鹿林神木，位於新中橫嘉義玉山線公路 (阿里山公路，台18線) 102公里處的山崖下方 (海拔 2350公尺) ，又稱為「新中橫神木」或「石山神木」，樹種為紅檜，據推測樹齡為 2700年，樹高 43公尺，樹幹圍 20公尺 (直徑 6.4公尺)，隸屬於台灣大學實驗林第三十一林班。
由阿里山往塔塔加的路上可見到解說牌立於道路左側，從公路上即可隱約看到壯碩的鹿林神木身影，目前是台灣排名第二的大神木 (第一名為大安溪神木，紅檜，樹齡 2500年)，因緊臨公路旁，是最容易親近的神木。
台灣生態學會 FB，「生態台灣」第85期專家意見：
台18—101.6K下方，所謂的鹿林神木，「神木」身上附生了3、40種附生植物，連地生的臺灣雲杉也上了樹。陳玉峯老師認為，所謂「鹿林神木」是臺灣特產天演的子民，他絕非一株樹，至少是5或6株的「併木」，自從他的祖先150～137萬年前來到臺灣以後，配合劇烈的地體運動，演化成特產種的臺灣紅檜，且順應臺灣溪谷的環境特徵，發展出臺灣化的至少三大策略：反應材之抗拒溪溝劇烈的向源侵蝕；合併木（駢幹、多株連體合生）；以及擅長攀包巨大石塊而成長。
「鹿林神木」即是合併木策略下的產物，而且，可能是5、6株或以上不同樹齡緊鄰併生而來，其中，第二及第四株生長至約2、3百年（粗估）時，被外側及中間木夾斃了，而活木持續生長壓縮與向外擴張。有可能各樹相互壓迫，導致反應材無法順利生長，因而隨著山坡下方土石的流失，併木向山谷傾斜的程度較為嚴重。(文字與照片出處：台灣生態學會 FB，完整全文請自行查閱「生態台灣」第85期)
鹿林神木
位置：新中橫嘉義玉山線公路 (阿里山公路，台18線) 102公里處的山崖下方 (步道入口有明顯指示牌)。
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