進入半百退休年紀,家中小妹與大嫂接連都因為舊疾腿部開刀行動不便

老哥與妹夫每每要帶他們上下樓都累的大顆汗小粒汗

家中也都有即將進入九十歲的長輩,特別怕他們在上下樓梯時一個不小心跌倒

跟二妹聚會時聊到她們家正評估安裝樓梯升降椅

跟老哥特別預約【羅布森】樓梯升降椅乘坐體驗

自己實際操作升降椅體驗，上下安全好心安，為自己照顧家人

羅布森自2001年成立，LOGO很特別，是由英文字母的一個O與三個L組成

選用了四種色彩，對應著羅布森的藏語意涵

並以藏語Lobsang意涵吉祥平安喜樂

誠摯獻上祝福關懷

Lobsang環保、健康、愛土地、愛人文

Hope希望、光明、吉祥

Life生活、溫暖、平安

Love愛、熱情、喜樂

【羅布森樓梯升降椅】台中旗艦展示中心

位於台中市西區五權西路一段257號13樓之2

就在五權西路與忠明南路口,交通很是便利

除了台中，在台北、桃園、台南、高雄都設有直營體驗中心

全國也有與合作醫療儀器診所或是生活館有可以預約升降椅體驗

試乘升降椅體驗與免費到府評估

可上官網全國預約體驗 或免費專線「0800-331188」

與加入官方LINE@0800-331188

跟我們一樣有需求還在尋找評估都可以就近實際去體驗感受一下

羅布森樓梯升降椅現在也有短租方案，可以撥打0800免費專線諮詢

一進到【羅布森樓梯升降椅】台中旗艦展示中心 那寧靜放鬆感

讓老哥跟我感覺非常不一樣，不像一般的銷售據店

反而有種進去台中國美館文化中心展書館的感覺

從接待我們的服務人員了解【羅布森樓梯升降椅】

是從營建類的水處理工程事業起身；進而因應無障礙生活空間研發製造國產樓梯升降椅

以及代理日系升降椅品牌；並結合文化藝術的志業創辦獨立書店等多元領域的企業

MIT精品台灣在地製造

從設計、製造、安裝，到售後服務與保固維修，提供最專業的一條龍服務

好品質更是獲得台灣精品獎

選擇樓梯升降椅第一品牌 【羅布森樓梯升降椅】我們可以很放心

在【羅布森樓梯升降椅】台中旗艦展示中心

可以體驗試乘台灣經典款直軌樓梯升降椅與彎軌型樓梯升降椅

直軌樓梯升降椅 彎軌型樓梯升降椅

會針對每個人家中樓梯的樣式建議可以安裝哪一種

像老哥家是ㄇ型樓梯與家裡樓梯是L型、弧型、樓梯中間還有平台分段

適合安裝彎軌型樓梯升降椅這一台

另外像我小妹家是樓梯完全直線,中間沒有平台分段

則是適合安裝直軌樓梯升降椅這一台

老哥與小妹家都是老宅,樓梯空間不算大

第一擔心是可以裝嗎？

服務人員回覆基本上只要樓梯的淨寬達70cm以上

迴轉角度僅上樓面20、40及60、90度就能安裝

當然還是會經過專業師傅到府實際測量評估才能確定是否能施作

一般從測量、繪圖設計、生產製造到測試組立等製程

1-2樓大約需30天左右，但安裝升降椅當天就能完成,不用怕要像裝潢改造工期影響居住

首先門市人員非常細心解說每項功能及細節,再讓我們體驗試乘

＊彎軌型MIT智慧款樓梯升降椅＊

採用工研院薄型省電靜音馬達系統

主機具備五種語言電腦智慧顯示

扶手安全控制總開關

觸控式防夾感應裝置

扶手定位啟動設計

無線遙控器

附自動收縮安全帶

全機載重限120公斤以下，大部分的台灣人基本上都符合的

椅座踏墊連動收起

只要輕輕將座椅拉起，踏墊連動一起收起

一拉即收不佔空間

像我們家都是老宅也不用怕佔太多地方

智慧液晶面版搭配五種語言提醒：國台客日英

超貼心又適合台灣長輩, 果真很細心的設計

移動過程會有音樂與LED雙側移動光源陪伴

提醒家人目前正有人在使用，讓彼此更加放心

並且内建鋰電池，即使遇到突然停電，也還能持續使用

若是到達樓梯需要轉向入座或下座

座椅也可手動轉向，讓使用者可安全的離開座位

每層樓配置遠端遙控器,可以將座椅遙控至需求的樓層

直覺式的操作很省力也簡單就可以操作

先坐好戴好安全帶

設有安全控制開關，開啟後才能轉動滾輪啟動撥鈕

一鍵防止誤觸啟動更安心

再來以滾輪按鈕啟動設計，操作簡單毫不費力

無論是由乘坐者自行操作或是由家人或陪伴人員協助操作都很簡單

雙側防夾感應裝置

若是移動碰到障礙物時不僅有聲音提醒也會立即停下

多種貼心的功能設計,處處都讓我們使用起來更放心

彎軌型MIT智慧款樓梯升降椅

高規格碳鋼烤漆精美軌道

用的是「雙軌軌道」設計，管徑較細不占空間

夠貼合可以完全符合樓梯形狀

乘坐很平穩並且保留很大的行走空間

讓家人或陪伴者也能隨時在一旁一同陪伴

【羅布森樓梯升降椅】並可配合家中的裝潢

軌道有白咖黑三色可以選

座椅則有藍紅綠米黃咖黑六色不同顏色的真皮座椅喔可以選擇

跟老哥實際乘坐的感覺真的很平穩安心

乘坐過程中相當平穩舒適

速度緩慢適中，且在移動運行中一直都呈現平視狀態

不會有高低落差的怕感，在轉彎時速度會https://jaicyjy.pixnet.net/blog/post/49470968稍微再緩慢一些

搭配美妙的音樂，感受相當溫馨愉悅安心

不愧是全家人都可用上下樓好幫手

台製升降椅，品質與售後服務都更有保障

直軌型MIT經典款樓梯升降椅

專業技術團隊研發台灣製造

符合ISO9001秉持嚴格的製造流程

通過CNS國家標準

座椅腳踏墊可收折不占空間

座椅轉向，安全離座設計

主機電池續電，停電也可使用

馬達升級加倍省電

狀態顯示燈號

自動收縮安全帶

觸控式防夾感應

兩段變速舒適乘坐

到【羅布森】實際升降椅體驗可以很安心試坐

服務人員除了有著專業知識,介紹每一種不同的特點

很親切耐心回覆我們的疑問

讓我們很快就認識【樓梯升降椅第一品牌 羅布森樓梯升降椅】的款式、用途、功能

在試坐時也更了解自己的需求

同時乘坐起來相當平穩安全，操作也相當簡易直覺

有需要還在評估的朋友可以帶長輩與實際乘坐者一起來

一定可以挑選到適合樓梯升降椅喔！

羅布森樓梯升降椅-台灣精品獎

FB粉絲頁 IG@fanslobsang

台中旗艦展示中心

電話：0800-331-188

地址：台中市西區五權西路一段257號13樓之2

營業時間：週一~週五08:00-17:00 (週六、週日公休)