青埔商旅
飯店地址：桃園市大園區公園路一段82號
聯絡電話：03-4531053
入退時間：15:00-11:00
住宿人數：2大人
官方網站：青埔商旅
官方臉書：青埔商旅
官方IG：cp_hotel520
優惠資訊：住客享ANGLE 371及CP CAFE全品項9折優惠 (10%服務費依原價另計)
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難得工作告一個段落，打算帶上母親大人到有點遠又不會太遠的桃園去，來個母女倆的輕旅行
因為主要是想放鬆與休息和吃好吃的東西，並不想要走那種，一整天都排滿一堆幾點要到哪裡的行程，
工作已經夠累了，我不想要出來玩搞得比上班還緊迫，
我甚至是那種，我們可以把大部分的時間佔比都放在飯店裡面，休息夠了再出來玩個幾下就好，哈，
所以住宿的選擇，對我們來說就非常重要。
到桃園的話，也不會消耗我們太多的時間和精力在車程上面，所以我們就決定往桃園出發~
我們這次選擇入住的是，早已久仰他們Angle371西餐廳美味盛名已久的青埔商旅
離桃園高鐵或機場捷運車程只要2分鐘，出國前後住宿都非常方便，
就算是走路到捷運站也只需要10幾分鐘，其實走起來也不會很累，我們這次就是走路來回的。
住在這裡不僅與高鐵特約接駁還有豐富早餐可以開啟美好的一天
外面沒有招牌，很低調的一家住宿~
這裡有停車場，旁邊還有可以吃下午茶的地方~
進去之後的大廳非常敞亮大氣，可以看到有許多國外的旅客
在這裡住宿還有洗衣房和健身房可以使用喔~
洗衣房在R樓，健身房在12樓。
連熨斗都有，對於出差的族群來說超級貼心又加分~
健身房基本的運動器材齊全，健身不會被間斷~
舒適的大床，防震效果很好，睡旁邊的人動來動去也不容易受影響，
最重要的是房間的隔音很好，母親大人睡了一晚，特別稱讚呢~
很喜歡他的插座設計的數量很多，位置也分布的很廣，如果帶的3C比較多，
像是電腦、相機、攝影機等等的，也不用在那排隊輪流充，非常方便~
我最喜歡他在電視旁邊設計的這個寬廣的平台，晚上如果想煮個泡麵什麼的，
或是叫外送，要把食物擺開來很好用~
抽屜和冰箱裡也備有基本的小零食和飲料茶包
各種備品都很齊全，吹風機和熱水壺都有~
床旁邊有個隱藏式衣櫃
還有保險箱可以放貴重物品~
廁所還有附有化妝鏡可以使用，好貼心喔~
而且這裡還附有身體乳，母親大人洗完澡擦了一直稱讚，他說整個人好放鬆好舒服，太喜歡了~
乾濕分離淋浴間，有沐浴乳、洗髮精和潤髮乳可以按壓使用~
智能馬桶
我們今天來享用的是一泊二食的組合，所以除了房卡、早餐券，
還有可以選擇在晚餐時段或是午餐時段用餐的餐券
我們這次選擇使用的是晚餐時段，所以我們安頓好行李之後，就前往 Angle 371 用餐
早餐也是在這裡用餐，可以看到漂亮的吧台區
用餐空間整體溫馨寬廣，燈具好有星光點點的感覺，讓人覺得聖誕節越離越近了
我在拍照，結果母親大人也在偷拍我
鬆軟又有韌性的餐前麵包，抹上奶油的清香，
很好的引領飢腸轆轆的雀躍心，準備好開始享用今天的晚餐。
前菜來囉~
香橙蜜芥大蝦&黑松露干貝
大大個的蝦子，緊緻的肉體，一口一口的裹上沾醬一同入口，開啟幸福的滋味~
這是我目前吃過最大顆的干貝，好細嫩又鮮甜，飽滿的實在是太好吃了
