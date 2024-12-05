2024-12-05

年終將近，又到了斷捨離的時間，今天女王要帶大家到一年一度的 康活寢具｜​彰化員林頂級寢具節 挖寶！這間彰化員林超狂的寢具特賣會，特賣時間於2024/12/6-12/15僅有10天的活動，除了有下殺1折起的優惠還有超多買一送一的特惠，這波不買真的對不起自己！如果你也在找家具或是寢具，一定要來這個彰化員林特賣會逛一圈喔！話不多說現在就讓我們帶大家去看看現場的特惠活動吧~

⏏文章摘要

康活寢具｜彰化員林寢具特賣會在哪裡？

地址：彰化縣員林市浮圳路一段218巷38號

營業時間：9:00–17:00

電話：04-8312089

這場 康活寢具｜彰化員林寢具特賣會 活動地點位於彰化縣員林市浮圳路一段218巷38號，這裡大空間的場地以及超好停車。不管你是彰化在地人，還是從台中、南投專程來「尋寶」，這場中部寢具特愛會，這次的優惠絕對

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康活寢具｜寢具節滿額贈活動

首先替大家放上活動期間的優惠DM，大家看到這些商品都是活動內及特惠的商品，搭配上購物滿2000元就能獲得一張抽獎券的活動，還有機會抽到 iPhone 16（市價近4萬元、高級床墊、精品棉被與枕頭，現場現金折價券等超多大獎，超多驚喜優惠等你拿喔！

康活寢具｜員林寢具節超值特賣商品推薦

看完優惠資訊後，現在就讓我們帶大家，進入這次的康活寢具｜員林寢具節特賣會的現場，來看看這次的廠拍內的各種超便宜優惠，以及特賣會現場展示的各種特賣好物吧~

居家生活用品特賣區

首先一進門我們就來到，康活寢具特賣特賣會的居家生活用品區，這個特賣會不只是寢具的天堂，還有超多實用小物從拖鞋、抱枕、娃娃、到高質感配件，應有盡有！就讓女王繼續帶大家逛下去吧~

首先在居家生活區特惠的亮點，就是超多款特價坐墊，超便宜的89元起坐墊到買一送一的大坐墊，各種超殺優惠已經讓人沉浸在賣場里啦~

再來就是適合大小朋友的生活用品，正版兒童卡通巾、兒童毛毯等等商品，最平價的優惠只要39元起！如果有要幫寶寶換浴巾、毛巾的爸媽們一定要來這裡逛逛喔~



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說道寶寶用品不得不再說到超特價的正版娃娃，以及各種迪士尼童趣系列商品：像下面那個超萌的維尼熊兒童毛毯竟然只要99元 還買一送一，完全就是超佛的特惠大家還不快來逛起來~

枕頭特賣專區

枕頭特賣專區可以說是特賣會的超人氣角落！從經典的羊毛枕到高科技石墨烯導電紗枕，每款都讓人心動不已。原價破千的石墨烯枕頭這次只要699元買一送一的超值優惠，絕對是全場最值得下手的好物。而天然羊毛枕則以199元的驚人價格搶佔便宜寶座，柔軟透氣又舒適，根本是性價比之王。現場數將近50餘款的記憶枕、乳膠枕、石墨稀枕等等枕頭，保證你找到最適合自己的枕頭喔！

棉被床包特賣專區

棉被床包特賣專區也是特賣店的亮點之一，首先是Crocodile名品棉被：限量50件，優惠價699元！天絲棉涼被買一送一899，馬桶洋行大嘴猴兩用被399，床包不分尺寸299元，還有超多兒童床包、床套組特價買一送一，以及特價下殺有要買棉被以及被單的人絕對不能錯過喔!

床組床墊特賣區

接下來我們就帶大家前往床墊特賣專區，特賣會中的壓軸亮點！這裡集合了sleepcare、艾綠等多款國際知名進口名床墊，從高彈性記憶泡棉到獨立筒支撐應有盡有，讓你輕鬆找到心儀的舒適選擇。特別值得一提的是專為頂級睡眠打造的美國蕾絲床墊零碼特賣專區，原價動輒數萬元的奢華床墊，現在竟然下殺到史無前例的折扣價！無論是想追求健康睡眠還是提升生活質感，這裡都能滿足你的需求，讓你輕鬆擁有五星級飯店的睡眠體驗。還在猶豫要不要換床墊的朋友，記得來現場試躺，感受每一款床墊的支撐力和舒適度，保證一試就會想立刻入手！

買5送1團購價床包特賣專區

對了！大家逛完床墊區，絕對要到後方的天絲的床包組特區再去挖寶一下，這裡的床包祭出了年終超殺的買5送1團購價最便宜的(床包+兩用被四件組)只要$1780/套起！這樣的特價真的殺到骨折，有要買床單的人可不能錯過這些超優惠阿!

沙發特賣專區

在床墊區的後方還藏有的沙發專區！現場展出多種款式的貓抓布沙發、奢華的真皮沙發，甚至還有能完美滿足懶人需求的電動沙發，不管是小家庭還是豪華大宅，都能找到適合的款式喔！

創客家具3折起特賣專區

創客家具特賣區擁有超多的高腳椅、餐桌椅、客座椅等等椅子，不僅款式多元還下殺3折起，超級平價的下殺最低只要百元起，就能讓你輕鬆佈置出理想中的用餐空間或商業場域。特區內的高腳椅從簡約金屬風到溫潤木質感應有盡有，適合用來打造吧台角落或小型工作站，不管是家用還是商用都非常合適！最讓人驚喜的是，許多下殺的單品超適合小資族或創業新手大批入手！

高級床罩組特賣專區

高級床罩組專區這次帶來超值優惠，讓你輕鬆打造一個宛如高級飯店的奢華臥室！從柔滑的天絲材質到細膩的刺繡款，上千款的床罩組，在這能讓你挑選到心儀的選擇。而且現場的優惠價格更讓人心動，還有買一送一活動，大家快抓住這波特賣機會，把這些五星級好物帶回吧！

2024年終寢具特賣

2024年終寢具特賣會，僅限12月6日至12月15日短短10天！這次的優惠力度前所未見，不管是實用的日常寢具還是奢華高級款，通通讓你輕鬆入手。無論是為家人添置新寢具，還是給自己一個升級居家舒適度的機會，現在就是最好的時候！準備好你的購物清單，帶著期待的心情，來一趟彰化員林特賣會吧！不僅能挖到好物，還能感受年終換季的超值快樂。記得早點來，搶到就是賺到！趕快揪親朋好友一起來狂掃吧！說不定還能把iphone16帶回家喔！

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康活寢具資訊

官網：康活寢具

FB粉專：康活寢具

IG粉專：@comfort_bedding_tw

活動日期：2024/12/6–12/15(只有10天!)

地址：彰化縣員林市浮圳路一段218巷38號

營業時間：9:00–17:00

電話：04-8312089