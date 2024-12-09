今年6月於竹北中正東路新開幕的「山城海鍋物」你們吃過了嗎？

主打健康美味的湯底，原型蔬菜盤還可無限續

店家更被喻為”被火鍋店耽誤的炒飯店”，套餐加點的花雕蝦炒飯超好吃，吃完肯定還想吃一點都不誇張

12月推出優惠活動，兩人同行即贈肉品（牛、羊、豬三選一）！讓客人肉肉吃爽爽

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愛吃肉肉、炒飯的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

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👉山城海鍋物位置及停車方式

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山城海鍋物位於中正東路，旁邊是曾氏福建炒麵。

距離店家不到30公尺就有收費停車場，對開車的朋友來說很方便

👉山城海鍋物環境介紹

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店內裝潢很有質感，不說還以為來到餐酒館

牆面上連綿不絕的山嶺，跟店名相呼應。

店家主要提供4人和6人的座位，人多人少來聚餐都不是問題

最裡面有半開放的空間，可容納約20人，家族、部門或團體聚餐可提前跟店家預約。

醬料就自行取用啦！

小米特別推薦山海辣醬，店家手炒的小魚乾辣椒，鹹香有辣勁，搭配海鮮和肉片都很不錯

來這邊吃火鍋真的很安全！(謎之聲:小米你在說什麼 )

好啦，開玩笑的 XD

店家貼心附上一次性手套，剝蝦殼就不會弄髒手

日式無糖綠茶和白開水可以免費取用。

強烈建議大家附餐加價升級或加點炒飯！

師傅的炒飯功力很厲害，小米很想問平時可不可以直接單點炒飯外帶回家 XD(被打)

不管是個人套餐或雙人套餐，蔬菜盤都可以無限續，愛吃蔬菜的朋友不能錯過

蔬菜盤都是原型食物，沒有火鍋料或加工食品，兼顧健康和美味

👉山城海鍋物菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

套餐有單人和雙人套餐，肉品有牛肉、豬肉、羊肉可以選擇，加上海鮮、精緻蔬菜盤、附餐和甜品。

👉山城海鍋物優惠活動

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12月推出優惠活動，兩人同行即贈肉品（牛、羊、豬三選一）！讓客人肉肉吃爽爽

👉山城海鍋物用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來享用冬天最愛吃的火鍋，如此豐富的雙人套餐只要1380元，還享原型蔬菜盤無限續喔

山城海雙人套餐(1380元)附湯底昆布柴魚湯(可加價升級其他湯底)、肉品*1、海鮮、精緻蔬菜盤、今日甜品及附餐

◆肉品：雪花牛肉、梅花豬肩胛、小羔羊 (三選一)。(原為9oz肉品，當天遇到有打卡優惠升級成12oz，不過優惠活動結束囉。)

◆海鮮：阿根廷天使紅蝦、黑虎大草蝦、白刺蝦、日本生食級大干貝、野生鮑魚、龍虎石斑、軟絲、蛤蠣。

原味昆布柴魚湯口感清爽，適合涮海鮮

重口味的朋友建議加價69元升級剝皮辣椒湯底，湯頭帶有甘甜微辣的風味，屬於中小辣的辣度，涮肉肉解膩又開胃~

蒙古湯孜然湯(+59元)也適合重口味的朋友，湯底除了藥膳清甜還帶有蒜香和微微孜然香氣，涮肉和海鮮都很不錯。

喜歡養生的朋友可以點手炒番茄湯(+80元)，以昆布柴魚湯為基底，搭配每日手炒的番茄醬。

番茄醬是新鮮番茄與香料炒製而成，跟昆布柴魚湯結合後，有酸V微甜的風味

喜歡甜味多一點的話，一開始可以先將蔬菜倒入鍋中熬煮。

雪花牛油花很漂亮，油花分布均勻，尤其是肉片厚切吃起來口感很棒

加上海鮮盤，無限續的蔬菜盤，挺有飽足感的！

PS.肉品我們點的是9盎司，當天店家打卡特別優惠肉量升級成12盎司！不過此活動已結束囉~

雪花牛有軟嫩帶嚼勁的口感，很適合涮蒙古孜然湯，藥膳的甘甜讓牛肉甜味更為明顯

基本上吃原味就很夠味了，重口味的朋友可以搭配招牌山海辣醬或其他醬料喔！

雙人套餐的海鮮盤很豐富，有阿根廷天使紅蝦、黑虎大草蝦、白刺蝦、日本生食級大干貝、野生鮑魚、龍虎石斑、軟絲、蛤蠣。

黑虎大草蝦Size很大，比小彤手掌還長耶！

這麼大隻的蝦子小彤最愛吃了 (謎之聲:小米感覺你又要開黃腔了)

店家很貼心，已經開背去腸泥了，可以直接大口吃~

黑虎大草蝦口感鮮甜彈牙。

阿根廷天使紅蝦肉質不會粉粉的，帶點彈牙的口感，尤其是蝦膏超誘人的。

白刺蝦一樣有開背去腸泥。

龍虎石斑、蛤蠣、野生鮑魚等其他食材都很新鮮

日本生食級大干貝加上鹹香帶辣的山海辣醬後，鮮味提升不少喔！

蒙古孜然湯加入蛤蠣熬煮，滋味更甜美喔

附餐有白飯、烏龍麵、冬粉、王子麵和雞蛋可以選擇。

花雕鮮蝦炒飯180元，可用兩份附餐+120元換購。

炒飯帶有花雕酒香，但吃起來沒有酒味，加上新鮮蝦肉、蛋香和米飯香氣，跟大飯店的水準差不了多少

我們還單點了兩杯美美的飲品，很適合情侶們來偽醺一下 XD

漂流木奶茶(99元)漂流木是店家製作的椪糖，溶解在紅茶鮮奶裡後，適合螞蟻人朋友

不愛太甜的話，可以將一半的椪糖拿起來喔。

這是小彤喜愛的莓果氣泡飲(79元)，酸酸甜甜的滋味，加上氣泡的碳酸口感很解膩。

最後今日甜品是茶凍和百香果奶酪。

小米偏愛百香果奶酪，有軟Q順滑的口感，加上酸甜的百香果很好吃

茶凍個人覺得還好。

一個人前來可以點個人套餐

PS.肉品我們點的是9盎司，當天店家特別優惠肉量升級成12盎司！

梅花豬油花不多，口感挺嫩的，有肉甜味、沒有腥味喔！

肉品的品質真的相當不錯

涮手炒番茄湯很適合。

以上是我們的心得分享，山城海鍋物肉品和海鮮用心處理且品質很好

12月推出優惠活動，兩人同行即贈肉品（牛、羊、豬三選一）！愛吃肉肉的朋友快衝一波吧~

還沒結束啦！別忘記加點超好吃的炒飯喔

👉山城海鍋物營業時間地址

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🌟店家資訊：山城海鍋物

🏠地址：新竹縣竹北市中正東路58號

☎電話：03 553 0369

⏰營業時間：11:30–14:30, 17:30–21:00

粉絲團：山城海鍋物

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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