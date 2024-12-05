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宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間，泡泡噴泉/冒險山丘/地景滑梯/跳格子/兒童沙坑/彈跳網/長青健體區｜羅東親子景點推薦

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2024-12-05 10:54:00 文字：撒野樂活小村婦
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撒野樂活小村婦

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宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

宜蘭最新最大的共融式公園【薛長興樂活館】 啟用！

位在羅東運動公園內的薛長興全齡風雨樂活館 ( 簡稱: 薛長興樂活館 ) 在2024年11月完工啟用，目前是宜蘭縣面積最大的共融式遊戲場。白色圓形雨遮的半開式活動空間，結合了造型滑梯、攀爬網、盪鞦韆、泡泡噴泉、沙坑等兒童遊戲設施，還有長青健體活動區，讓大小朋友與長者都能共享同樂，不但色彩豐富可愛也是全齡免受風吹日曬的最佳場所。也稱作『泡泡森林遊戲場』

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

  薛長興樂活館｜簡  介  

薛長興樂活館 由知名潛水衣製造商薛長興企業總裁捐贈7000多萬，請宜蘭縣府建造一座「全齡風雨樂活館」讓常常下雨的宜蘭，民眾可以風雨無阻的到戶外健身運動打造一個安全舒適又對親子和長者友善的休閒空間，樂活館的場地佔5748平方公尺，建物面積達3942平方公尺，是全縣最大的全齡風雨館場，區分成兒童遊戲區、長青活動區以及共同活動區。

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

  薛長興樂活館｜位置、交通與停車  

宜蘭最新的薛長興樂活館就在羅東運動公園內，而羅東運動公園原本就是在地居民和遊客的熱門休閒運動景點，導航即可抵達，不過羅運腹地廣大，要怎麼找到泡泡森林遊戲場』呢?  因為它的位置靠近游泳池與老街碼頭，所以建議直接導航第一第二停車場再走過來是最近的。(不然就像我沒做功課停在四維路旁的東丘，然後傻傻走了15分鐘，那時單純想說可以散散步啦)

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

  薛長興樂活館｜設施與環境  

★ 泡泡噴泉  

進入口就被這一處可愛繽紛的彩色的大水管造型吸引住，夏季限定(5-9月)會有水霧噴出的戲水設施，不過剛好落成啟用期間是11月份所以還未開放玩水，看來要等到明年夏天囉

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

★ 雲朵圓造型的屋頂 

半開放式的空間屋頂是由一連串不規則的圓形構成，遠觀像是一朵朵的白雲，建築設計相當具有美感，好多親子在這裡遊戲便不再擔心日曬雨淋了

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

★ 冒險山丘  

可愛的綠色小山丘還有彩色攀岩石，當天這裡是孩子們的最愛，很多小朋友爬上爬下探索冒險，開懷的嘻笑聲不斷

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

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冒險山丘是小小的幾座連在一起，高度不會很高，鋪設有短草皮觸感舒服，2-6歲的幼兒都可以安全攀爬，這一區應該是要脫鞋進入玩耍的唷，這樣也比較乾淨，就請爸爸媽媽們多加注意並且協助孩子將鞋子放置好

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

★ 磨石子滑梯  

冒險山丘的背面就是一個碗公形的磨石子滑梯，超多小朋友上上下下溜個不停，好滑好刺激的樣子，因為剛好有一大群幼兒園寶貝在使用設施，老師與家長隨侍在側，我就沒有拍正面全照了

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

★  歡樂木屋  

歡樂木屋遊戲區結合了攀爬、平衡木、溜滑梯，鑽龍繩網等設施，造型有一點像鉛筆也有一點像火箭，設備的挑戰難度不高都是簡易型，非常適合幼幼班的孩子來遊玩

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

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★  兒童鞦韆區 

兒童鞦韆區沒有很多個，小朋友要排隊玩喔

這裡的半開放空間地面都有鋪設了軟墊

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宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

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★  彈跳網  

彈跳網 小朋友會很喜歡耶，尤其是活潑好動的小男生(我家就是) 跳不停就是他們發洩精力的方式，好可惜喔只有一個，我覺得應該多建置2-3個會更好，畢竟這不佔空間大家可以不用排隊等

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

★  跳格子  

圓弧形的地面有一小區是跳格子，跟我們小時候玩的房子形狀不一樣，應該也是跟著數字前後左右跳吧

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★  兒童沙坑區  

小朋友最愛的兒童沙坑區 也有喔，不喜歡跑跑跳跳的孩子也能在這裡安靜挖沙沙，沙坑範圍不小平日去不會人擠人，但是記得玩沙的工具要自己帶

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玩沙之後不用怕，右前方另外設置了沖洗處可以讓孩子洗洗手腳

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宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

泡泡森林遊戲場旁邊就是公園綠樹，景色美美的，而活動空間都有設置大人的休憩座椅，自己也能帶著野餐墊或露營桌椅備用，只是用餐過後的垃圾記得收拾帶走，好好維護美麗的環境

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★  長青健體活動區  

再來就是提供給長者的長青健體活動區，多項設施可以讓大人們伸展筋骨，有半遮陽處也有戶外區，想曬曬暖陽或者綿綿細雨天都不怕

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★  美型親子廁所  

泡泡噴泉的旁邊有一間純白色的美型建築，這裡是友善的親子廁所

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

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★  遊戲場注意事項  

兒童遊戲場的設施提供給3-6歲的孩童使用，大人也要在一旁留意陪伴，確保小朋友的安全

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

★  老街碼頭  

泡泡森林遊戲場附近是羅東運動公園內著名的老街碼頭，除了湖邊可以賞景，小朋友最開心的就是可以餵魚鴨，玩樂之後很推薦大家來這邊走走，紅磚建築的小商店有販賣簡單的飲品和輕食

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

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★  虹明湖畔  

羅東運動公園裡的虹明湖風景優美，繞著湖慢慢走可以逛一大圈，我們偶爾會利用假日過來散散步

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湖邊有一側設置了木棧道和賞景平台，這裡也是很多人會來打卡拍照的地方 

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★  東  丘  

羅東運動公園裡的東丘是欣賞落羽松的最佳地點，11月份前往還沒有轉色呈金黃，每年大約12月中下旬開始才會轉色，如果這個時節到訪千萬別錯過了這浪漫的場景喔

宜蘭最新最大共融式公園『薛長興樂活館』純白色半開放的雨遮空間

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全部轉色的落羽松金黃閃閃真是漂亮極了 

落羽松圖文欣賞

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    羅東運動公園｜景點資訊  

■ 地址 : 宜蘭縣羅東鎮公正路666號

■ 電話 : 03 954 1216

■ 營業時間 24小時

■ 無門票，有停車場

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