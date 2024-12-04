青埔商旅

飯店地址：桃園市大園區公園路一段82號

聯絡電話：03-4531053

入退時間：15:00-11:00

住宿人數：2大人

官方網站： 青埔商旅

官方臉書： 青埔商旅

官方IG： cp_hotel520

優惠資訊：住客享ANGLE 371及CP CAFE全品項9折優惠 (10%服務費依原價另計)

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難得工作告一個段落，打算帶上母親大人到有點遠又不會太遠的桃園去，來個母女倆的輕旅行

因為主要是想放鬆與休息和吃好吃的東西，並不想要走那種，一整天都排滿一堆幾點要到哪裡的行程，

工作已經夠累了，我不想要出來玩搞得比上班還緊迫，

我甚至是那種，我們可以把大部分的時間佔比都放在飯店裡面，休息夠了再出來玩個幾下就好，哈，

所以住宿的選擇，對我們來說就非常重要。

到桃園的話，也不會消耗我們太多的時間和精力在車程上面，所以我們就決定往桃園出發~

我們這次選擇入住的是，早已久仰他們Angle371西餐廳美味盛名已久的 青埔商旅

離桃園高鐵或機場捷運車程只要2分鐘，出國前後住宿都非常方便，

就算是走路到捷運站也只需要10幾分鐘，其實走起來也不會很累，我們這次就是走路來回的。

住在這裡不僅與高鐵特約接駁還有豐富早餐可以開啟美好的一天

外面沒有招牌，很低調的一家住宿~

這裡有停車場，旁邊還有可以吃下午茶的地方~

進去之後的大廳非常敞亮大氣，可以看到有許多國外的旅客

在這裡住宿還有洗衣房和健身房可以使用喔~

洗衣房在R樓，健身房在12樓。

連熨斗都有，對於出差的族群來說超級貼心又加分~

健身房基本的運動器材齊全，健身不會被間斷~

舒適的大床，防震效果很好，睡旁邊的人動來動去也不容易受影響，

最重要的是房間的隔音很好，母親大人睡了一晚，特別稱讚呢~

很喜歡他的插座設計的數量很多，位置也分布的很廣，如果帶的3C比較多，

像是電腦、相機、攝影機等等的，也不用在那排隊輪流充，非常方便~

我最喜歡他在電視旁邊設計的這個寬廣的平台，晚上如果想煮個泡麵什麼的，

或是叫外送，要把食物擺開來很好用~

抽屜和冰箱裡也備有基本的小零食和飲料茶包

各種備品都很齊全，吹風機和熱水壺都有~

床旁邊有個隱藏式衣櫃

還有保險箱可以放貴重物品~

廁所還有附有化妝鏡可以使用，好貼心喔~

而且這裡還附有身體乳，母親大人洗完澡擦了一直稱讚，他說整個人好放鬆好舒服，太喜歡了~

乾濕分離淋浴間，有沐浴乳、洗髮精和潤髮乳可以按壓使用~

智能馬桶

我們今天來享用的是一泊二食的組合，所以除了房卡、早餐券，

還有可以選擇在晚餐時段或是午餐時段用餐的餐券

我們這次選擇使用的是晚餐時段，所以我們安頓好行李之後，就前往 Angle 371 用餐

早餐也是在這裡用餐，可以看到漂亮的吧台區

用餐空間整體溫馨寬廣，燈具好有星光點點的感覺，讓人覺得聖誕節越離越近了

我在拍照，結果母親大人也在偷拍我

鬆軟又有韌性的餐前麵包，抹上奶油的清香，

很好的引領飢腸轆轆的雀躍心，準備好開始享用今天的晚餐。

前菜來囉~

香橙蜜芥大蝦&黑松露干貝

