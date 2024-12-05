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用白木耳為基底所製成的義式冰淇淋，低卡又好吃，現在也有宅配唷!

台中冰店 義式冰淇淋 台中義式冰淇淋
2024-12-05 10:38:00 文字：果果愛Fruitlove
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冰杯杯白木耳義式冰淇淋⟩台中西區素食冰淇淋店，用白木耳為基底所製成的義式冰淇淋，低卡又好吃，現在也有宅配唷! @果果愛Fruitlove

用嚴選的白木耳加入新鮮食材做成的多種口味冰淇淋，完全沒有使用牛奶，不能喝奶類或是吃全素的朋友也可以品嘗，隱藏在辦公大樓裡的冰杯杯，內用環境溫馨舒適有冷氣吹，沒有低消、不限時，還有可愛沙發區和繪本書籍可以閱覽，設計感的外帶杯（宅配杯），價格比每球多30元，可是容量卻多快一倍，超划算的。

冰杯杯白木耳義式冰淇淋⟩台中西區素食冰淇淋店，用白木耳為基底所製成的義式冰淇淋，低卡又好吃，現在也有宅配唷! @果果愛Fruitlove

上次跟朋友帶狗狗到美術園道散步，在附近停好車之後，抬頭看到一個賣冰的小招牌，找了一會兒才發現店家在樓上，如果不是停在這附近剛好走過來很難會發現到有這家

冰杯杯白木耳義式冰淇淋⟩台中西區素食冰淇淋店，用白木耳為基底所製成的義式冰淇淋，低卡又好吃，現在也有宅配唷! @果果愛Fruitlove

大樓的警衛不一定都在，直接走到裡面搭乘電梯上去就可以了

冰杯杯白木耳義式冰淇淋⟩台中西區素食冰淇淋店，用白木耳為基底所製成的義式冰淇淋，低卡又好吃，現在也有宅配唷! @果果愛Fruitlove

電梯只有一台，如果剛好遇到上下班或是中午吃飯的時間，可能會需要稍微等一下

冰杯杯白木耳義式冰淇淋⟩台中西區素食冰淇淋店，用白木耳為基底所製成的義式冰淇淋，低卡又好吃，現在也有宅配唷! @果果愛Fruitlove

我們來的時間有點早，大概是營業時間前十分鐘左右，一開始只看到設計公司的名稱，後來才看到冰杯杯的店名，這一層樓只有他們，所以只要確定按的樓層就可以抵達了。

冰杯杯白木耳義式冰淇淋⟩台中西區素食冰淇淋店，用白木耳為基底所製成的義式冰淇淋，低卡又好吃，現在也有宅配唷! @果果愛Fruitlove

營業時間為星期一至星期五 12:30-18:00，星期六、日則是13:30-18:00。

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看到招牌的時候以為是冰淇淋上面會加白木耳，進去之後店家介紹才知道原來是用白木耳的植物膠取代牛奶

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試吃

每一種口味都可以試吃後再決定，有蜂蜜標示的口味在這篇分享的時候，已經全部拿掉蜂蜜的部份了。現在宅配杯裝完全沒有使用蜂蜜調味，素食可食用，未來有某些口味需要蜂蜜增加風味時，僅會在店內提供該口味，並在該口味上標示有添加蜂蜜。

當天我們去吃冰淇淋是老闆和老闆娘接待的，目前平日已經有請店員了，老闆看起來是一位帶著笑容和藹可親的男士，而老闆娘則是一位有藝術氣息的女人，本業是在旁邊的設計公司，冰杯杯是他們開創另外一個事業，兩家的中間有用拉簾式的門來做區隔。

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櫃檯後面的書櫃式設計類的參考書籍以及公司的作品，因為是使用本來得辦公空間改裝的，所以保留本來的書櫃以及過去歷史的痕跡，照片看到的只是ㄧ小部份的珍藏書籍，裡面還有很多很多......( 繼續閱讀文章 )

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冰杯杯白木耳義式冰淇淋

phone0937700379
place台中市西區五權路2-143號11樓
5.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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