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【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中長輩與行動不便者上下樓好幫手/免費全臺各地預約評估與全國預約升降椅體驗

2024-12-04 19:49:00 文字：jaicyjy
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【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中

進入半百退休年紀,家中小妹與大嫂接連都因為舊疾腿部開刀行動不便

老哥與妹夫每每要帶他們上下樓都累的大顆汗小粒汗

家中也都有即將進入九十歲的長輩,特別怕他們在上下樓梯時一個不小心跌倒

跟二妹聚會時聊到她們家正評估安裝樓梯升降椅

跟老哥特別預約【羅布森】樓梯升降椅乘坐體驗

自己實際操作升降椅體驗，上下安全好心安，為自己照顧家人

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羅布森自2001年成立，LOGO很特別，是由英文字母的一個O與三個L組成

選用了四種色彩，對應著羅布森的藏語意涵

並以藏語Lobsang意涵吉祥平安喜樂

誠摯獻上祝福關懷

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中Lobsang環保、健康、愛土地、愛人文

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中Hope希望、光明、吉祥

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中Life生活、溫暖、平安

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中Love愛、熱情、喜樂

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【羅布森樓梯升降椅】台中旗艦展示中心

位於台中市西區五權西路一段257號13樓之2

就在五權西路與忠明南路口,交通很是便利

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除了台中，在台北、桃園、台南、高雄都設有直營體驗中心

全國也有與合作醫療儀器診所或是生活館有可以預約升降椅體驗

螢幕擷取畫面 2024-11-14 154119.png

試乘升降椅體驗與免費到府評估

可上官網全國預約體驗【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中或免費專線「0800-331188」【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中

與加入官方LINE@0800-331188

跟我們一樣有需求還在尋找評估都可以就近實際去體驗感受一下

羅布森樓梯升降椅現在也有短租方案，可以撥打0800免費專線諮詢

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一進到【羅布森樓梯升降椅】台中旗艦展示中心 那寧靜放鬆感

讓老哥跟我感覺非常不一樣，不像一般的銷售據店

反而有種進去台中國美館文化中心展書館的感覺

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從接待我們的服務人員了解【羅布森樓梯升降椅】

是從營建類的水處理工程事業起身；進而因應無障礙生活空間研發製造國產樓梯升降椅

以及代理日系升降椅品牌；並結合文化藝術的志業創辦獨立書店等多元領域的企業

MIT精品台灣在地製造

從設計、製造、安裝，到售後服務與保固維修，提供最專業的一條龍服務

好品質更是獲得台灣精品獎

選擇樓梯升降椅第一品牌 【羅布森樓梯升降椅】我們可以很放心

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在【羅布森樓梯升降椅】台中旗艦展示中心

可以體驗試乘台灣經典款直軌樓梯升降椅與彎軌型樓梯升降椅

直軌樓梯升降椅【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中彎軌型樓梯升降椅

會針對每個人家中樓梯的樣式建議可以安裝哪一種

像老哥家是ㄇ型樓梯與家裡樓梯是L型、弧型、樓梯中間還有平台分段

適合安裝彎軌型樓梯升降椅這一台

另外像我小妹家是樓梯完全直線,中間沒有平台分段

則是適合安裝直軌樓梯升降椅這一台

老哥與小妹家都是老宅,樓梯空間不算大

第一擔心是可以裝嗎？

服務人員回覆基本上只要樓梯的淨寬達70cm以上

迴轉角度僅上樓面20、40及60、90度就能安裝

當然還是會經過專業師傅到府實際測量評估才能確定是否能施作

一般從測量、繪圖設計、生產製造到測試組立等製程

1-2樓大約需30天左右，但安裝升降椅當天就能完成,不用怕要像裝潢改造工期影響居住

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首先門市人員非常細心解說每項功能及細節,再讓我們體驗試乘

＊彎軌型MIT智慧款樓梯升降椅＊

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【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中主機具備五種語言電腦智慧顯示 

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中扶手安全控制總開關 

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中 觸控式防夾感應裝置 

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中扶手定位啟動設計

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中 無線遙控器

【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中附自動收縮安全帶

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全機載重限120公斤以下，大部分的台灣人基本上都符合的

椅座踏墊連動收起

只要輕輕將座椅拉起，踏墊連動一起收起

一拉即收不佔空間

像我們家都是老宅也不用怕佔太多地方

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智慧液晶面版搭配五種語言提醒：國台客日英

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超貼心又適合台灣長輩, 果真很細心的設計

移動過程會有音樂與LED雙側移動光源陪伴

提醒家人目前正有人在使用，讓彼此更加放心

並且内建鋰電池，即使遇到突然停電，也還能持續使用

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若是到達樓梯需要轉向入座或下座

座椅也可手動轉向，讓使用者可安全的離開座位

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每層樓配置遠端遙控器,可以將座椅遙控至需求的樓層

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直覺式的操作很省力也簡單就可以操作

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先坐好戴好安全帶

設有安全控制開關，開啟後才能轉動滾輪啟動撥鈕

一鍵防止誤觸啟動更安心

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再來以滾輪按鈕啟動設計，操作簡單毫不費力

無論是由乘坐者自行操作或是由家人或陪伴人員協助操作都很簡單

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雙側防夾感應裝置

若是移動碰到障礙物時不僅有聲音提醒也會立即停下

多種貼心的功能設計,處處都讓我們使用起來更放心

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【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中彎軌型MIT智慧款樓梯升降椅【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中

高規格碳鋼烤漆精美軌道

用的是「雙軌軌道」設計，管徑較細不占空間

夠貼合可以完全符合樓梯形狀

乘坐很平穩並且保留很大的行走空間

讓家人或陪伴者也能隨時在一旁一同陪伴

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【羅布森樓梯升降椅】並可配合家中的裝潢

軌道有白咖黑三色可以選

座椅則有藍紅綠米黃咖黑六色不同顏色的真皮座椅喔可以選擇

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跟老哥實際乘坐的感覺真的很平穩安心

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乘坐過程中相當平穩舒適

速度緩慢適中，且在移動運行中一直都呈現平視狀態

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不會有高低落差的怕感，在轉彎時速度會https://jaicyjy.pixnet.net/blog/post/49470968稍微再緩慢一些

搭配美妙的音樂，感受相當溫馨愉悅安心

不愧是全家人都可用上下樓好幫手

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台製升降椅，品質與售後服務都更有保障

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專業技術團隊研發台灣製造
符合ISO9001秉持嚴格的製造流程
通過CNS國家標準

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【樓梯升降椅第一品牌推薦】MIT精品【羅布森樓梯升降椅】家中座椅腳踏墊可收折不占空間

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到【羅布森】實際升降椅體驗可以很安心試坐

服務人員除了有著專業知識,介紹每一種不同的特點

很親切耐心回覆我們的疑問

讓我們很快就認識【樓梯升降椅第一品牌 羅布森樓梯升降椅】的款式、用途、功能

在試坐時也更了解自己的需求

同時乘坐起來相當平穩安全，操作也相當簡易直覺

有需要還在評估的朋友可以帶長輩與實際乘坐者一起來

一定可以挑選到適合樓梯升降椅喔！

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台中旗艦展示中心

電話：0800-331-188

地址：台中市西區五權西路一段257號13樓之2 

營業時間：週一~週五08:00-17:00 (週六、週日公休)

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