為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 台中市東區羽笠食事｜2025一中街隱藏版合菜美食，台中人團體聚餐必訪超大包廂台中日式餐廳推薦，台中居酒屋台中東區宵夜合菜美食，台中東區美食推…

台中市東區羽笠食事｜2025一中街隱藏版合菜美食，台中人團體聚餐必訪超大包廂台中日式餐廳推薦，台中居酒屋台中東區宵夜合菜美食，台中東區美食推薦

台中美食 台中年菜 台中日式料理 台中日本料理 more
2024-12-04 22:18:00 文字：愛玩女王
share
愛玩女王

愛玩女王

羽笠食事｜2025一中街隱藏版合菜美食，台中人團體聚餐必訪超大包廂台中日式餐廳推薦，台中居酒屋台中東區宵夜合菜美食，台中東區美食推薦

 2024-12-04

羽笠食事｜台中東區美食推薦

又到了年終，當你和三五好友想找個好地方聚餐時，有沒有發現台中居酒屋的選擇多到眼花？今天帶大家去一家隱藏版的台中東區日式料理 羽笠食事。這間位於台中一中街附近的日式居酒屋隱藏得剛剛好，店面隱密卻又寬闊讓完全就是跟好友聚餐的寶藏基地。加上這裡的日式合菜不只豐盛，還有讓你一口接一口停不下來的魅力，現在就讓我們前羽笠食事來這裡吃宵夜、聚餐、喝一杯吧~

文章摘要

羽笠食事在哪裡？

  • 地址：台中市東區雙十路一段6-9號
  • 電話：04-22133577
  • 營業時間：平日：17:30–01:00｜假日：11:30–14:30, 17:30–01:00（週一公休）

羽笠食事 位於台中市東區雙十路一段6-9號，靠近一中街的美食除了交通非常便利，無論你是搭公車還是開車都能輕鬆抵達。這裡的環境超級有氛圍的大空間，而環境非常適合各類型的聚會，不管你是想吃台中東區宵夜台中東區日式料理到訪這絕對會是你的好選擇喔~現在就讓我們來看看 羽笠食事 的饕餮盛宴吧！

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事環境介紹

羽笠食事 自103年創立以來，就以其獨特的日式料理吸引了眾多食客。走進店內，首先映入眼簾的是和風設計的裝潢，木質的桌椅和燈光柔和的環境，讓人感覺像是來到了日本的小酒館。這裡不僅是台中東區美食的代表，更是到訪台中一中街日本料理的理想用餐場所。而最值得一提的就是店內擁有可容納上百人的用餐空間，它的一樓空間已開放式座位而主，非常適合家庭、朋友們到訪聚餐！

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事二樓包廂包廂會議團體聚餐謝師宴尾牙春酒年節聚餐等，設備相當齊全，還有投影機和布幕，甚至可以唱KTV！這樣的設施真的是非常適合下班後的上班族和喜愛夜生活的人，非常適合辦商務活動或是聚餐。

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

 


Advertisements

羽笠食事-10800十人份日式合菜介紹

當然，來到羽笠食事，最重要的就是要品嚐他們的超彭湃日式合菜盛宴！次我們品嚐的是$10800+10%這十人份合菜豐盛以及美味的程度，絕對讓你吃到不想回家! 而店家的每一道菜都是以店家結合日本料理精髓配搭台灣人口味，精心烹製的美味佳餚，現在就讓我們來享用這厲害的台中美食吧!

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

對了！店家還有$399酒類暢飲活動，活動資訊大家可以參考下面DM(費用依人頭計算，不能共飲)。

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事菜單活動價格皆有時效性，請以官方資訊為主! 

 


Advertisements

迎賓美饌品

首先一入座我們就會收到，超豐盛的迎賓小食包括粉肝、滷花生、辣味黃瓜蔥鹽油雞，色彩繽紛。簡單的小食卻看得出來，店家對美食的堅持，每一道小食都設計的非常精緻，粉肝的柔滑、滷花生的香氣，讓味蕾瞬間開啟，辣味黃瓜清脆，沒想到簡單的幾道開胃菜就讓女王，感受到店家的美食魅力~

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

蠔汁鮑魚甘露煮

這道蠔汁鮑魚甘露煮絕對是宴會上的焦點！這道菜將超大顆的鮑魚用甘露湯汁煮至軟嫩，濃郁的湯汁滲透進每一口鮑魚，讓人不由自主地想要多來一碗白飯來搭配。每一口都彷彿在海底漫遊，品味著海的滋味，讓人每口都感到滿足，鮮甜海為又是一道美味的開胃美食~

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

寶島五味生魚片

這道寶島五味生魚片拼盤色澤鮮豔猶如畫做一般，盤內裝滿了新鮮鮭魚、鮪魚、等多種新鮮的魚肉。每片魚肉都鮮嫩滑口，配上特製的醬油，彷彿瞬間來到了日本的海鮮市場。尤其是鮭魚，油脂豐富，入口即化，讓我驚嘆不已，完全讓我對生魚片產生了新的認知~真的是太美味啦！

