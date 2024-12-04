宸軒園粵菜海鮮中興店

店家地址：新北市新店區中興路一段141號

聯絡電話：02-29156006

營業時間：每日 11:00–14:30 17:00–21:00

官方臉書： 宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

每年我最期待的歡樂時光，除了聖誕節和跨年，就是農曆過年了，

大家都可以齊聚一堂一起吃飯就覺得好開心

不知道大家2025年打算怎麼吃團圓飯呢? 是打算要去訂餐廳、在家自己煮，還是訂宅配年菜呢?

我自己的話，因為我們喜歡用餐過程和時間比較自由一點，通常都會訂宅配年菜來吃，

可以不用動刀動鍋，又可以吃到一桌好料，大家只要坐好就可以輕鬆開吃，多好啊~

在這麼多年的宅配年菜經驗裡，我自己最想跟大家推薦的就是 宸軒園-粵菜海鮮（中興店）

宸軒園 其實在新店的人氣就滿高的，而且許多網友推薦的原因都是被他們家粵菜料理與港式飲茶，

這種揉合了多種特色的廣東菜色所吸引，海鮮的鮮度也是令人讚賞有加，

今年他們一樣在尾牙春酒的早鳥訂位，以及年菜的外帶上有優惠喔~

像是早鳥訂位的部分就提供11/15-12/15免收服務費的優惠（限周一到周五使用），

年菜外帶預訂的部分就提供如果在12/31前預訂的話，可以以優惠價6800元的價格，

帶走原本要7200元的一桌美味年菜，而且還送保溫袋呢，是不是非常划算~

如果跟我一樣選擇宅配，價格還能有更多優惠呢，不過需在2025年1月20日前完成訂購，

因為他們家挺熱門的，所以數量有限，想在過年的時候吃一桌好料的朋友記得要趁早預訂喔~

宸軒園 的冷凍包裝做的很好，連冷菜拼盤，他都是做成分格裝的包裝設計，

不會讓一堆菜在裡面變成大雜燴，連魚的醬汁和蔥絲都是分開裝好的，超細心的啦~

只需要簡單的覆熱，一桌年菜馬上就能輕鬆擺滿，所有需要耗時的料理，他們全都幫你細心處理好了，

對於經年累月都在廚房的料理人來說，過年能好好休息吃頓飯，真的是一個很棒的禮物。

第一道我們先來品嘗這個由涼拌海蜇皮、鮑魚片、蟹味棒和櫻桃鴨卷的喜迎四小拼

櫻桃鴨卷是我平常比較少吃到的，我覺得好香好好吃喔，口感很細嫩又很夠味，濕潤度也很夠，

不會乾柴，胡椒粒帶來的些微刺激，更能襯托出櫻桃鴨獨有的氣味，單吃好吃也非常下飯，

鮑魚片吃起來也非常軟嫩，新鮮甜美，很多人喜歡沾美乃滋，我個人是覺得美乃滋會蓋過他本身的鮮甜，

喜歡吃原味，大家可以依照個人喜好調配自己喜愛的沾醬搭配使用，蟹味棒也是~

我從小就很喜歡吃涼拌海蜇皮，小時候爺爺常常弄給我們吃，他好喜歡吃海鮮喔，

所以跟著爺爺也常常有螃蟹吃，這吃的不只是美味的料理，還有與爺爺的回憶~

超大一鍋的宸軒佛跳牆，也是他們家年菜非常必吃的一道料理，裡面不只料給的份量十足，

品項也非常豐富，像是大甲芋頭、豬腳、豬肚、花膠、魚皮、排骨酥、炸鳥蛋、蒜頭、香菇、脆筍片，

還有我最愛吃的栗子，裡面也出現了不少，完全非常下重本的一道料理

我真的好愛那個炸鳥蛋喔，我喜歡咬開外面那層炸的酥香的外皮，感受他在我口中爆開來的快感

這種入口即化又牽絲的芋頭，誰能拒絕，吃了讓人想對老闆說，再多給我一些吧~

濃郁的湯頭，淋在飯上，也是個扒飯神器。

圍爐桌上肯定要有全雞湯囉~

宸軒園 的蟲草燉雞湯，應該是我目前喝過最好喝的雞湯，他整體是溫順的，甘甘甜甜的很好喝，

最重要的是他的雞肉，極度好吃，我的天啊

有的雞燉久了會變成食之無味，他完全沒有這樣，肉質很有彈性，一點也不會乾柴，

尤其是肉和皮一起入口的那種豐潤的感覺，讓人覺得好滋養好美滿，像這樣配飯，我真的好想再吃一盤。

整支雞腿拿起來啃，爽度十足~

你看看那粉嫩的，一絲一絲的細嫩質感，看了我又想吃了

份量十足的藥膳蝦，肉質非常緊緻飽滿，他這個蝦子滿大隻的，比一般白蝦大隻，數量也多，很讓人滿意。

脫完衣服還是一樣肥美，一點也沒有縮水的失望出現

湯也超好喝的，很適合拿來煮麵線~



一般年菜都是配很大一塊的滷豬腳，沒想到他們家竟然是配德國豬腳，也太幸福了吧

這個皮被烤的好香喔，真的會讓人瘋狂啃食，拿去煮湯又會變成超級Q，

因為他已經烤過了所以吃起來一點也不會膩口，真的會讓人念念不忘你知道嗎~

大大塊的骨頭可以拿來熬湯。

這個單吃好吃，拿去煮德式豬腳湯也超讚的，煮麵線也非常美味，真是愛死他了

可以吃到一整尾鱸魚的清蒸海上鮮

鱸魚本人超新鮮，拿去蒸完以後，再淋上他裡面幫你個別分裝好的醬汁和蔥絲就完成囉

沒吃完的部分也可以煮成粥，讓人忍不住一口接一口~

和粥一起入口，不只暖心也暖胃

份量十足的櫻花蝦米糕，多人分食也沒有問題，櫻花蝦給超多的耶，完全沒有再跟你客氣的，

蒸完之後，滿屋子都是他的香味，讓人聞香而來

富有彈性又粒粒分明的油飯，讓人受不了想馬上扒幾口

正在找尋美味的宅配年菜，或是正在找尋可以吃年夜飯的餐廳的朋友，

很推薦你們可以參考這家 宸軒園-粵菜海鮮（中興店） 喔~

附上他們2025年的菜單給你們看看