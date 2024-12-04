半年多前，原本在南部就讀大學，且畢業後直接又留在學校工作，前後已近6年的女兒，因想家，而決定離職，搬回來找工作。當時她跟我提了好幾次，很想逛夜市，和吃有店面的串燒。我笑她說：「妳是怎樣，自己在南部吃不好嗎？回來一直說，要吃這吃那的...。」
女兒竟理直氣壯地回我：「你不知道，自己一個在南部，很多店都沒辦法去吃嗎？有些店要多幾個人吃，氣氛味道才對。而且這幾年，就算我每1~2個月回來一次，但也不見得，我們每次都又到外面吃啊...我在南部那，也沒串燒店，就是想吃...。」
剛好我那時也聽聞，在士林夜市裡，有家新開的串燒店，不僅號稱〝士林夜市最大串燒店〞，價位還是每串銅板價，人氣很不錯且好吃。於是我就如女兒所願，帶她去吃這家「士林串燒」，順便逛夜市。用完餐後，母女子三人可是滿意又開心。
最近想約認識已30多年，但有陣子沒見面，家住台北市的好友老同學，其一家三口聚餐聊天。我們都很熟了，之前的聚會，也都走平價好聊天的場所，且老同學的老公和我一樣，愛吃烤肉。於是，我就決定約來這。
這次造訪，看到店家新推出了「秋冬火鍋季」，且只要+99元，就還可多兩隻小龍蝦。天涼時，和好友一家，於氣氛自在且不拘謹無壓力的店裡，一起吃串燒+火鍋，兩家七口歡笑聲不斷，輕鬆愉悅的聊天，且又吃得盡興，感覺很棒！吃完一樣可順便逛夜市，讓吃撐的肚子消化一下~
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▲上方為「士林串燒」短影片介紹
圖文介紹則請見下方↓
▲「士林串燒」店外觀
位在士林夜市裡，
是新開不到一年的夜市人氣店。
其店招牌，
黑底，
加上大大的「士林串燒」白字店名，
非常醒目。
長方形招牌中，
最右側則是圓形白底，
上面繪有串燒與啤酒圖樣，
以及〝坐著聊吧！〞字樣，
散發我所喜歡，
那早期商家POP海報般，
雖簡單卻充滿，
輕鬆愉快熱鬧的設計感～
這次造訪，
則看到店名旁多了一句話，
「能和你一起逛夜市的，都是令你最放鬆的人」。
我還蠻喜歡這句話的，
我老婆和我的老同學一家，
感覺就是如此~
▲店前人潮
店家雖新開不到一年，
卻擁有著高人氣。
另夜市中，
也有好幾家串燒店攤，
這家也是其中，
最大、最吸引人目光的一家。
▲用餐環境
星空頂與不拘謹無壓力的日式氛圍，
賣的卻是相當平價的台式串燒。
▲用餐需知
店家推出了火鍋，
外面夾取的串燒食材櫃內，
也可以拿來煮火鍋用，
不過要串燒和要煮火鍋的食材，
需分開放不同籃子，
再告知哪籃是要串燒，
哪籃是要煮火鍋。
▲秋冬火鍋季
火鍋的選擇有：日式海鮮鍋、漢方麻辣鍋、藥膳食補鍋
*火鍋加料可至展示台夾取至櫃台
*火鍋季活動期間99元即可加購2隻小龍蝦(每鍋限一次)
▲琳瑯滿目的串燒食材
豬五花金針菇串、魷魚、牛肉串、豬肉串、山豬肉香腸、雞腿捲、雞心、培根麻糬、烤麻糬、豆皮、糯米椒、青椒、茄子、絲瓜、杏鮑菇...等。
從一串25、35元...，
不到50元的銅板價，
到較高檔，
近200的串燒食材都有。
食材放在冷藏櫃，
擺放整齊，
看起來新鮮乾淨衛生，
價格也一目了然，
讓客人在挑選和食用時，
能更加放心。
▲夜市人氣台式串燒上桌
每串銅板價，
點起來超彭湃，
看起來也很超值，
且串燒香迷人～
▲我們的串燒，局部
魷魚、培根麻糬、日式麻糬、豬五花三層肉、小肥牛串、羊肉串、牛肉串、豬五花蔥肉串、番茄豬五花、甜不辣、雞心、雞腿捲...
