新竹東門城的護城河附近隱藏一家超日式的居酒屋，不知道大家有沒有吃過？

「京町家日式串燒居酒屋」由日式老宅改建而成，隱身巷弄內，是在地老饕才知道的店

餐點以串燒、炸物為主，串燒都是直火炭烤，帶有炭香，吸引許多在地老饕和從日本來的商務客造訪~

而且來這邊還可以抽汽車、黃金、iPhone 16等好禮！

因為店家是新竹購物節的特約合作店家，只要在活動期間內單筆發票金額滿 200 元，即可取得 1 組抽獎序號，至特約合作店家消費，抽獎序號加碼 2 倍喔

還有哪些好康呢？快跟著小米一起去看看吧。

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👉京町家日式串燒居酒屋位置

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京町家日式串燒居酒屋位於府後街巷子內，從RT往圓環方向走，看到一二三台灣料理後右轉不到50公尺就可以看到他們了

👉京町家日式串燒居酒屋環境介紹

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店家由日式老宅改建而成，充滿日式復古風，木頭桌椅增添懷舊風情~

座位以2-6人桌為主，人多人少來聚餐都不是問題

老宅的梁柱也有保留下來。

天氣好的話，夜晚在室外露天座位區享用餐點也很棒喔

小米八年前就已經來訪過，沒想到店家默默地經營這麼多年了，可想而知是有一定的水準才能經營那麼多年

串燒都是直火炭烤，在炭烤過程中鎖住水分，串燒吃起來還帶有炭香

2024/10/25-12/24新竹購物節開跑🎉

民眾只要持新竹市消費200元以上的發票，就能登錄抽現金、機票和住宿等多重好禮，獎項總價值超過160萬，壓軸還會抽出汽車大獎喔‼️

單筆發票金額滿200元就能獲得一組抽獎序號，『京町家日式串燒居酒屋』是特約店家就能獲得2組💕

👉如果消費滿1000元，一般店家可以獲得5組抽獎序號，特約店家就可以獲得10組 (最高上限600組序號)‼️

聰明的消費者你們知道怎麼選擇了吧

新竹購物節開跑後，我們收集了不少發票，我們還特地來新竹最大的香山財神廟，祈求讓我們中大獎

這天還巧遇了香山財神廟的總幹事，總幹事好親切喔，告訴我們好多這裡的歷史故事~

👉京町家日式串燒居酒屋菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以串燒及炸物為主，還有沙拉、湯品、炒物可以搭配。

串燒大都在100多元至200多元之間，跟常見居酒屋價格差不多並不會特別貴

👉京町家日式串燒居酒屋用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤點了一整桌，又多了20-30個序號可以抽獎太爽了 XD

諸事順利(320元/份)有青蔥、洋蔥、馬告和桔醬4種口味的豬肉串。

帶點肥肉的豬肉串有嫩中帶嚼勁的口感，帶有油脂甘甜，邊吃肉串邊喝酒還挺爽的

元氣燒肉組合(220元/份)大推給第一次來的朋友！

燒肉跟鹹甜醬汁拌炒後，口感軟嫩甘甜，加上洋蔥甜味覺得好下飯唷~ (謎之聲: 夠了! 你又想吃白飯是吧)

光是燒肉配白飯應該可以吃一碗

可以用生菜包裹小黃瓜、蒜片和辣椒一起吃，比較爽口且減低一些油膩感更棒喔！

喜歡吃內臟串燒的朋友，不容錯過鹽烤雞心(120元/2串)。

雞心對半切，加上醬汁炭烤，帶有雞心甜味和微脆口感，沒有腥味，很下酒喔

鹽烤雞胗(120元/2串)有嚼勁帶彈牙的口感，一樣處理的很不錯，沒有雞腥味。

這是小米很喜歡的香酥玉膚(120元/2串)，就是烤雞皮啦！

外皮烤得很脆，沒什麼油膩感，加上雞皮的香氣讓人一口接一口吃不停

香酥七里香(120元/2串)一開始我們看不出這是雞屁股，後來發現原來是雞屁股對半切後，去除裡面的管子，所以吃起來沒有騷味，口感脆甜，不敢吃七里香的朋友可以嚐看看

鹽烤雞肉串(160元/2串)酥脆的雞皮加上軟嫩多汁的肉質，也超下酒的

燉牛肉(200元/份)屬於重口味的下酒菜，牛肉燉煮的很軟嫩，帶有小辣的口味。

來居酒屋當然要喝上一杯，不喝酒的朋友也可以來喔！

沙瓦可以做有酒精和無酒精的，蜜桃沙瓦(120元/杯)、巨峰沙瓦(120元/杯)有碳酸氣泡的口感，加上酸酸甜甜的滋味，有微醺的感覺

<<開車不喝酒，飲酒過量有害健康>>

海虎蝦(399元)Size挺大的，剖半後加上明太子醬後焗烤，適合兩個人分食

鹹甜的明太子醬和鮮甜彈牙的蝦子結合，喜歡吃海鮮的朋友推薦給你們

花魚一夜干(560元/份)烤至外酥內嫩，內部保留魚汁濕潤的口感，真的好好吃

1/2辣味噌日本茄子(120元/份)塗上奶油和味噌焗烤，辣度挺辣的，大概是中辣的口味

蒜香杏鮑菇(160元/2串)一口咬下有杏鮑菇爆汁口感，加上蒜酥提味，是很棒的下酒菜。

炸布朗尼(120元/份)，布朗尼裹粉後下鍋油炸後，加上煉乳和巧克力米裝飾，外酥內綿密的口感，當作飯後甜點挺不錯的

以上是我們的心得分享，新竹購物節開跑！單筆發票金額滿200元就能獲得一組抽獎序號，『京町家日式串燒居酒屋』是特約店家就能獲得2組

來這邊不只享用美食，還可以獲得2組抽獎序號超划算的，喜歡日式居酒屋的朋友，小米推薦給你們~

👉京町家日式串燒居酒屋營業時間地址

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🌟店家資訊：京町家日式串燒居酒屋

🏠地址：新竹市北區府後街19巷6號

☎電話：03 522 1119

⏰營業時間：18:00–01:00

粉絲團：京町家串燒居酒屋

➡️現金交易/收取10%服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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