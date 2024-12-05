榮獲台北米其林必比登雙月也在北投設分店了，這次選在北投公園旁，四周充滿綠意盎然，讓我們可以在泡湯之餘還可以享用美食，來一碗熱騰騰的雞湯讓身體暖呼呼，真是暖身又暖胃。招牌必點阿甘剝皮辣椒雞湯、蛤蜊燉雞湯、 金鮮鱸魚蛤蜊湯等、走路約10分鐘到北投巿場，這裡有銅板小吃有高記茶莊、陳記炸雞、高媽媽傳統米食等，加上周邊硫磺谷泡湯賞芒花，吃喝玩樂一應俱全，成為假日出遊最佳去處。

連續5年蟬聯米其林必比登餐廳，評價為4.88星的台灣特色餐廳。

客滿時可先抽號碼牌再排隊等候。

玻璃櫃裡有滿滿的滷味，擺放乾淨整齊，25元起就有，每樣看起來都好好吃喔～ 影片分享

先由服務人員確認座位後，採線上點餐付款。

茶水、餐具自取，不收服務費

招牌必點：富士吻仔山拌飯60元，吻仔魚與油蔥酥等攪拌在一起，讓香氣融入米飯中，超好吃的～

招牌必點：元氣蛤阿甘剝皮辣椒瘦肉湯130元，滋補養身枸𣏌鱸魚湯140元。

冬天就想來一碗熱騰騰滋補養生雞湯溫暖我的胃。可點主食、麻醬麵、雞汁麵線、滷味搭配，超豐盛的～

擁有大片的落地窗可欣賞窗外風景，採光良好，用餐環境乾淨舒適。

周邊景點：北投溫泉博物館

最新活動打卡送香皂。

周邊咖啡廳：禾蒔文創咖。

周邊景點：北投公園

北投必吃銅板美食：陳季炸雞、高記茶莊。

北投必吃特色美食：鹼粽冰70元。

可以自選三種配料，同時吃到剉冰和鹼粽，大碗又滿意。

周邊景點：硫磺谷溫泉。

周邊景點：硫磺谷地熱景觀區

煙霧繚繞如人間仙境

這裡除了有停車場還有硫磺谷步道可近距離觀看火山地質環境，另外步行一分鐘就即可到達最佳觀景平台，天氣好時可以看到台版九寨溝絕美倒影之美，是台北不可多得免費泡湯景點。

噴發的溫泉加上白色芒花，形成一幅最美麗的畫作。

近距離欣賞溫泉噴發即景，影片分享

欣賞青山綠水，白煙縷縷美麗景色～

還可以看到難得的地質景觀－火山碎屑岩

這條步道規劃完善，可以從不同的角度欣賞地熱景觀，沿途都設有觀景台可以休憩，賞景

風和日麗，水面靜止，倒影如畫，好似來到九寨溝夢幻仙境

雙月食品社北投店：台北市北投區光明路228號；營業時間：11:00-14:00；17:00-20:00

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