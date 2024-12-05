宜蘭最新最大的共融式公園【薛長興樂活館】 啟用！

位在羅東運動公園內的薛長興全齡風雨樂活館 ( 簡稱: 薛長興樂活館 ) 在2024年11月完工啟用，目前是宜蘭縣面積最大的共融式遊戲場。白色圓形雨遮的半開式活動空間，結合了造型滑梯、攀爬網、盪鞦韆、泡泡噴泉、沙坑等兒童遊戲設施，還有長青健體活動區，讓大小朋友與長者都能共享同樂，不但色彩豐富可愛也是全齡免受風吹日曬的最佳場所。也稱作『泡泡森林遊戲場』

薛長興樂活館｜簡 介

薛長興樂活館 由知名潛水衣製造商薛長興企業總裁捐贈7000多萬，請宜蘭縣府建造一座「全齡風雨樂活館」讓常常下雨的宜蘭，民眾可以風雨無阻的到戶外健身運動，打造一個安全舒適又對親子和長者友善的休閒空間，樂活館的場地佔5748平方公尺，建物面積達3942平方公尺，是全縣最大的全齡風雨館場，區分成兒童遊戲區、長青活動區以及共同活動區。

薛長興樂活館｜位置、交通與停車

宜蘭最新的薛長興樂活館就在羅東運動公園內，而羅東運動公園原本就是在地居民和遊客的熱門休閒運動景點，導航即可抵達，不過羅運腹地廣大，要怎麼找到『泡泡森林遊戲場』呢? 因為它的位置靠近游泳池與老街碼頭，所以建議直接導航第一或第二停車場再走過來是最近的。(不然就像我沒做功課停在四維路旁的東丘，然後傻傻走了15分鐘，那時單純想說可以散散步啦)

薛長興樂活館｜設施與環境

★ 泡泡噴泉

進入口就被這一處可愛繽紛的彩色的大水管造型吸引住，夏季限定(5-9月)會有水霧噴出的戲水設施，不過剛好落成啟用期間是11月份所以還未開放玩水，看來要等到明年夏天囉

★ 雲朵圓造型的屋頂

半開放式的空間屋頂是由一連串不規則的圓形構成，遠觀像是一朵朵的白雲，建築設計相當具有美感，好多親子在這裡遊戲便不再擔心日曬雨淋了

★ 冒險山丘

可愛的綠色小山丘還有彩色攀岩石，當天這裡是孩子們的最愛，很多小朋友爬上爬下探索冒險，開懷的嘻笑聲不斷

冒險山丘是小小的幾座連在一起，高度不會很高，鋪設有短草皮觸感舒服，2-6歲的幼兒都可以安全攀爬，這一區應該是要脫鞋進入玩耍的唷，這樣也比較乾淨，就請爸爸媽媽們多加注意並且協助孩子將鞋子放置好

★ 磨石子滑梯

冒險山丘的背面就是一個碗公形的磨石子滑梯，超多小朋友上上下下溜個不停，好滑好刺激的樣子，因為剛好有一大群幼兒園寶貝在使用設施，老師與家長隨侍在側，我就沒有拍正面全照了

★ 歡樂木屋

歡樂木屋遊戲區結合了攀爬、平衡木、溜滑梯，鑽龍繩網等設施，造型有一點像鉛筆也有一點像火箭，設備的挑戰難度不高都是簡易型，非常適合幼幼班的孩子來遊玩

★ 兒童鞦韆區

兒童鞦韆區沒有很多個，小朋友要排隊玩喔

這裡的半開放空間地面都有鋪設了軟墊

★ 彈跳網

彈跳網 小朋友會很喜歡耶，尤其是活潑好動的小男生(我家就是) 跳不停就是他們發洩精力的方式，好可惜喔只有一個，我覺得應該多建置2-3個會更好，畢竟這不佔空間大家可以不用排隊等

★ 跳格子

圓弧形的地面有一小區是跳格子，跟我們小時候玩的房子形狀不一樣，應該也是跟著數字前後左右跳吧

★ 兒童沙坑區

小朋友最愛的兒童沙坑區 也有喔，不喜歡跑跑跳跳的孩子也能在這裡安靜挖沙沙，沙坑範圍不小平日去不會人擠人，但是記得玩沙的工具要自己帶

玩沙之後不用怕，右前方另外設置了沖洗處可以讓孩子洗洗手腳

泡泡森林遊戲場 旁邊就是公園綠樹，景色美美的，而活動空間都有設置大人的休憩座椅，自己也能帶著野餐墊或露營桌椅備用，只是用餐過後的垃圾記得收拾帶走，好好維護美麗的環境

★ 長青健體活動區

再來就是提供給長者的長青健體活動區，多項設施可以讓大人們伸展筋骨，有半遮陽處也有戶外區，想曬曬暖陽或者綿綿細雨天都不怕

★ 美型親子廁所

泡泡噴泉的旁邊有一間純白色的美型建築，這裡是友善的親子廁所

★ 遊戲場注意事項

兒童遊戲場的設施提供給3-6歲的孩童使用，大人也要在一旁留意陪伴，確保小朋友的安全

★ 老街碼頭

泡泡森林遊戲場 附近是 羅東運動公園 內著名的 老街碼頭 ，除了湖邊可以賞景，小朋友最開心的就是可以餵魚鴨，玩樂之後很推薦大家來這邊走走， 紅磚建築的小商店有販賣簡單的飲品和輕食

★ 虹明湖畔

羅東運動公園 裡的 虹明湖 風景優美，繞著湖慢慢走可以逛一大圈，我們偶爾會利用假日過來散散步

湖邊有一側設置了木棧道和賞景平台，這裡也是很多人會來打卡拍照的地方

★ 東 丘

羅東運動公園 裡的 東丘 是欣賞落羽松的最佳地點，11月份前往還沒有轉色呈金黃，每年大約12月中下旬開始才會轉色，如果這個時節到訪千萬別錯過了這浪漫的場景喔

全部轉色的落羽松金黃閃閃真是漂亮極了

落羽松圖文欣賞

★偶像劇場景般的落羽松森林【羅東運動公園】秋冬季節染成橘紅一片超級浪漫，就在市區最好拍｜宜蘭景點

羅東運動公園｜景點資訊

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮公正路666號

■ 電話 : 03 954 1216

■ 營業時間 24小時

■ 無門票，有停車場

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