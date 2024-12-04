好久沒有分享這種隔離防曬霜的護膚品囉，最近餅乾比較常化妝，

每天都要出門所以一定要化妝，這時候就必須擦隔離霜之類的打底，

非常需要使用到隔離霜的部分，剛好最近我有拿到一款我個人認為非常好用的隔離霜，

個人用完之後非常的滿意，想藉由這個機會分享給更多人知道，

這麼好用的隔離防護霜，一定要跟各位做分享，

好東西當然要與好朋友分享囉，加上近年來太陽變得更烈，

這時候需要好的隔離霜真的很重要，除了戴帽子口罩之外，另外臉部還要塗抹到隔離霜，

來阻隔髒空氣與不好的東西來讓臉部肌膚繼續保持完美的狀態，

這時候就很需要這一罐全球國際美麗代言人-童顏微整潤白隔離防護霜!

我們來開箱這罐全球國際美麗代言人-童顏微整潤白隔離防護霜~

森活霜：與「生活」同音，欲傳達肌膚日常防護與生活息息相關。翠綠色的外包裝，帶著森林的神祕感，也是一款富含著生命力的防護霜。

它的外觀是長條形狀的的，我也是第一次看到隔離霜是這種樣子那麼長的設計，

這一罐約50g應該可以用一陣子，畢竟隔離霜都是慢慢的使用，不會塗太多，

我想大概可以用三個月左右吧，如果每天用，

外觀盒子是漸層顏色的綠色到金色的的反光鏡面一樣的材質，

看起來非常搶眼，顏色非常的漂亮，簡約亮麗的感覺!

這是台灣製造的，所以我用起來也顯得比較安心一點，

這瓶價格偏中高價，也是有它道理，等等用了就知道為什麼了，

拆開盒子之後，上面印的都是中文，軟管狀的設計，背面有中文說明，如何使用，

要使用前先閱讀一下也不遲喔!!

軟管狀的身型顏色與外包裝一致，一樣是綠色到黃色的反光材質，

這顏色真的超美的，蓋子口是旋轉打開的設計，

旋轉打開蓋子口之後，就可以擠壓一點來使用了! 使用方式相當簡單，

我先在手背上做敏感測試，沒問題之後再用臉頰的肌膚上，

擠出來可以看到他的質地如乳液凝膠類，

偏向乳液，顏色是白色的，擠一點就可以了，

用量非常的省，擠出來在手背上，

慢慢推開來之後就可以看到從白色變成透明無色，





非常好推開來很均勻延展性高，

塗抹之後肌膚看起來會比較油亮一點，





左邊沒有用 右邊有使用，而且它是一款添加香料的防曬霜，

用起來很溫和，聞起來有點淡淡的膠原蛋白氣味，

本身是無添加香氣的，

喜歡用無添加的防曬霜的帥哥美女們都可以用，

這款是蠻溫和的一款防曬霜，男女都可以使用的，

因為它沒有添加過多的香味，加上我本身肌膚比較容易出狀況，

不好的產品用在我肌膚上可以馬上就能知道，

我用起來沒問題，通常大部分人用起來就沒問題了，

有使用的肌膚似乎可以有潤色讓肌膚看起來比較光滑的感覺，

還會帶點反光的質感，應該有點保濕的產品，

似乎像擦過乳液一樣的觸感，還蠻不錯的可以讓肌膚看起來氣色好!

最近我肌膚狀況有點偏乾燥，氣色不是說很好，

擠壓只要輕鬆擠壓身瓶，然後前端間間的地方就可以擠出要使用的防護霜，

白色的防曬乳以一小個米粒狀，均勻的點在臉部的各個位置，

擠出來是白色的，輕鬆的可以沾取在臉部的肌膚上，





接著用輕輕按摩打圓的方式，慢慢的推開來讓肌膚吸收這個防護霜，

從白色推開均勻變成透明色，肌膚吸收的很快，這款防護霜很好吸收，

它內容物含有極大螺旋藻萃取，【 楔基海帶萃取】金黃海藻，

紫荊霜：獨家黃荊葉專利配方，高效能的煥膚作用，最奢華的功效型保養。皇室等級的成分，既瑰麗又幽靜的深紫色外包裝，就像是收藏在紫禁城中的無價瑰寶。

【AQUAXYL™多醣型保濕劑】=【木糖醇+脫水木糖醇+木糖醇基葡糖苷】長效補水保濕，

等待肌膚都吸收過後，摸起來一點也不黏膩油膩等感覺，

感覺很清爽相當的清透，非常適合秋天這個季節使用了!

不會像我之前使用的防護霜，使用完過後摸起來太油膩肌膚無法吸收等狀況，

這點完全不會，我的肌膚本身是很容易有反應的，





用完它之後，肌膚看起來很正常，也相當的穩定，沒有紅紅的出現，

而且摸起來肌膚感覺很順滑，也有保濕感，甚至還有明亮感，

感覺肌膚還亮了一個色階一樣，感覺有潤色的效果，非常不錯!

而且可以讓臉部氣色看起來好一點，蠻不錯的，

可以讓人看起有反光的視覺感，重點是他塗抹起來無任何香氣，

屬於無色無味無添加的護膚霜，適合各種年齡層和肌膚以及男女使用，

使用方式簡單，方便之外使用過後的肌膚很穩定，我蠻喜歡的，

加上沒有添加香氣，個人更覺得棒，





讓我的肌膚看起來又更透亮了，而且容量也算蠻大的，可以用很久的感覺，

用量也很省，這防護霜夏天應該也很適合使用，因為它一點都不黏膩，很清爽，

我覺得好喜歡這罐童顏微整潤白隔離防護霜!

使用過後相當的推薦它~!!價錢偏高也是有它的道理，真的是我目前用過最好的隔離霜!



全球聯合國際 官方網站



【童顏美肌】12號-童顏微整潤白隔離防護霜

#全球國際#皇室典藏#超級白#童顏美肌#水煮蛋肌#逆轉肌齡# 煥白緊緻#提亮淨白#補水保濕#抗老抗痘#掃除暗層#細緻透亮# 舒緩鎮定#全球傳愛大使高淑華

#泰國皇室御用#擦眼袋的保養品