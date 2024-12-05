上週有事回台中處理，時間很充裕，順道去看看大公主一起吃個飯，

在她租屋處附近，有一間很棒的咖啡廳，主打精緻手作千層蛋糕及手沖咖啡等...

於是兩母女就在 【香緹果子Circus】度過愉快的下午茶時光~

【香緹果子Circus】位於台中市北區崇德路上，在地經營已十年的台中咖啡館~

大公主說，有時候想要去吃個甜點，卻發現他未營業，原來它周一及周二公休，

其餘的營業時間是11：30~18：30，時間不是很長，想要品嚐香醇咖啡及美味蛋糕，

真的要抓準時間啊！

一走進門，就可以聞到迷人的咖啡香氣，環境相當舒適~

台中在地經營近十年的【香緹果子Circus】是知名千層蛋糕店，相當受到喜愛，

店內有提供多種不同口味的千層蛋糕、鮮奶雪紡蛋糕、精品咖啡及精選台灣高山茶，

在這裡，真的可以享受到放鬆且幸福的午後時光~

​​​

從咖啡館的裝潢設計、服務人員的親切態度，到櫥窗裡的精緻手作甜點，

在在都能感受到老闆的用心！

老闆立志要做出最好吃的蛋糕，堅持使用當季新鮮水果、結合在地酪農鮮奶、茶葉，

精心調配出一款款經典美味的千層及雪紡蛋糕~

除了每天都會提供多種不同口味的蛋糕甜點之外，也會依節慶及季節推出應景商品，

以及限定口味的蛋糕，店内品嚐很好，做為伴手禮也非常適合~

【香緹果子Circus】也有多種常溫禮盒及彌月蛋糕哦！

​

【香緹果子Circus】的甜點不是在一般廚房裡生產，而是與實驗室相似的工房中製作，

採用結合百年傳統法式工藝與新式潮流的日式技法精心製作每一款甜點~

【香緹果子Circus】有位專業咖啡師與咖啡師助理，親自挑選並烘焙莊園精品豆，

並根據不同的咖啡豆特性沖煮，職人手沖咖啡的口感真的很不一樣~

從店門口看，感覺裡頭好像不會很大，但其實裡面蠻深的呢，

座位的設置有雙人座、沙發座...不論是個人獨享、情侶約會或者是好友相聚，

都相當適合~

店内有提供開水，採自助式~

有美味的手作蛋糕，當然需要有現泡的茶飲及手沖咖啡相伴~

辣媽點的是阿里山茶，【香緹果子Circus】真的很細心，會先用較大的容器來沖泡，

讓茶葉能完全伸展，盡情釋放茶香，沖泡至剛好的味道，再更換小一點的茶具上桌~

大公主點的是黑糖拿鐵，味道真是香濃，也剛好能近距離的看拉花藝術~

黑糖拿鐵口感香醇，不會搶過咖啡本身的香氣，潤順好喝~

幸福是什麼，就是跟女兒一起享用美味的下午茶~

＊鐵觀音奶茶千層（鮮奶麻糬夾心)＊

手工真精細，一層層厚薄度均勻的法式薄餅，包夾著 手工熬煮鮮奶麻糬，

堆疊出香氣濃郁，口感紮實而豐富的極致蛋糕！

茶香非常濃郁，但不會苦澀，伴有黑糖的甘甜與香氣，太迷人的滋味了~

現泡的阿里山茶色澤真漂亮，茶湯清澈，韻味甘醇~

還可以回沖，讓顧客可以慢慢享用~

((不過，店内有低消及時間的限制哦！))

手作蛋糕配咖啡，精緻又迷人的西式下午茶，但千層蛋糕配台灣高山茶，

更能帶出甜點細緻的滋味，中西合併，超級享受~

＊乳酪蛋糕＊

小巧可愛的乳酪蛋糕，入口即化，有著濃厚的奶香及乳酪香氣，味道剛剛好~

＊焦糖烤布蕾千層＊

表面有一層細膩的鮮奶油，中間則包著 以低溫嫩烤充滿濃郁蛋乳香的焦糖布蕾，

多層次的口感與豐富的滋味，讓人感到非常滿足，怪不得人家都說，

甜點就是療癒❤️

＊水果鮮乳雪紡蛋糕＊

雪紡蛋糕是【香緹果子Circus】剛創業時的代表作，至今仍是經典，蛋糕體相當鬆軟，

鮮奶油更加綿密，濃郁的質地入口後相當清爽~

添加了當季最適合的水果，多一層口感，也多一點果香~

想要享受精緻的手作甜點，想要品嚐細膩的手工千層蛋糕，

想要度過一個幸福愉快的午後時光， 辣媽推薦【香緹果子Circus】❤️

【香緹果子Circus】

地址：台中市北區崇德路一段256巷1號

電話：04-22355693

營業時間：周三~周日 11:30~18:30/周一二公休

FB： @香緹果子Circus

官網： 香緹果子Circus-販售幸福的甜點店