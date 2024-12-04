【桃園食記】米克諾斯香料廚房

米克諾斯香料廚房位在楊梅市中心，餐廳是一棟白色地中海風建築，從外觀到內部裝潢都散發著希臘風格，這間曾經有美食節目藝人造訪，還榮獲桃園市金牌好店，在楊梅當地小有名氣，他們的牛排、義大利麵、披薩都是招牌，用餐氛圍營造得很不錯，每個角落都很好拍，是間約會聚餐的好所在！
▲餐廳是間獨棟藍白色的地中海建築，如果沒有周圍的街景不說還以為是在歐洲。
▲大門的門把和窗台下的裝置藝術使用漂流木製作，蠻有巧思的。
▲店內的用餐分為營造得很不錯，椅子是使用水泥灌漿，與建築完全融合在一起，藍白色的希臘風格很有一致性。
▲廚房的吧檯上有滿滿的餐具，吧檯下有則是有紅酒和南瓜都成為餐廳的擺設。
▲牆上有名人造訪的簽名和照片，這間餐廳蠻有名氣的！
▲廁所在二樓，洗手台和牆壁感覺是手工捏製而成的。二樓也有用餐空間當天沒有開放。
▲米克諾斯香料廚房菜單：我們選了+120元升級套餐，有濃湯、沙拉、飲料和甜點
▲法式南瓜湯：湯頭呈現顏色飽和的金黃色，有濃濃的南瓜香氣，整體調味偏淡。
▲主廚濃湯：湯頭很濃郁喝起來有勾芡感，配料給得不少，熱熱的喝很暖胃。
▲優格沙拉：沙拉盤有生菜、小番茄、葡萄乾、鳳梨、胡蘿蔔絲，優格醬吃起來酸酸甜甜很開胃。
▲和風沙拉：和風醬比較偏酸甜，是吃起來很清爽的醬汁。
▲雞肉青醬義大利麵 390元：麵條給得很多，青醬醬汁夠味整體口味偏重鹹，麵體是粗麵軟硬適中，雞肉肉質軟嫩，配料有少量洋菇。
▲香料雞肉披薩 330元：披薩是薄皮的餅皮烤得極為酥脆，很像在吃脆皮餅乾，內有義式番茄香料、義式燻雞、橄欖、青蔥、洋蔥、洋菇，橄欖的鹹度很明顯。
▲鳳梨火腿披薩 330元：為鳳梨和美乃滋、火腿的組合，吃起來有鳳梨的酸甜和火腿的油脂香氣。
▲當日蛋糕為巧克力芝麻慕斯，吃起來普通沒有太多精艷。
▲義式手工奶酪上面淋上了芒果醬，吃起來酸酸甜甜，當天店員還多送了我們兩個超感謝！
▲檸檬紅茶和果汁，果汁是40%的濃度可以見到奇異果的籽不是濃縮果汁，檸檬紅茶內有一片檸檬，可以喝到淡淡檸檬清香和茶香。
雞蛋糕短評：楊梅老字號地中海餐廳，外觀是獨棟希臘建築有特色，用餐氣氛營造得不錯店員親切，濃湯口味偏淡，披薩是薄皮的吃起來有脆脆有感，青醬義大利麵醬汁很夠味，甜點和飲料比較普通沒什麼特色。
用餐環境★★★★☆
餐點★★★☆
服務★★★★
CP值★★★
【米克諾斯香料廚房美食資訊】
地址：桃園市楊梅區新農街256號
電話：034882638
官網：https://www.mykonos256.com/
營業時間：11:00–14:30、17:00–20:30
外送：無
線上預定：無
停車場：有
服務費：有(10%)
洗手間：有
刷卡：有
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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