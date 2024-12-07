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新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

2024-12-07 12:00:00 文字：踢小米
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踢小米

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新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

你們知道東門市場內隱藏了一家爆多肉肉的越南河粉嗎？

雀越 越南河粉」是六扇門餐飲集團旗下的新品牌，專賣越南河粉，有生牛肉、泰式冬蔭功椰奶、海鮮等口味。

網路上很有名氣的石頭老闆說他們的料理是貴精不貴多 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

生牛肉河粉 130元，使用鮮嫩的澳洲板腱牛，肉質軟嫩又有汁~

愛吃肉肉的朋友可以加價50%肉量，一定能吃爽爽 XD

另外泰式風味的冬陰功椰奶湯河粉和台式黑豬肉湯河粉也很推薦 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

愛吃越南河粉的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

 

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👉雀越 越南河粉-東門市場店位置

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雀越 越南河粉位於東門市場內，從中央路三信行走進來後左前方就可以看到他們。

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假日來的時候人潮滿滿~

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👉雀越 越南河粉-東門市場店環境介紹

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內用空間不大，不過店內冷氣很強，夏天吃不會熱喔。

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牛肉放在冷藏櫃內，保持風味。

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點餐採自助點餐、現金結帳，點好後在門外等候叫號 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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醬料就自行取用啦。

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👉雀越 越南河粉-東門市場店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

越南河粉有四種口味，另有涼拌青木瓜和越式咖啡。

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👉雀越 越南河粉-東門市場店用餐心得分享

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涼拌海鮮青木瓜絲(150元)，酸V帶小辣的口味，青木瓜有脆甜的口感，當作開胃菜挺不錯的 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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首推生牛肉河粉(130元)+50%肉量(39元)，滿滿的溫體板腱牛光看是不是很滿足~

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小愛表示好滿足喔 (謎之聲:小米又要開黃腔了嗎 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣)

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老闆將滾燙的牛肉高湯燙熟肉片，湯頭特別甜美，擠入檸檬汁可以增添風味~

如果湯喝不夠的話，還可以加湯喔！

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牛肉使用的是鮮嫩的澳洲板腱牛，滾燙高湯淋入後，讓牛肉從鮮紅轉半熟。

老饕說吃牛肉河粉就是要吃這種生熟牛肉河粉才對味 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

肉質軟嫩又有汁，而且油花不多，比較沒有油膩感，越式河粉口感滑溜，還帶有嚼勁~

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冬陰功椰奶湯河粉(190元)也很推薦 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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蝦子有先剝除外殼，食用上很方便，還有花枝、紫洋蔥、香菜等配料。

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湯頭酸V帶辣，帶椰奶香氣，愛吃辣的朋友可以試試。

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不吃牛的朋友可以點黑豬肉湯河粉(130元)

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黑豬肉嫩又甜，加上甜美的湯頭，是不吃牛的朋友不錯的選擇 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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最後來杯越式咖啡(60元)，店家會給你一杯冰塊，和一杯裝有濃縮咖啡液、煉乳的杯子。

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攪拌均勻後，喝起來是標準的越南咖啡，但不會太甜膩 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

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以上是我們的心得分享，愛吃越南河粉的朋友，推薦給大家雀越越南河粉，愛吃肉肉的朋友可以加價50%肉量，使用鮮嫩板腱牛加上甜美湯頭，一定能讓你們吃得很滿足 新竹市東區新竹市東區東門市場內新開幕兩倍肉量的生牛肉越南河粉吃的很過癮！-跟著踢小米吃喝玩樂趣

 

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👉雀越 越南河粉-東門市場店營業時間地址

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🌟店家資訊：雀越 越南河粉-東門市場店
🏠地址：新竹市東區東門市場1108號
⏰營業時間：11:00-14:00,16:30-20:30
粉絲團：雀越越南河粉
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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