今年士林官邸菊展盛大開幕啦！開幕第二天和先生衝去賞花，這次菊展甫開展就吸引大批人潮，現場佈置好美、好好拍喲！今年士林官邸菊花展覽以「菊藝地球村」為發想，攜手日本合作展覽作品，聚焦環境永續、菊花百科、動物派對三大主軸，打造『菊伴動物派對』的繽紛主題世界，實際去過超級推薦到現場走一趟，親友看到菊展照片隔天就出發賞菊去了！

士林官邸菊展 參觀資訊

14大特色展區

這次的士林官邸菊展共有 14 個特色展區(看介紹)，搭配超過 15 萬盆菊花，與藝術家、工作人員們巧手呈現的裝置藝術作品，用心程度現場讓人驚艷，寫文前選照片真的選擇障礙～每展區都好有特色跟寓意！下面跟大家分享現場照片！！

熊熊遇見鹿

▼今年菊展以動物派對為主題，開場就以台灣梅花鹿與台灣黑熊搭配菊花綻放迎接遊客！

▼環境永續也是今年主題之一，入口處的台灣黑熊可是使用樹皮拼接而成的喔！搭配浦公英景觀燈飾～夜間也很有看頭，走訪現場發現真的是滿滿的創作細節！

▼士林官邸菊展除了與植菊達人、台灣藝術家們合作，同時與日本動物原型大師朝隈俊男老師 一起合作，將活潑俏皮動物公仔變大，下圖是拿著雙節棍的功夫黑猩猩，大家都跑去合照，難得趁遊客換人空檔拍下功夫猩猩單獨照XD

綠野仙蹤

一進門就可以看到右手邊的「綠野仙蹤」展區，走進入彷彿走入熱帶雨林一般，裡頭使用造型菊手法製作出漂亮的大象與木作金剛鸚鵡，一進門大家就駐足在這裡拍照！

▼造型菊打造成大象，這是開展第二天拍的照片，接下來會綻放更多美麗的造型菊花！

▼以特殊技法裝置成「懸崖菊」，可以看到種菊達人們的匠心巧手完美呈現！實際走一趟完全顛覆我對菊花展的想像！現場打造的非常美也很有藝術氣息耶！！

青春派對

青春派對展區佈置特別邀請 6 所學校的年輕人組隊，運用創意和園藝手法，結合花草植栽呈現出生動可愛的動物區熱鬧氛圍！

▼這是臺北科技大學附屬桃園農工設計的「童話花海 萌動奇趣」展品之一，超級可愛的啦！還有遊客帶小狗狗來拍合照！

好久沒到士林官邸走走，士林官邸公園全年免費入場，趁著菊展來賞花賞景，心情好好呀！

狐朋引伴．臺日友好笠間菊花節

再往前走就看到與日本茨城縣笠間市合作的展區，臺北市與笠間市都會固定舉辦菊花節，展區以日本文化裡的稻荷神使狐狸為主角，以造型菊手法打造出超大型狐狸面具，還有日本皇家家徽上的竹編一文字菊以及和傘，帶大家走入充滿日本色彩的菊藝花園！

以大立菊、菊花花海搭配以椰纖特別製作的狐狸

▼菊花與歐洲牽牛花的搭配

海漾星空

海漾星空展區也是我個人推薦很值得停留的區域，寬敞綠意昂然搭配美菊與藝術家的無限創意，非常適合帶小孩來走走！

這個展區特別與「不廢跨村實驗室」及「鐵絲捲捲」 的藝術家合作，將海洋廢棄物打造成活靈活現的海洋生物們，並將花海景致設計成海底世界的樣子，有巨無霸的大螃蟹、桶子製成的寄居蟹，還有破蛋而出的小海龜！

