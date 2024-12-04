羽笠食事｜2025一中街隱藏版合菜美食，台中人團體聚餐必訪超大包廂台中日式餐廳推薦，台中居酒屋台中東區宵夜合菜美食，台中東區美食推薦

2024-12-04

又到了年終，當你和三五好友想找個好地方聚餐時，有沒有發現台中居酒屋的選擇多到眼花？今天帶大家去一家隱藏版的台中東區日式料理 羽笠食事。這間位於台中一中街附近的日式居酒屋隱藏得剛剛好，店面隱密卻又寬闊讓完全就是跟好友聚餐的寶藏基地。加上這裡的日式合菜不只豐盛，還有讓你一口接一口停不下來的魅力，現在就讓我們前羽笠食事來這裡吃宵夜、聚餐、喝一杯吧~

⏏文章摘要

羽笠食事在哪裡？

地址：台中市東區雙十路一段6-9號

電話：04-22133577

營業時間：平日：17:30–01:00｜假日：11:30–14:30, 17:30–01:00（週一公休）

羽笠食事 位於台中市東區雙十路一段6-9號，靠近一中街的美食除了交通非常便利，無論你是搭公車還是開車都能輕鬆抵達。這裡的環境超級有氛圍的大空間，而環境非常適合各類型的聚會，不管你是想吃台中東區宵夜、台中東區日式料理到訪這絕對會是你的好選擇喔~現在就讓我們來看看 羽笠食事 的饕餮盛宴吧！

羽笠食事環境介紹

羽笠食事 自103年創立以來，就以其獨特的日式料理吸引了眾多食客。走進店內，首先映入眼簾的是和風設計的裝潢，木質的桌椅和燈光柔和的環境，讓人感覺像是來到了日本的小酒館。這裡不僅是台中東區美食的代表，更是到訪台中一中街日本料理的理想用餐場所。而最值得一提的就是店內擁有可容納上百人的用餐空間，它的一樓空間已開放式座位而主，非常適合家庭、朋友們到訪聚餐！

而羽笠食事二樓包廂包廂會議、團體聚餐、謝師宴、尾牙春酒、年節聚餐等，設備相當齊全，還有投影機和布幕，甚至可以唱KTV！這樣的設施真的是非常適合下班後的上班族和喜愛夜生活的人，非常適合辦商務活動或是聚餐。

羽笠食事-10800十人份日式合菜介紹

當然，來到羽笠食事，最重要的就是要品嚐他們的超彭湃日式合菜盛宴！次我們品嚐的是$10800+10%這十人份合菜豐盛以及美味的程度，絕對讓你吃到不想回家! 而店家的每一道菜都是以店家結合日本料理精髓配搭台灣人口味，精心烹製的美味佳餚，現在就讓我們來享用這厲害的台中美食吧!

對了！店家還有$399酒類暢飲活動，活動資訊大家可以參考下面DM(費用依人頭計算，不能共飲)。

※羽笠食事菜單活動價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

迎賓美饌品

首先一入座我們就會收到，超豐盛的迎賓小食包括粉肝、滷花生、辣味黃瓜和蔥鹽油雞，色彩繽紛。簡單的小食卻看得出來，店家對美食的堅持，每一道小食都設計的非常精緻，粉肝的柔滑、滷花生的香氣，讓味蕾瞬間開啟，辣味黃瓜清脆，沒想到簡單的幾道開胃菜就讓女王，感受到店家的美食魅力~

蠔汁鮑魚甘露煮

這道蠔汁鮑魚甘露煮絕對是宴會上的焦點！這道菜將超大顆的鮑魚用甘露湯汁煮至軟嫩，濃郁的湯汁滲透進每一口鮑魚，讓人不由自主地想要多來一碗白飯來搭配。每一口都彷彿在海底漫遊，品味著海的滋味，讓人每口都感到滿足，鮮甜海為又是一道美味的開胃美食~

寶島五味生魚片

這道寶島五味生魚片拼盤色澤鮮豔猶如畫做一般，盤內裝滿了新鮮鮭魚、鮪魚、等多種新鮮的魚肉。每片魚肉都鮮嫩滑口，配上特製的醬油，彷彿瞬間來到了日本的海鮮市場。尤其是鮭魚，油脂豐富，入口即化，讓我驚嘆不已，完全讓我對生魚片產生了新的認知~真的是太美味啦！

