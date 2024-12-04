我家對宵夜很不陌生！幾乎每天都在吃宵夜，不是吃鹹酥雞、麥當勞就是便利商店，宵夜時段想來碗熱騰騰飯菜，真的不是件容易事，八德朋友也是每天找宵夜吃，他說這間全記德清粥小菜很不錯，晚上五點營業到凌晨一點半，在蘆竹已經開業26年，真的是在地台式深夜食堂～

記德清粥小菜 在哪？

記德清粥小菜在桃園蘆竹區熱鬧南崁路一段上！離台茂購物中心約3分鐘車程、好市多4分鐘，這間開業26年不但在地人很熟悉，連我家郭先生多幾年前也來吃過，晚上附近店家打烊更好找臨停～

地址：桃園市蘆竹區南崁路一段4號

營業時間：17:00~01:30

公休：每周日

機車可在附近找機車格！路邊汽車格有限，附近有兩間停車場，距離台茂購物中心步行約6分鐘，離全方位停車場台茂一站步行約3分鐘～

◎ 台茂MORE會員！平日不限消費金額(假日消費滿500元)可停放2.5小時，非會員消費500元可停0.5小時。

蘆竹26年 清粥小菜

這間清粥小菜已傳承到第二代！看的出來重新裝潢過，以清粥小菜來講環境衛生很可以，客人吃完都會自己回收，桌面乾乾淨淨，而且生意挺不錯，六點多夾菜要排隊，晚上快十點客人一樣沒斷過～

看得出來都是在地人來吃，尤其是晚上宵夜能吃到熱食很加分～

點10元白飯！清粥續到飽！

自助菜依現場為主！菜肉價有時候會小浮動，白飯一碗10元很常見，5元半碗白飯還真是第一次看到，點10元清粥可無限續到飽，飯菜賣完會提前打烊～

台灣經典庶民美食都在這！自助家常菜清粥小菜，除了能填飽肚子，還能嚐嚐記憶中的家常菜～

超過45種菜色

平時買自助餐手速要快！通常晚上六點半我家附近自助餐就沒菜～

來這吃不用怕菜被夾完，菜盤會一直補，有煎魚、手工瓜仔肉丸、滷蛋、炒時蔬、炒牛肉、蕃茄炒蛋、紅燒肉、虱目魚肚、控肉、炸雞腿、油豆腐、蒸蛋…等，客人多菜色跑得快，不用擔心不新鮮～

很多人喜歡吃飯淋點滷汁！醬滷簡單卻很下飯，才營業沒多久滷汁剩不到一半～

好特別這有土魠魚條耶！這道應該是固定菜色一條10元、無刺虱目魚肚一片75元～

菜色太多會有選擇障礙！餐廳點大菜要考量價格，自助餐家常菜要考慮胃夠不夠大～

手工瓜仔肉丸

我很少在自助餐看到瓜仔肉丸！肉丸圓潤飽滿，是很多人都喜歡的家常菜，浸泡在湯汁裡看起來很濕潤～

油雞

這油雞很熱門！一大盤補完沒多久又被夾走一大半，雞皮看起來白嫩晶瑩剔透，這盤切油雞沒什麼骨頭，底部還有雞油汁，我只能下次吃～

為什麼大家喜歡自助餐！從熱炒、涼拌、炸物、蛋類….想吃什麼夾什麼！

也有多種涼拌系列，像是土豆小魚乾、涼拌土豆～

清粥小菜

不是只有常見的台灣家常菜！還有白粥好朋友，筍絲、涼拌土豆、麵筋、豆棗、脆瓜、豆腐乳、鹹蛋、皮蛋…等，冬天會想來點白粥配醬瓜或豆腐乳，清粥小菜組合真的是吃不膩～

家常菜自己在家也能煮！但要煮的豐富就有點難度，宵夜想吃外面買一買就好，夾自己要吃的不會吵架～哈哈。

老闆說幾乎每天都會用完整罐辣椒醬！很多老顧客就愛這一味，辣椒醬都是老闆自己煮，還有客人為了辣椒醬三、兩天就來一次～

自助餐清粥小菜都有提供稀飯！有的內用免費吃到飽，但很多都是勾濃稠芡粉，我真的不愛勾芡白粥，這的白粥實在多了，沒有濃稠的芡湯，10元白粥免費續碗很可以，我至少要吃個三碗～

自助餐湯 免費喝到飽

內用熱湯隨你喝到飽！晚上六點多時大湯鍋還是滿的，晚上十點大湯鍋已經快見底了～

台式家常紫菜蛋花湯！很有媽媽味道，以自助餐來講很有味道～

雙人宵夜餐

兩人宵夜好誇張！我們這兩大盤裝很滿，菜飯加起來260元左右(菜價依現場為主)，夾不同當季時蔬與下飯菜，兩個人可以交換吃，經典有主菜炸雞腿、瓜仔肉丸、煎無骨雞腿排與土魠魚條～

以晚上營業清粥小菜來講，我覺得滿划算耶～

一不小心拿太多！這餐根本不是宵夜是晚餐啦～

瓜仔肉丸沒得挑惕了！純豬絞肉加瓜仔真的好下飯，一顆瓜仔肉丸可扒上兩碗粥，肉質香軟好吃～

大雞腿外層雞皮香酥脆，一隻雞腿我家屁孩就能扒完一碗飯～

酥炸土魠魚條吃起來比較乾一點！適合搭配白粥一起吃。

我家郭先生與郭小弟愛家常菜，同時也是超級飯桶～

郭小弟正值高中還在發育！每天吃完晚餐還要找宵夜，宵夜不是泡麵、鹹酥雞就是麥當勞，想吃飯就只能去便利商店選購便當，八德朋友介紹蘆竹人專屬清粥小菜，很適合我家耶～

＊清粥小菜本來就比一般自助餐高一點！晚上能吃到自助清粥小菜很不錯，畢竟晚上營業自助餐真的很少，45種常見菜，朋友很推薦這的爆炒牛肉與鴨賞，油雞好像也不錯，補滿沒多久又被夾光，我覺得瓜仔肉丸滿好吃喔～

內用10元稀飯吃到飽，不是勾濃芡白粥，我覺得挺加分，晚上不知道去哪吃宵夜，吃膩鹹酥雞串燒，就很適合來全記德吃喔～

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

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