讓人想一再回味的芒果奶酪，綿密的像冰淇淋，讓人一口接一口不想停
今日例湯是法式洋蔥湯。
濃郁的洋蔥滋味，卻一點也不帶有洋蔥那種辛辣的感覺，溫順的包裹著麵包丁，將溫暖帶進嘴裡。
解渴的阿薩姆紅茶
母親大人選的主餐是伊比利梅花豬排
好吃的馬鈴薯泥~
這種厚實又軟嫩，大口吃肉的快感，讓人流連忘返
原味很香，也可以搭配紅酒醬一起食用~
我選的主餐是蒜香辣味蝦&干貝麵
這個角度有一點聖誕樹的感覺~
剝好的緊緻蝦肉和肥美的大干貝
有點韌性與硬度的軟硬適中，帶點炭香的清炒蒜味，恰到好處的刺激味蕾，讓人食欲全開
和母親大人一邊八卦著最近的生活現況，一邊迎來最後的甜點。
火山熔岩主廚手做冰淇淋
單吃好吃，沾染上冰淇淋的甜美也超好吃~
手做的冰淇淋融化速度真的比較慢耶~
吃飽飽之後，回房間去洗洗睡，中間和母親大人一起在床上看了《黑白大廚》。
隔天早上，再度回到 Angle 371 吃早餐~
白天和晚上的感覺很不一樣呢，但都一樣讓人覺得很舒服~
很喜歡他們這個小牌子的設計，這樣就算自己出來旅行住宿，
也不用擔心自己離開去夾菜，結果桌上的餐點被服務員收走了~
像我這種什麼都想品嘗到的人，要做的第一件事情就是，先去繞一圈。
讓所有的菜色都在你心裡有個底後，先做一個簡單的篩選。
一些容易飽足的品項就先不夾，等全部品嘗過一輪之後，胃有剩餘的空間和時間的時候，再考慮吃。
然後根據我自己的飲食習慣，第一輪我先品嘗中式的。
基本上所有的菜色我都夾了，除了燒餅炸物和加工食品，這種容易飽足的東西。
我真的很愛白粥搭配小菜，所以不小心取的量有偏心的比蔬菜粥多了一點點
不過我還是很克制取量，盡量維持在半碗左右，保留胃的空間。
該怎麼說呢，他們連黑胡椒粒都好香~
這一區讓我印象最深刻的是蝦餃和雞捲，看了他們的晚餐，就知道他們的食材鮮度水準，
那個蝦餃，可以咬到一整隻飽滿的蝦子在裡面，清脆的肉感和蝦的鮮甜，一口一顆的飽滿在嘴裡，
吃起來實在是太讓人滿足了，這也是我在這裡吃早餐的第一口，就獻給了這個蝦餃，非常棒的選擇
雞捲的話，他吃起來是那種，外皮烤的非常香酥，但不會有焦感，
雞肉的口感細嫩，整體又不失保水度的濕潤，就讓人好想配飯扒喔
裡面有一道筍乾還是什麼，那個筍吃起來也超細嫩的，調味也很棒~
在經過中式餐點的美味洗禮，轉戰另一邊的西式區~
那些麵包我是真的很想吃，看起來都好好吃，但是這些實在太容易讓人有飽足感了，只好忍痛捨棄。
喜歡這裡的蔬菜水果種類很多，可以一次補充到很多不同的養分。
特別注意到這裡有煙熏鮭魚，因為偏愛他，所以給了他兩塊的額度，哈。
優格的部份拿來當水果們的沾醬使用，母親大人也說這樣搭配很好吃
整體用餐完畢，我的結論是，這裡是我目前吃過，在住宿類別裡，
不管是在晚餐還是在附設的早餐供應裡，美味度，用餐環境和舒適度等，表現最優秀的一家。
用最簡單的話來說就是，他幾乎每一道菜都是可以單賣，
而且還可以賣的很不便宜的那種水準，是這樣的一個早餐自助吧。
這個我真的覺得，如果我住在附近，我會經常過來用餐，真的是會讓人念念不忘，好值得吃的一家餐廳喔。
吃完美味的早餐，回捷運站搭車的路上，我們跑去了華泰名品城逛逛，為這次的輕旅行劃下完美的句點。
有在找桃園高鐵住宿的朋友，很推薦可以選擇青埔商旅喔~