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

鮮露蒜蒸海大蝦

這到鮮露蒜蒸海大蝦的肉質緊實，蒸的火候剛好，不油膩，搭配松露的香氣和蒜香，這道菜的風味簡直讓人陶醉。每一口都能感受到海鮮的鮮甜，鮮甜的美味讓人忍不住就會吃到上癮，吃到這羽笠食事已經成為我心中的，台中東區宵夜美食首推的餐廳之一了！

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

宮保椒汁酸菜魚

這道宮保椒汁酸菜魚結合了川菜的美味，濃郁的椒香味撲鼻而來，酸菜的酸味和魚的鮮味交融在一起，獨特的風味讓我一口接著一口，完全停不下來。尤其適合喜愛重口味的朋友，保證讓你吃得熱血沸騰，這等美味難怪會讓它成為台中聚餐的熱門地點！

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

紹興老魯悶鴨

在羽笠食事的美食之旅中，紹興老魯悶鴨絕對是一道讓人驚艷的料理。這道菜將鴨肉紹興老酒巧妙的融合，口感多層次且充滿驚喜。鴨肉經過細火悶煮後外皮溫潤軟滑，肉質軟嫩而多汁，讓人一口咬下去便能感受到濃郁的香氣和肉汁的美妙滋味。

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

軟絲芋頭蒜酥湯米粉

這碗湯軟絲芋頭蒜酥湯米粉是絕對是今天的亮點美食，滿滿的鮮美軟絲與綿密芋頭配搭的完美到不行，濃郁的湯頭清香配上可口的米粉，簡直是冬天必吃的暖心首選。每一口米粉都吸收了湯的精華，配搭彭湃的海味美食，台中東區必吃合菜~無誤!

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

黑蒜蛤蠣精燉雞湯

說道暖味不得不提到這道，滋補的頂級美食黑蒜蛤蠣精燉雞湯，讓我每一口都感受到滿滿的暖意。黑蒜的甘甜搭配蛤蠣的鮮味，濃郁卻不油膩，簡直是一碗能療癒心靈的湯品。這道菜別間台中居酒屋的可不一定吃的到喔~大家有到訪必點的經典美食！

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

貝柱花菇煨白菜

這道貝柱花菇煨白菜不僅好吃，還有視覺上大的大滿足！貝柱的鮮甜與花菇的香氣交織，白菜的清脆口感讓整道菜更加豐富，外觀內容色香味俱全的一道佳品，讓人欲罷不能的美食~

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

四季鮮果盤

餐後來上一盤鮮果，讓整頓飯更加完美。這道水果拼盤不僅讓味蕾解膩，還讓整個用餐體驗畫上完美的句號。

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事-XO醬禮盒伴手禮專區

最後，別忘了羽笠食事的XO醬禮盒！各種口味的XO醬讓你在家也能品味這裡的日式風情，不論是當伴手禮還是自己享用，都是絕佳選擇！而且店家還有販售超多食品冷凍包，喜歡日式美食的人，就細細的逛一下吧!

  • 鮭魚干貝XO醬禮盒：這款XO醬以鮭魚和干貝為主角，鮮甜中帶點濃郁的海味，口感層次豐富，配飯特別香濃。

  • 卷卷小魚鮮辣醬：愛吃辣的朋友一定要試試這款，辣勁中帶著一絲鮮甜，無論是搭配白飯、粥品還是作為小菜，都能帶來驚喜滋味。

  • 赤尾青金沙醬：這款醬料融合金沙蛋黃與赤尾青椒的香氣，濃郁且鹹香，特別適合拌麵或者夾饅頭，讓你一口就吃出滿滿的幸福。

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

羽笠食事｜台中日式料理｜台中年菜推薦｜台中日本料理推薦

台中日式餐廳推薦

這趟台中美食之旅真是大滿足！從用餐環境到美味佳餚，羽笠食事不僅是台中東區宵夜和聚餐的好選擇，更是台中燒烤愛好者和日式料理愛好者的樂園。無論你是與親朋好友來聚餐，還是慶祝生日派對，羽笠的環境聚餐與餐點都會讓你難忘的喔！對了! 羽笠今年的冷凍年菜現在也開放訂購囉~ 訂購方式都在海報上，讓年夜飯變得更加簡單又省心吧！

Advertisements

 

 

 

羽笠食事店家資訊

FB粉專：羽笠食事

IG粉專：羽笠食事

地址：台中市東區雙十路一段6-9號

電話：04-22133577

營業時間：

平日：17:30–01:00
假日：11:30–14:30, 17:30–01:00
（週一公休）

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#台中美食
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

羽笠食事酒場

phone04-2213-3577
place台中市東區雙十路一段6-9號
4.64 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.71
服務品質
4.57
裝潢氣氛
4.57
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up