大大個的蝦子，緊緻的肉體，一口一口的裹上沾醬一同入口，開啟幸福的滋味~

這是我目前吃過最大顆的干貝，好細嫩又鮮甜，飽滿的實在是太好吃了

讓人想一再回味的芒果奶酪，綿密的像冰淇淋，讓人一口接一口不想停

今日例湯是法式洋蔥湯。

濃郁的洋蔥滋味，卻一點也不帶有洋蔥那種辛辣的感覺，溫順的包裹著麵包丁，將溫暖帶進嘴裡。

解渴的阿薩姆紅茶

母親大人選的主餐是伊比利梅花豬排

好吃的馬鈴薯泥~

這種厚實又軟嫩，大口吃肉的快感，讓人流連忘返

原味很香，也可以搭配紅酒醬一起食用~

我選的主餐是蒜香辣味蝦&干貝麵

這個角度有一點聖誕樹的感覺~

剝好的緊緻蝦肉和肥美的大干貝

有點韌性與硬度的軟硬適中，帶點炭香的清炒蒜味，恰到好處的刺激味蕾，讓人食欲全開

和母親大人一邊八卦著最近的生活現況，一邊迎來最後的甜點。

火山熔岩主廚手做冰淇淋

單吃好吃，沾染上冰淇淋的甜美也超好吃~

手做的冰淇淋融化速度真的比較慢耶~

吃飽飽之後，回房間去洗洗睡，中間和母親大人一起在床上看了《黑白大廚》。

隔天早上，再度回到 Angle 371 吃早餐~

白天和晚上的感覺很不一樣呢，但都一樣讓人覺得很舒服~

很喜歡他們這個小牌子的設計，這樣就算自己出來旅行住宿，

也不用擔心自己離開去夾菜，結果桌上的餐點被服務員收走了~

像我這種什麼都想品嘗到的人，要做的第一件事情就是，先去繞一圈。

讓所有的菜色都在你心裡有個底後，先做一個簡單的篩選。

一些容易飽足的品項就先不夾，等全部品嘗過一輪之後，胃有剩餘的空間和時間的時候，再考慮吃。

然後根據我自己的飲食習慣，第一輪我先品嘗中式的。

基本上所有的菜色我都夾了，除了燒餅炸物和加工食品，這種容易飽足的東西。

我真的很愛白粥搭配小菜，所以不小心取的量有偏心的比蔬菜粥多了一點點

不過我還是很克制取量，盡量維持在半碗左右，保留胃的空間。

該怎麼說呢，他們連黑胡椒粒都好香~

這一區讓我印象最深刻的是蝦餃和雞捲，看了他們的晚餐，就知道他們的食材鮮度水準，

那個蝦餃，可以咬到一整隻飽滿的蝦子在裡面，清脆的肉感和蝦的鮮甜，一口一顆的飽滿在嘴裡，

吃起來實在是太讓人滿足了，這也是我在這裡吃早餐的第一口，就獻給了這個蝦餃，非常棒的選擇

雞捲的話，他吃起來是那種，外皮烤的非常香酥，但不會有焦感，

雞肉的口感細嫩，整體又不失保水度的濕潤，就讓人好想配飯扒喔



裡面有一道筍乾還是什麼，那個筍吃起來也超細嫩的，調味也很棒~

在經過中式餐點的美味洗禮，轉戰另一邊的西式區~

那些麵包我是真的很想吃，看起來都好好吃，但是這些實在太容易讓人有飽足感了，只好忍痛捨棄。

喜歡這裡的蔬菜水果種類很多，可以一次補充到很多不同的養分。

特別注意到這裡有煙熏鮭魚，因為偏愛他，所以給了他兩塊的額度，哈。



優格的部份拿來當水果們的沾醬使用，母親大人也說這樣搭配很好吃

整體用餐完畢，我的結論是，這裡是我目前吃過，在住宿類別裡，

不管是在晚餐還是在附設的早餐供應裡，美味度，用餐環境和舒適度等，表現最優秀的一家。

用最簡單的話來說就是，他幾乎每一道菜都是可以單賣，

而且還可以賣的很不便宜的那種水準，是這樣的一個早餐自助吧。

這個我真的覺得，如果我住在附近，我會經常過來用餐，真的是會讓人念念不忘，好值得吃的一家餐廳喔。

吃完美味的早餐，回捷運站搭車的路上，我們跑去了華泰名品城逛逛，為這次的輕旅行劃下完美的句點。