鮮露蒜蒸海大蝦

這到鮮露蒜蒸海大蝦的肉質緊實，蒸的火候剛好，不油膩，搭配松露的香氣和蒜香，這道菜的風味簡直讓人陶醉。每一口都能感受到海鮮的鮮甜，鮮甜的美味讓人忍不住就會吃到上癮，吃到這羽笠食事已經成為我心中的，台中東區宵夜美食首推的餐廳之一了！

宮保椒汁酸菜魚

這道宮保椒汁酸菜魚結合了川菜的美味，濃郁的椒香味撲鼻而來，酸菜的酸味和魚的鮮味交融在一起，獨特的風味讓我一口接著一口，完全停不下來。尤其適合喜愛重口味的朋友，保證讓你吃得熱血沸騰，這等美味難怪會讓它成為台中聚餐的熱門地點！

紹興老魯悶鴨

在羽笠食事的美食之旅中，紹興老魯悶鴨絕對是一道讓人驚艷的料理。這道菜將鴨肉與紹興老酒巧妙的融合，口感多層次且充滿驚喜。鴨肉經過細火悶煮後外皮溫潤軟滑，肉質軟嫩而多汁，讓人一口咬下去便能感受到濃郁的香氣和肉汁的美妙滋味。

軟絲芋頭蒜酥湯米粉

這碗湯軟絲芋頭蒜酥湯米粉是絕對是今天的亮點美食，滿滿的鮮美軟絲與綿密芋頭配搭的完美到不行，濃郁的湯頭清香配上可口的米粉，簡直是冬天必吃的暖心首選。每一口米粉都吸收了湯的精華，配搭彭湃的海味美食，台中東區必吃合菜~無誤!

黑蒜蛤蠣精燉雞湯

說道暖味不得不提到這道，滋補的頂級美食黑蒜蛤蠣精燉雞湯，讓我每一口都感受到滿滿的暖意。黑蒜的甘甜搭配蛤蠣的鮮味，濃郁卻不油膩，簡直是一碗能療癒心靈的湯品。這道菜別間台中居酒屋的可不一定吃的到喔~大家有到訪必點的經典美食！

貝柱花菇煨白菜

這道貝柱花菇煨白菜不僅好吃，還有視覺上大的大滿足！貝柱的鮮甜與花菇的香氣交織，白菜的清脆口感讓整道菜更加豐富，外觀內容色香味俱全的一道佳品，讓人欲罷不能的美食~

四季鮮果盤

餐後來上一盤鮮果，讓整頓飯更加完美。這道水果拼盤不僅讓味蕾解膩，還讓整個用餐體驗畫上完美的句號。

羽笠食事-XO醬禮盒伴手禮專區

最後，別忘了羽笠食事的XO醬禮盒！各種口味的XO醬讓你在家也能品味這裡的日式風情，不論是當伴手禮還是自己享用，都是絕佳選擇！而且店家還有販售超多食品冷凍包，喜歡日式美食的人，就細細的逛一下吧!

鮭魚干貝XO醬禮盒 ：這款XO醬以鮭魚和干貝為主角，鮮甜中帶點濃郁的海味，口感層次豐富，配飯特別香濃。

卷卷小魚鮮辣醬 ：愛吃辣的朋友一定要試試這款，辣勁中帶著一絲鮮甜，無論是搭配白飯、粥品還是作為小菜，都能帶來驚喜滋味。

赤尾青金沙醬：這款醬料融合金沙蛋黃與赤尾青椒的香氣，濃郁且鹹香，特別適合拌麵或者夾饅頭，讓你一口就吃出滿滿的幸福。

台中日式餐廳推薦

這趟台中美食之旅真是大滿足！從用餐環境到美味佳餚，羽笠食事不僅是台中東區宵夜和聚餐的好選擇，更是台中燒烤愛好者和日式料理愛好者的樂園。無論你是與親朋好友來聚餐，還是慶祝生日派對，羽笠的環境聚餐與餐點都會讓你難忘的喔！對了! 羽笠今年的冷凍年菜現在也開放訂購囉~ 訂購方式都在海報上，讓年夜飯變得更加簡單又省心吧！

Advertisements

羽笠食事店家資訊

FB粉專：羽笠食事

IG粉專：羽笠食事

地址：台中市東區雙十路一段6-9號

電話：04-22133577

營業時間：

平日：17:30–01:00

假日：11:30–14:30, 17:30–01:00

（週一公休）