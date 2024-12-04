好久沒有分享這種隔離防曬霜的護膚品囉，最近餅乾比較常化妝，
每天都要出門所以一定要化妝，這時候就必須擦隔離霜之類的打底，
非常需要使用到隔離霜的部分，剛好最近我有拿到一款我個人認為非常好用的隔離霜，
個人用完之後非常的滿意，想藉由這個機會分享給更多人知道，
這麼好用的隔離防護霜，一定要跟各位做分享，
好東西當然要與好朋友分享囉，加上近年來太陽變得更烈，
這時候需要好的隔離霜真的很重要，除了戴帽子口罩之外，另外臉部還要塗抹到隔離霜，
來阻隔髒空氣與不好的東西來讓臉部肌膚繼續保持完美的狀態，
這時候就很需要這一罐全球國際美麗代言人-童顏微整潤白隔離防護霜!
我們來開箱這罐全球國際美麗代言人-童顏微整潤白隔離防護霜~
森活霜：與「生活」同音，欲傳達肌膚日常防護與生活息息相關。翠綠色的外包裝，帶著森林的神祕感，也是一款富含著生命力的防護霜。
它的外觀是長條形狀的的，我也是第一次看到隔離霜是這種樣子那麼長的設計，
這一罐約50g應該可以用一陣子，畢竟隔離霜都是慢慢的使用，不會塗太多，
我想大概可以用三個月左右吧，如果每天用，
外觀盒子是漸層顏色的綠色到金色的的反光鏡面一樣的材質，
看起來非常搶眼，顏色非常的漂亮，簡約亮麗的感覺!
這是台灣製造的，所以我用起來也顯得比較安心一點，
這瓶價格偏中高價，也是有它道理，等等用了就知道為什麼了，
拆開盒子之後，上面印的都是中文，軟管狀的設計，背面有中文說明，如何使用，
要使用前先閱讀一下也不遲喔!!
軟管狀的身型顏色與外包裝一致，一樣是綠色到黃色的反光材質，
這顏色真的超美的，蓋子口是旋轉打開的設計，
旋轉打開蓋子口之後，就可以擠壓一點來使用了! 使用方式相當簡單，
我先在手背上做敏感測試，沒問題之後再用臉頰的肌膚上，
擠出來可以看到他的質地如乳液凝膠類，
偏向乳液，顏色是白色的，擠一點就可以了，
用量非常的省，擠出來在手背上，
慢慢推開來之後就可以看到從白色變成透明無色，
非常好推開來很均勻延展性高，
塗抹之後肌膚看起來會比較油亮一點，
左邊沒有用 右邊有使用，而且它是一款添加香料的防曬霜，
用起來很溫和，聞起來有點淡淡的膠原蛋白氣味，
本身是無添加香氣的，
喜歡用無添加的防曬霜的帥哥美女們都可以用，
這款是蠻溫和的一款防曬霜，男女都可以使用的，
因為它沒有添加過多的香味，加上我本身肌膚比較容易出狀況，
不好的產品用在我肌膚上可以馬上就能知道，
我用起來沒問題，通常大部分人用起來就沒問題了，
有使用的肌膚似乎可以有潤色讓肌膚看起來比較光滑的感覺，
還會帶點反光的質感，應該有點保濕的產品，
似乎像擦過乳液一樣的觸感，還蠻不錯的可以讓肌膚看起來氣色好!
最近我肌膚狀況有點偏乾燥，氣色不是說很好，
擠壓只要輕鬆擠壓身瓶，然後前端間間的地方就可以擠出要使用的防護霜，
白色的防曬乳以一小個米粒狀，均勻的點在臉部的各個位置，
擠出來是白色的，輕鬆的可以沾取在臉部的肌膚上，
接著用輕輕按摩打圓的方式，慢慢的推開來讓肌膚吸收這個防護霜，
從白色推開均勻變成透明色，肌膚吸收的很快，這款防護霜很好吸收，
它內容物含有極大螺旋藻萃取，【 楔基海帶萃取】金黃海藻，
紫荊霜：獨家黃荊葉專利配方，高效能的煥膚作用，最奢華的功效型保養。皇室等級的成分，既瑰麗又幽靜的深紫色外包裝，就像是收藏在紫禁城中的無價瑰寶。
【AQUAXYL™多醣型保濕劑】=【木糖醇+脫水木糖醇+木糖醇基葡糖苷】長效補水保濕，
等待肌膚都吸收過後，摸起來一點也不黏膩油膩等感覺，
感覺很清爽相當的清透，非常適合秋天這個季節使用了!
不會像我之前使用的防護霜，使用完過後摸起來太油膩肌膚無法吸收等狀況，
這點完全不會，我的肌膚本身是很容易有反應的，
用完它之後，肌膚看起來很正常，也相當的穩定，沒有紅紅的出現，
而且摸起來肌膚感覺很順滑，也有保濕感，甚至還有明亮感，
感覺肌膚還亮了一個色階一樣，感覺有潤色的效果，非常不錯!
而且可以讓臉部氣色看起來好一點，蠻不錯的，
可以讓人看起有反光的視覺感，重點是他塗抹起來無任何香氣，
屬於無色無味無添加的護膚霜，適合各種年齡層和肌膚以及男女使用，
使用方式簡單，方便之外使用過後的肌膚很穩定，我蠻喜歡的，
加上沒有添加香氣，個人更覺得棒，
讓我的肌膚看起來又更透亮了，而且容量也算蠻大的，可以用很久的感覺，
用量也很省，這防護霜夏天應該也很適合使用，因為它一點都不黏膩，很清爽，
我覺得好喜歡這罐童顏微整潤白隔離防護霜!
使用過後相當的推薦它~!!價錢偏高也是有它的道理，真的是我目前用過最好的隔離霜!
全球聯合國際 官方網站
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□以上較專業詳細的產品內容和此文章內刊入的全數影片皆轉貼自全球國際美麗代言人官網資訊，非本人直接口述而成。
□以上內容僅提供大家作參考使用，產品介紹的內容也不具有聲稱之療效， 任何產品需配合長時間使用或因個人不同體質呈現不同狀態，以上純屬於主觀性感受非其他人的情形。
□以上分享，因每個人膚質不相同，最後狀況和結果也會有所不相同。