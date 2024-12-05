某一天我和老公去到朋友家聚餐

那天晚上吃的是他們煮的羊肉爐

吃下去的時候那湯頭的香氣讓我驚豔不已~

羊肉鮮嫩的口感讓我一口接一口

完全停不下來！

吃完後我就直接問我朋友

這個超美味的羊肉爐湯底是在哪裡購買的？

朋友也告訴我說那是他們在村子口下訂的火鍋湯底

他說他們也是前陣子才發現的推薦美食

他們已經吃第二次還是這麼好吃

所以也特別推薦給我～

吃之前就說這款湯底絕對不會讓我失望

聽了朋友的介紹我回家後也立刻上網搜尋

並下訂了村子口的火鍋湯底XD

剛好現在天氣越來越冷

正是吃熱騰騰的火鍋的時候

這款羊肉爐火鍋湯底非常方便

只需加水煮沸就能馬上享用

對於忙碌的上班族來說簡直是福音

火鍋湯底送到的那天

我晚上就直接煮來給我跟我老公一起吃～

我老公也說那天去玩朋友家他也是念念不忘這個味道

今天終於吃到了

在料理的時候我先把村子口羊肉爐湯底倒入鍋中

加水煮沸香氣瞬間充滿整個廚房

湯頭濃郁鮮甜而且不會太油膩

羊肉的鮮美在這濃厚的湯底中顯得更加突出

而且羊肉塊真材實料、扎實又軟嫩

我自己也加了高麗菜、金針菇其他蔬菜

當然來也有加入其他火鍋料啦！

讓整個鍋物看起來更豐富

真的是太好吃了！



這麼美味的羊肉爐我一定要推薦給大家！

無論是家庭聚餐還是與朋友相聚

村子口的羊肉爐火鍋湯底是很棒的選擇

可以省去在外購買各種食材的麻煩

快速、方便、輕鬆一煮就能變出這麼美味的料理

美味的火鍋湯底推薦給你們

對了～村子口其實還有不同的火鍋湯底

下次我如果有煮在介紹給你們！

喜歡的朋友也可以去他們的官網看看



下方幫你們附上超懶人連結

讓你們冬季也能在家享受溫暖和美味



火鍋湯底推薦～村子口羊肉爐