

半年多前，原本在南部就讀大學，且畢業後直接又留在學校工作，前後已近6年的女兒，因想家，而決定離職，搬回來找工作。當時她跟我提了好幾次，很想逛夜市，和吃有店面的串燒。我笑她說：「妳是怎樣，自己在南部吃不好嗎？回來一直說，要吃這吃那的...。」

女兒竟理直氣壯地回我：「你不知道，自己一個在南部，很多店都沒辦法去吃嗎？有些店要多幾個人吃，氣氛味道才對。而且這幾年，就算我每1~2個月回來一次，但也不見得，我們每次都又到外面吃啊...我在南部那，也沒串燒店，就是想吃...。」

剛好我那時也聽聞，在士林夜市裡，有家新開的串燒店，不僅號稱〝士林夜市最大串燒店〞，價位還是每串銅板價，人氣很不錯且好吃。於是我就如女兒所願，帶她去吃這家「士林串燒」，順便逛夜市。用完餐後，母女子三人可是滿意又開心。

最近想約認識已30多年，但有陣子沒見面，家住台北市的好友老同學，其一家三口聚餐聊天。我們都很熟了，之前的聚會，也都走平價好聊天的場所，且老同學的老公和我一樣，愛吃烤肉。於是，我就決定約來這。

這次造訪，看到店家新推出了「秋冬火鍋季」，且只要+99元，就還可多兩隻小龍蝦。天涼時，和好友一家，於氣氛自在且不拘謹無壓力的店裡，一起吃串燒+火鍋，兩家七口歡笑聲不斷，輕鬆愉悅的聊天，且又吃得盡興，感覺很棒！吃完一樣可順便逛夜市，讓吃撐的肚子消化一下~

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▲上方為「士林串燒」短影片介紹

圖文介紹則請見下方↓





▲「士林串燒」店外觀

位在士林夜市裡，

是新開不到一年的夜市人氣店。

其店招牌，

黑底，

加上大大的「士林串燒」白字店名，

非常醒目。

長方形招牌中，

最右側則是圓形白底，

上面繪有串燒與啤酒圖樣，

以及〝坐著聊吧！〞字樣，

散發我所喜歡，

那早期商家POP海報般，

雖簡單卻充滿，

輕鬆愉快熱鬧的設計感～

這次造訪，

則看到店名旁多了一句話，

「能和你一起逛夜市的，都是令你最放鬆的人」。

我還蠻喜歡這句話的，

我老婆和我的老同學一家，

感覺就是如此~





▲店前人潮

店家雖新開不到一年，

卻擁有著高人氣。

另夜市中，

也有好幾家串燒店攤，

這家也是其中，

最大、最吸引人目光的一家。





▲用餐環境

星空頂與不拘謹無壓力的日式氛圍，

賣的卻是相當平價的台式串燒。





▲用餐需知

店家推出了火鍋，

外面夾取的串燒食材櫃內，

也可以拿來煮火鍋用，

不過要串燒和要煮火鍋的食材，

需分開放不同籃子，

再告知哪籃是要串燒，

哪籃是要煮火鍋。





▲秋冬火鍋季

火鍋的選擇有：日式海鮮鍋、漢方麻辣鍋、藥膳食補鍋

*火鍋加料可至展示台夾取至櫃台

*火鍋季活動期間99元即可加購2隻小龍蝦(每鍋限一次)





▲想吃什麼自己夾





▲琳瑯滿目的串燒食材

豬五花金針菇串、魷魚、牛肉串、豬肉串、山豬肉香腸、雞腿捲、雞心、培根麻糬、烤麻糬、豆皮、糯米椒、青椒、茄子、絲瓜、杏鮑菇...等。

從一串25、35元...，

不到50元的銅板價，

到較高檔，

近200的串燒食材都有。

食材放在冷藏櫃，

擺放整齊，

看起來新鮮乾淨衛生，

價格也一目了然，

讓客人在挑選和食用時，

能更加放心。





▲番茄豬五花

一般串燒攤少見的創意串燒





▲拿好拿滿





▲店內提供免費茶水

有檸檬水和日式麥茶。





▲夜市人氣台式串燒上桌

每串銅板價，

點起來超彭湃，

看起來也很超值，

且串燒香迷人～





▲我們的串燒，局部

魷魚、培根麻糬、日式麻糬、豬五花三層肉、小肥牛串、羊肉串、牛肉串、豬五花蔥肉串、番茄豬五花、甜不辣、雞心、雞腿捲...