▲豬五花蔥肉串
飄著十足的烤肉香，
與些許芝麻香。
口感外酥內嫩含脂汁，
加上蔥的香氣，
好吃不貴～
▲番茄豬五花
一般常見的烤肉捲，
裡面是蔥段。
但這除了蔥肉捲，
還有少見的創意肉捲，
像是〝番茄肉捲〞以及〝金針菇肉捲〞。
口感很獨特，
吃起來又讓人感覺，
相對營養健康，
少了些罪惡感，
所以要多吃幾串，
哈～
▲灑粉
這的串燒，
在燒烤時所刷的醬料，
是使用數十道漢方香料，
精心調製出的頂級獨門醬汁，
串燒本身已別有一番滋味。
若喜歡口感更重、更複雜些，
可再自行灑上，
店家特製，
由十種香料粉複合出獨門調味粉，
尤其是〝青花椒粉〞，
風味更是獨特且強烈～
▲雞腿捲沾粉
口感外酥內嫩，
很好吃，
沾些串燒粉或 青花椒粉，
更增添不同風味。
▲茄子、絲瓜、糯米椒、櫛瓜、四季豆、秋葵...
常看我部落格的朋友一看就知，
這是老婆的菜～
所以不要問我，
這好不好吃，
老婆和女兒覺得好吃就好。
▲蔓越莓荔枝調酒&夏日芒果沙瓦
當然點生啤酒搭配串燒是很棒的，
或點這特調低酒精飲品也不錯，
只不過兩位男士要開車，
酒類就留給女人們了~
▲店家新推出的秋冬火鍋季
選擇有：日式海鮮鍋、漢方麻辣鍋、藥膳食補鍋
天涼，
覺得吃串燒搭配火鍋會很不賴。
我們點了一鍋〝日式海鮮鍋〞，
火鍋中已包含了一些，
肉片、蔬菜、火鍋料...等，
由於我們的串燒點了太多肉，
心想，
需要些多點蔬菜與較清爽的湯頭，
來平衡一下。
於是到展示台夾取一些青菜類，
然後到櫃台後說，
這些是要煮火鍋的，
店家就會幫你處理好，
再擺盤送上桌。
▲火鍋季活動期間99元即可加購2隻小龍蝦(每鍋限一次)
很超值，
可惜每鍋限一次(2隻)，
不然就每人來一隻~
▲日式海鮮鍋，湯底
口感很爽口甘醇的柴魚湯底，
加點了不少蔬菜後，
喝上一口
不僅在天冷時可暖心暖胃，
還可讓吃了不少肉肉串燒的我們，
心理減少一些罪惡感~
▲小龍蝦
小龍蝦肉質Q彈鮮美。
雖然小隻了些，
但兩隻才99元，
很划算。
▲留影
「士林串燒」雖新開幕不到1年，
但已受到不少逛夜市的民眾們所喜愛。
食材放在冷藏櫃，
琳瑯滿目、擺放整齊，
從一串25、35元...，
不到50元的銅板價，
到較高檔，
近200元的串燒食材都有。
還有一些，
燒烤攤較少見的創意串燒食材，像是〝番茄肉捲〞、〝金針菇肉捲〞、〝培根麻糬〞...等。
其用餐環境，
則是星空燈頂與日式環境氛圍。
相當於，
花費近似路邊燒烤攤的平價價位，
卻能吃到，
餐廳等級與環境的平價台式串燒店。
最近店家推出了秋冬火鍋季，
吃串燒+火鍋，
真是很不賴的搭配與感受。
來到士林觀光夜市，
以及喜愛吃串燒的朋友們，
可不要錯過這家新人氣美食店~
【營業時間】17：00～00：30
【地 址】台北市士林區文林路101巷1號
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