環繞在中央山脈下的山拾米路，使用花蓮在地食材，堅持無味精的米食料理，提供養生健康的餐點，店家主打招牌簡餐95元起就有，套餐附三個小菜，CP值超高，還有熱騰騰的雞湯銅板價就能享用，木質裝潢，用餐環境溫韾，讓人有回家的感覺，使用的器具也很有質感，處處都能感受到店家的用心，成為花蓮吉安用餐好去處。

傳統小吃也可以很文青，雖說是一般家常菜，搭配素色瓷碗還附木質托盤，感覺食物都變美味了～

木質裝潢，大片落片窗看起來很有日式風格文青餐廳。

山拾米路由來：取自在地諧音30米路， 山拾米路 = 30米路 = 中央路，店家就位在30米路和中央山脈之間。

中央路是連結花蓮市與吉安鄉的外環道路，為使交通車更順暢，將路寬規劃為30米長，故當地人稱這條為30米路。

最新DM，實際DM以店家為主，每人低消150元

餐點現點現做，茶水自取，不收服務費。

招牌必點：家傳滷肉飯單點55元，套餐95元，當然要點套餐，多45元還有三樣配菜，CP值較高。

這裡的滷肉飯肥瘦肉都有，一次讓你享受兩種口感，好吃到讓人一口接一口停不下來，有傳統小時候吃的味道，搭配製作的醃蘿蔔、滷蛋，營養又豐盛。

招牌必點：蒜泥白肉套餐170元，附三樣配菜，每道都精緻美味。

蒜泥白肉肉質Q彈，口感清爽不油膩，搭配特製醬料，好好吃喔～

每日例湯65元，依每日食材調整，雞湯裡面的雞肉好吃又大塊，料多味美，湯頭清甜好喝。點套餐購買湯品或飲品可折20元。

看似簡單的料理，每道都是老闆精心製作的餐點。很開心花蓮又多一間優質餐廳，用餐環境舒適，價位親民，還可以品嚐手作料理，值得推薦。

山拾米路：花蓮縣吉安鄉中山路三段248號；營業時間：11:00-14:00；17:00-20：00（周四公休）

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