▼遠方則是潛水伕拿著相機捕捉海底世界美好的一切，搭配冬日暖陽偌大的展區讓人心曠神怡！

攏來看菊

踏青區的「攏來看菊」展區是由士林官邸公園處親自打造的巨大的恐龍及澳洲傘蜥蜴，同時還有許多澳洲原生種植栽，用心打造讓人感覺到了澳洲一般的園區！

▼比人還要高的澳洲傘蜥蜴，可是花了好一翻功夫組建完成，現場看恐龍跟傘蜥蜴比照片巨大超多！

大菊品種展示區

在旁邊則是 80 多種不同顏色與類型的大菊，把各個大菊排列展示一起，彷彿走到了花園一樣～值得細細觀賞！每株菊花都照顧得非常好，正是盛開的時候拍起照超美的！

這裡展示許多平瓣類菊花、管瓣類菊花，平瓣類菊花是由數百朵舌狀花組成，圓潤而不尖銳向著花蕊呈鱗片覆蓋，並隨著盛開的程度花形漸成半球狀。

除了首圖很美的錦王，還有國華越山、精興大臣、山陽音色、月見之宴、太平金光...等絕美的菊花種類，現場可以仔細觀賞各種不同種類的菊花之美。

文創市集與攤商

逛到一半還有文創市集可以逛，有寶島農特產美食與小物可以吃吃喝喝買買～超開心！

▼我是開展的週六早上去，想逛市集買東西不用排隊，親友週日下午去說攤位前面人超多好好玩！大家要記得把握時間去參觀喔！

想入非非．非洲探索

在下面的園藝展覽館裡，是以非洲為發想起源，設計出五個不同的主題區域：「叢林秘境」、「非洲草原」、「部落留聲」、「沙波浪舞」及「非洲部落」

非洲探索室內展區每個不同區塊都各有特色，更結合非洲雨聲筒與非洲鼓，現場還可以觸摸演奏，結合視覺與聆聽的 4D 景觀，提升賞花樂趣的層次！

▼非洲探索搭配許多不同顏色的可愛乒乓菊，創意與美感兼具！

東方動物園

走著走著來到新蘭亭的東方動物園，充滿神秘與夢幻的東方動物園裡有鳳凰、龍以及九尾狐，感覺要是外國朋友來到這展區一定會大吃一驚，每個裝置都展現了菊花與藝術的魅力！

看見菊花開

這個「看見菊花開」展區是由台灣三 E 美術會王馨敏理事長以跨界藝術的表現，自我挑戰表達疫情期間的心情故事創作。不只有展現菊花之美的畫作，還有台灣特有種鳳蝶之美！其中月令圖是以台灣每月盛開的特有種花卉為主題，結合記憶中的四色牌元素，展現屬於台灣的獨特視覺語言！

菊光遍羽

五彩繽紛的菊花光遍羽展區分為四個區域：孔雀區、企鵝區、水鳥區、鶴區，各氣候區的鳥類都可以在這兒找到！

最醒目的就是下圖以波波菊手法打造的孔雀佇立在一片繽紛菊花之中！

還有可愛的南極企鵝與冰屋中，以及優雅的天鵝與白鶴在花叢間嬉戲！

▼讓人忍不住多看了好幾眼的麒麟菊，好美呀！

沙漠之春

沙漠之春裡頭可愛的大耳狐非常受小朋友歡迎！這邊也是很好拍照取景的地區，剛好這週末天氣超好，大家來賞菊拍出來的照片都非常美耶！這次菊展設計很貼心，全家大小來賞菊都看得很開心👍🏻

▼以菊花製成的永生花就在沙漠酒桶裡唷！

匠心獨菊

今年的士林官邸菊展特別規劃【匠心獨菊】展區，打開苗圃帶旅客們走進大立菊生長的溫室，門口則是由朝隈俊男老師設計的「合掌貓咪」迎賓，超級可愛～路過的遊客都來排隊拍照了！！

大菊房子裡頭詳細解釋了什麼是「大立菊」，還有栽培「大立菊」所需要的工具，繼續往溫室內走，就可以近距離看見各品種大立菊

說真的要不是來士林官邸賞菊花展，我還真沒注意原來大立菊僅用一根「莖」與各式工具，就撐起這麼多朵菊花，溫室裡詳細記錄栽培大立菊的方法，沒有相當的技術與耐心、努力，實在是無法呈現這麼壯觀的大立菊！

▼除了這株多色嫁接的大立菊，士林官邸菊展現場還有圓形、方型、金字塔型的大立菊呢！

蝶舞派對

最後來到位於穹頂的蝶舞派對展區，以色彩繽紛的花草妝點，加上巧手製作栩栩如生的蝴蝶、瓢蟲與螳螂、螞蟻，整片綠色的草地與繽紛花語，彷彿來到歐洲花園！

這裡也是超多人停留拍照的展區，慢慢逛士林官邸公園菊展，從大門口散步到這大約 1 小時，想慢慢逛仔細瞧瞧菊花的美還可以停留更久，最後在寬廣的蝶舞派對做ending~既悠閒又愜意！

▼從下面這條椰林大道走出去不久就是士林捷運站，士林官邸菊展還特別與周邊商家合作，設計了「食樂地圖」優惠，想要順遊的朋友可以參考最下方優惠資訊喔！！

菊展抽獎活動

對了！來到士林官邸菊展，別忘了參加菊展限時推出「佈菊GO」實境解謎！完成闖關可以獲得紀念獎品，還可以填寫資料抽黃金！

．遊戲連結：

https://popworld.cc/guide/23941/preview

每日前25 名完成闖關的朋友，可獲得菊展限量紀念品！

還可以填寫資料參加線上抽獎喔！

．線上抽獎資訊

獎項：

【9999金條花開富貴】*1

【蕾莉歐-繽紛采菊香氛沐浴乳】*5

【洋甘菊香氛木片蠟燭】*10

【花IN台北擴香石】*20

【花IN台北漁夫帽】*5

【士林官邸菊展方巾】*10

．得獎名單

將於12月16日公布，若有抽獎活動疑問可聯繫窗口02-2388-1997分機18黃小姐

合作優惠店家

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