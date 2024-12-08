新竹人終於不用去到芎林買窯烤雞了！

來自雲林斗六的人氣名店「豪客窯烤雞」插旗新竹囉

豪客窯烤雞-新竹店以外帶窯烤雞為主，由總店老闆親自為大家烤出香噴噴的窯烤雞。

老闆使用重足3斤的土雞，先低溫舒肥，再以高溫窯烤爐烘烤，外皮酥脆肉嫩還會爆汁

土雞以多種中藥材醃漬入味，肉質甜美，單吃不用沾醬就很好吃，凡購買窯烤雞還加贈筍湯喔。

更讓我們驚豔的是店家自製的手工泡菜，不是從工廠批發回來的，新鮮泡菜只能放冷藏、不能放冷凍

黃金鴨掌也特別推薦！另有烏骨雞和土公雞滴雞精給大家選購

喜歡吃窯烤雞的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉豪客窯烤雞-新竹店位置及停車方式

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豪客窯烤雞-新竹店位於民生路和北大路交叉口，遠遠就可以看到醒目的招牌。

店家以外帶窯烤雞為主，建議提前電話預訂，15-20分鐘過去取餐就可以囉

店內提供少量內用座位，開車的朋友可以把車停在附近停車場。

👉豪客窯烤雞-新竹店環境介紹

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老闆使用重足3斤的土雞，先低溫舒肥，再以高溫窯烤爐烘烤。

窯烤爐能夠持續的恆溫，不僅能讓窯烤雞的雞皮色澤漂亮，還能保留肉汁

老闆說等之後抽風設備完工，窯烤時會加入荔枝木，烤出來會增加獨特的香氣喔！

窯烤雞以多種中藥材醃漬入味，肉質甜美，單吃不用沾醬就很好吃。

👉豪客窯烤雞-新竹店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點以窯烤雞為主，雞汁桂竹筍要早點來買喔，太晚來會買不到喔 XD

還可以直接外帶白飯回家，就不用自己煮囉。

黃金泡菜、黃金鴨掌、柚香蘿蔔都是必買的，需要補身體的朋友更不用錯過滴雞精啦

👉豪客窯烤雞-新竹店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小結巴和喵喵來吃窯烤雞，大隻的土雞可以大口吃肉，而且超爆汁

有時間的話建議內用享用熱呼呼的窯烤雞，吃起來更過癮！

招牌窯烤雞(700元/隻)約3-4人份，附筍湯、胡椒鹽和雞油。

內用可以跟老闆說來個整隻拍照~

還有免費的剝雞服務~想要自行動手的話也可以喔！

老闆一邊剝雞，肉汁一邊流出超犯規

胡椒鹽和雞油可以沾取使用。

雞皮色澤烤得很漂亮，光是拿起來就有肉汁流下來，讓我們口水直流

窯烤雞有先舒肥處理，肉質很軟嫩！不用沾胡椒鹽就很夠味，沾上雞油會讓肉質香氣更棒

雞皮軟酥中帶汁感，咀嚼時雞皮香和甜味在口中散發好過癮喔！下飯又下酒

雞胸肉也很嫩，不會乾柴，大家可以依喜好沾上雞油或胡椒鹽。

吃窯烤雞怎麼能不配飯呢?

光是雞汁淋上白飯，就可以吃半碗白飯了 XD

小結巴說她超愛吃這家窯烤雞，以後還要再來喔

附贈的筍湯口味清爽，有雞肉和桂竹筍甜味，雞肉吃多了可以解解膩。

手工泡菜系列很推薦，未拆封可冷藏保存一個月，拆封的話約可保存一個禮拜。

老闆強調手工泡菜只能冷藏，才能維持脆度，冷凍的話口感會比較不好

這是小結巴最愛的柚香蘿蔔(150元)，小結巴現在的口味變了，很愛酸酸甜甜的食物。

蘿蔔很有脆度，酸酸甜甜帶柚香很解膩

黃金泡菜(200元)有辣味甘甜，口感很脆，喜歡吃泡菜的朋友必買~

黃金鴨掌(250元)小米很喜歡，鴨掌一樣很有脆度，記得要冷藏保存才能維持脆度喔。

蒜辣無骨鳳爪(250元)煙燻風味濃郁，小辣帶蒜香，很適合當作下酒菜。

黃金海帶芽(150元)光看色澤就知道很新鮮，愛吃的朋友可以參考看看

店家還有販售滴雞精，有烏骨雞滴雞精(1包170元/100ml)和土公雞滴雞精(1包150元/100ml)兩種。

加熱方式很簡單，使用碗或杯子，裝入熱水，將滴雞精鋁箔包放入浸泡，約3-5分鐘就可以撕開包裝飲用

土公雞滴雞精口感濃郁，喝起來就像雞湯一樣，不敢喝雞精的朋友可以試試看

烏骨雞滴雞精的湯色較淺，一樣有濃郁雞湯的甜味，適合要補身體的朋友飲用喔~

以上是我們的心得分享，豪客窯烤雞插旗新竹，新竹的朋友想吃窯烤雞不用跑到芎林啦

老闆使用重足3斤的土雞，先低溫舒肥，再以高溫窯烤爐烘烤，皮酥肉嫩超爆汁！

店家自製的手工泡菜也不能錯過喔。

👉豪客窯烤雞-新竹店營業時間地址

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🌟店家資訊：豪客窯烤雞-新竹店

🏠地址：新竹市東區北大路1號

☎電話：0903 601 888

⏰營業時間：11:00–21:00

粉絲團：豪客居酒屋 （窯烤雞、烤雞、燒烤、串燒、斗六美食、宵夜）

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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