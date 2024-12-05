北海岸最佳度假聖地－淺水灣，擁有Tiffany藍，海天一色的天然美景，這裡有一整排的海景餐廳可以選擇，最新發現隱身在7-11樓上居然有一間海豚咖啡，這裡不僅有一整排海景座位區，還有超大的親子遊樂區，有室內兒童遊戲區和戶外沙坑區，可以讓小孩充分放電的好所在，每人低消只要150元就可以享用，CP值也太高了。

餐廳門口有一整排海景座位區，可欣賞淺水灣無敵海景。影片分享

海豚咖啡：位在7-11二樓景觀餐廳。

這裡的視野極好，可以居高臨下欣賞淺水灣美景。

每人低消150元，假日限時2小時。

室內座位相當寬廣舒適，還有公主沙發座位區。

最新DM，實際DM以店家為主。

我們很幸運被安排海景第一排座位區。

室內兒童遊戲區還有溜滑梯和地墊，相當安全又舒適。

樓上還有小型兒童遊戲區，有廚房人傢俱可以使用，小朋友超愛的。

可以爸媽安心用餐，小朋友也有專屬遊戲區放電，真是親子共餐好去處。

戶外還有沙坑區有遮陽和器具、溜滑梯，簡直就是親子餐廳。

還有提供小朋友塗鴉的餐墊紙，超貼心的～

招牌必點：檸檬雞柳條160元，份量還蠻多的，原以為只是景觀餐廳，沒想到還蠻好吃的。

招牌必點：冰淇淋鬆餅240元，冰淇淋超多的，鬆餅也不錯，可搭配鮮奶油、冰淇淋等，享有多層次口感。

美式咖啡160元，莓好時光180元

我們在此悠閒度假美好的下午茶時光～

海豚咖啡：新北市三芝區北勢子42-11號2樓；營業時間：平日11:00-19:00；假日11:00-20:00（周一公休）

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