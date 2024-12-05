十一月底的北台與東台灣潤餅獵人之旅， 其中 幾天安排在桃園

我想起今年七月曾在中壢後站遇到好吃的「春花日式紅豆餅-春花號」

菜單豐富又有很多口味吸引我，於是便安排其中一天下午再訪

春花號還有另一個營業據點在平鎮， 這次便是到那去呷餅

這次很幸運吃到剛上市的新鮮草莓系列，還有抹茶卡士達、芋泥椰椰及肉桂蘋果

好吃到讓我好回味，真想許願老闆來嘉開分店啦

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餐廳名稱：春花日式紅豆餅-春花號

(中壢後站)桃園市中壢區中北路二段140-3號前

(平鎮小巷)桃園市平鎮區金陵路二段514巷2號 ※僅接預約和外送訂單

餐廳連結：FB粉絲專頁

營業資訊：0981234109 營業時間參考店家公告

餐點介紹：單點車輪餅/車輪餅餐盒/職人牛乳保久乳/溏心蛋

用餐日期：2024.11



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▲春花日式紅豆餅-春花號(平鎮小巷點) 店面

春花日式紅豆餅-春花號其實是行動餐車，主要在中壢車站後站的健行路和中北路二段口。 偶爾也會 到其他地點擺攤，也接受活動包車

而平鎮小巷點的位置則是小巷內的一處住宅，是當天氣不適合戶外擺攤時的營業據點

只是該店址從外只看到個取餐窗口，也只接受預約和外送訂單

▲春花日式紅豆餅-春花號 車輪餅製作過程

大多口味車輪餅作法是將餡料放在餅殼上，再用另一半餅殼蓋上；

而鮮果系列、冰心系列的車輪餅就是老闆會直接烤兩個相連的餅殼，等餅殼放涼後，再放上冰涼的餡料

▲春花日式紅豆餅-春花號 車輪餅製作過程

今年因為颱風和氣候，已入冬卻鮮少再市面見到新鮮草莓

老闆也是費盡心思終於買到了草莓啊，因此這次我也才能吃到草莓季限定口味

現烤的車輪餅皮表面上色均勻漂亮，表面微脆內層紮實又有彈性，麵和蛋香濃厚，放冷後就不脆了，但仍還是有彈性，而且表面保持乾爽，不會出油

草莓抹茶 NT 50

鮮紅草莓搭配抹茶卡士達，實在是太美啦!

抹茶卡士達是以飲用等級的靜岡抹茶粉製作(而非較低價的烘焙用抹茶粉)，茶香氣清新雅致，帶些微苦韻。口感濕潤滑順又有如慕斯般帶點空氣的口感(老闆說若是封閉式的做法，熱的卡士達就會有奶油般質地)

▲雖然兩者配色好看，但就風味而言，抹茶卡士達單吃最佳，搭配草莓(或其他食材)會掩飾那高雅又富層次的茶香，對純抹茶控來說有點可惜啊

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雙倍肉桂蘋果 NT 40

咬開時就炸滿滿蘋果丁和馥郁蘋果和肉桂香，蘋果丁以肉桂粉和肉桂醃漬入味，口感既軟又保留點脆度，吃得到完整塊狀而不會軟糊，微甜不膩。肉桂香氣突出但非過重，沒有辛辣感，重度肉桂愛好者可能會覺得不夠味，但著實讓肉桂和蘋果兩者都綻放迷人風味。以最被大眾知道的麥○○蘋果派相比，他們的肉桂和甜味都沒那麼重，且固體居多、醬少，用料實在，遠勝過麥○○

芋泥椰椰 NT 40

只加糖的純芋泥，看老闆得用挖勺挖就知道這真材實料。味道也就是誘人的天然芋香。而這次吃到芋泥感覺不到很厚實，老闆解釋因為不同季節盛產的芋頭品種不同，通常冬季產芋頭的澱粉質多(更厚實)，風味口感最佳。老闆也無法保證每次做的芋泥口感風味能完全一模一樣

芋泥是車輪餅中常見的餡料，但椰蓉呢? 我目前可只在春花見到啊

我不僅是個芋頭控，也很愛有滿滿椰子絲的甜點(例如：雪花糕)

兩者搭配起來有似芋頭牛奶的風味，但比牛奶多一股椰子清香，般配程度僅次於芋頭肉鬆。不過芋頭和椰蓉味道約7：3，我希望椰蓉比例可以更多，讓它的味道更突出並能吃到更明顯柔軟細絲的口感，會更美味



草莓聖代 NT 60

以新鮮草莓自製成的草莓果醬再加入原味卡士達醬混和成的草莓卡士達，呈略為灰粉的天然顏色，而非色素調成的飽和粉色；味道也是奶香為主，帶淡淡的草莓香氣

▲這次11月底老闆買到的新鮮草莓(常常採購的老闆的專業術語是「今年第二批」)果粒體積偏大，肉質肥厚且飽滿多汁，但香氣、酸味和甜度不足。整份車輪餅味道就相對淡雅低甜，吃起來很無負擔感，但也少了草莓香氣

秘醬日式溏心蛋 NT 40/ 2入

無魚露、柴魚的可素食醬汁，應該是以冰糖而非砂糖去熬煮，有順口不膩的甜感，並帶些微鹹韻。以此醬汁浸泡溏心蛋三天以上至裡外徹底入味。蛋白飽滿有彈性，蛋黃更是讓我十分驚艷!金黃色的蛋黃剔透到能看見插在裡面的竹籤，口感濕濡厚實、清新沁甜，讓人真的會不禁想一顆又一顆接著吃(要克制啊!危險!!)

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