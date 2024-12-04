神戶風月堂

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時間過的很快，今年只剩下一個月了，不知道大家2025年的年節禮盒挑選好了嗎?

最近逛街的時候逛到了超好吃的日本知名銘菓老店 神戶風月堂 ，相信喜歡吃法蘭酥的朋友應該都不陌生

我從小就很愛吃法蘭酥，不過有一天，母親大人說，這個比較貴我們改買別的餅乾好嗎?

後來我就再也沒有吃過法蘭酥了，一直到長成大人，現在我又與他相遇了。

神戶風月堂 的包裝很特別，到現在還是使用包裝紙包裝，讓人有一種收到禮物的感覺，

想起小時候送禮物都會費心去挑選包裝紙，再小心翼翼的包裝起來，

比起現在市面上大多都沒有再額外包裝，或是採用的熱縮膜包裝的方式，更有人情味~

這次入手了兩款緋紅餅乾禮盒和一盒迷你法蘭酥

迷你法蘭酥的設計非常簡約乾淨又有質感，抽屜式的小包裝設計，好吃又好保存

緋紅餅乾禮盒很特別，他是在磨砂質感上做了燙金，再做局部上光，好特別喔~

穩重的紅色很大氣，打開裡面是很繽紛的世界，讓人心情瞬間好了起來~

是款很值得選購的年節禮盒，也是伴手禮的首選，許多彌月喜餅禮盒也都會跟 神戶風月堂 合作呢。

神戶風月堂 的餅乾款式非常多元，下午茶像這樣來一盤，幸福滿滿

第一次看到這麼巨大的法蘭酥，好好玩喔~

大的小的放在一起，差很多呢

法蘭酥目前有香草風味、草莓風味、可可風味、紅茶風味、抹茶風味和咖啡風味六種，

不仔細去看內餡其實並不會知道手上拿到的是什麼口味，吃起來很有驚喜感，喜歡~

就喜歡這種輕薄酥脆，再夾著奶油內餡的絲滑輕輕的撒嬌

不管哪一種風味都好香好好吃，讓人回味無窮~

可可風味煎餅夾住的是白巧克力內餡，為我們帶來苦甜的基調，

牛奶風味煎餅夾住的是牛奶巧克力內餡，為我們帶來清新的奶香，

覆盆莓風味餅乾中間是果凍口感的，搭配上鬆軟的餅乾體，讓人一口接一口~

奶油捲餅乾雖然看起來像蛋捲，但吃起來完全不同，他整體更堅固，吃起來更優雅，不會掉的到處都是，

我最愛的就是這個脆片餅乾了，甜蜜的巧克力滋味，越吃越涮嘴，愛不釋手

跟我一樣喜歡吃的朋友，也可以看一下他們的春節檔期快閃店資訊，可以跑去帶一些回家

神戶風月堂攜手姊妹品牌Lespoir，將於春節檔期提供春節伴手禮服務，

期間將多出多款台灣限定包裝禮盒，以及與日本同步的蛇年限定商品喔~

地點在SOGO忠孝館B2手扶梯旁，2025/1/8-2025/1/27。

快閃店專線：0919-144118

VIP Lounge

他們還有提供尊榮舒適、獨立、隱密的空間VIP室，專為喜餅、彌月及企業客戶打造，

洽談諮詢贈禮的各種需求，提供一個既舒適又高雅的環境

VIP Lounge地址: 台北市內湖區瑞光路586號5F (沐幸國際有限公司)

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他們2025年的新年禮盒也很美呢

有需要的朋友可以參考看看喔~