▲附贈小菜(泡菜)





▲豬五花蔥肉串

飄著十足的烤肉香，

與些許芝麻香。

口感外酥內嫩含脂汁，

加上蔥的香氣，

好吃不貴～





▲番茄豬五花

一般常見的烤肉捲，

裡面是蔥段。

但這除了蔥肉捲，

還有少見的創意肉捲，

像是〝番茄肉捲〞以及〝金針菇肉捲〞。

口感很獨特，

吃起來又讓人感覺，

相對營養健康，

少了些罪惡感，

所以要多吃幾串，

哈～





▲灑粉

這的串燒，

在燒烤時所刷的醬料，

是使用數十道漢方香料，

精心調製出的頂級獨門醬汁，

串燒本身已別有一番滋味。

若喜歡口感更重、更複雜些，

可再自行灑上，

店家特製，

由十種香料粉複合出獨門調味粉，

尤其是〝青花椒粉〞，

風味更是獨特且強烈～





▲雞腿捲沾粉

口感外酥內嫩，

很好吃，

沾些串燒粉或 青花椒粉，

更增添不同風味。





▲茄子、絲瓜、糯米椒、櫛瓜、四季豆、秋葵...

常看我部落格的朋友一看就知，

這是老婆的菜～

所以不要問我，

這好不好吃，

老婆和女兒覺得好吃就好。





▲每串銅板價又美味的人氣串燒





▲蔓越莓荔枝調酒&夏日芒果沙瓦

當然點生啤酒搭配串燒是很棒的，

或點這特調低酒精飲品也不錯，

只不過兩位男士要開車，

酒類就留給女人們了~





▲店家新推出的秋冬火鍋季

選擇有：日式海鮮鍋、漢方麻辣鍋、藥膳食補鍋

天涼，

覺得吃串燒搭配火鍋會很不賴。

我們點了一鍋〝日式海鮮鍋〞，

火鍋中已包含了一些，

肉片、蔬菜、火鍋料...等，

由於我們的串燒點了太多肉，

心想，

需要些多點蔬菜與較清爽的湯頭，

來平衡一下。

於是到展示台夾取一些青菜類，

然後到櫃台後說，

這些是要煮火鍋的，

店家就會幫你處理好，

再擺盤送上桌。





▲火鍋季活動期間99元即可加購2隻小龍蝦(每鍋限一次)

很超值，

可惜每鍋限一次(2隻)，

不然就每人來一隻~





▲日式海鮮鍋，湯底

口感很爽口甘醇的柴魚湯底，

加點了不少蔬菜後，

喝上一口

不僅在天冷時可暖心暖胃，

還可讓吃了不少肉肉串燒的我們，

心理減少一些罪惡感~





▲小龍蝦

小龍蝦肉質Q彈鮮美。

雖然小隻了些，

但兩隻才99元，

很划算。





▲留影

「士林串燒」雖新開幕不到1年，

但已受到不少逛夜市的民眾們所喜愛。

食材放在冷藏櫃，

琳瑯滿目、擺放整齊，

從一串25、35元...，

不到50元的銅板價，

到較高檔，

近200元的串燒食材都有。

還有一些，

燒烤攤較少見的創意串燒食材，像是〝番茄肉捲〞、〝金針菇肉捲〞、〝培根麻糬〞...等。

其用餐環境，

則是星空燈頂與日式環境氛圍。

相當於，

花費近似路邊燒烤攤的平價價位，

卻能吃到，

餐廳等級與環境的平價台式串燒店。

最近店家推出了秋冬火鍋季，

吃串燒+火鍋，

真是很不賴的搭配與感受。

來到士林觀光夜市，

以及喜愛吃串燒的朋友們，

可不要錯過這家新人氣美食店~



【營業時間】17：00～00：30

【地 址】台北市士林區文林路101巷1號

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