【武陵農場】 的美不能只有我知道！

冬季暖陽乍現！我們又來到最喜愛的 武陵農場 ，一年四季都有著美麗又獨特的景致，追過武陵的楓紅、金黃銀杏、還有芳香萬壽菊和波斯菊花海，春夏之際更是滿山開花、櫻花、桃花李花蘋果花點綴山谷，幽幽香氣飄香，夏天則是果實累累、結滿枝頭。今年還是忍不住驅車上山，再來一場與武陵的夢幻約會，千紅萬紫的楓葉季節怎麼能錯過呢?

文章重點

1. 武陵農場｜簡 介

2. 武陵農場｜景點資訊

3. 武陵農場賞楓｜景色分享

武陵農場｜簡 介

【武陵農場】 位於台中市和平區 七家灣溪畔，海拔高度約1750~2200公尺，是鄰近雪霸國家公園重要之遊憩景點，與 清境農場、福壽山農場 合稱為 『台灣三大高山農場』 ，初建設於中橫宜蘭支線時，蔣經國來此視察，因自然環境猶如世外桃源故取名「武陵」。 這裡盛產高山茶、高山蔬菜、水蜜桃、梨和蘋果為聞名，也是國寶魚 櫻花鉤吻鮭 的故鄉， 【武陵農場】 為雪山山脈群山環繞之山谷，水量充沛自然生態豐富，一年四季隨著季節變化而有不同景色，氣候宜人空氣清新，更是旅客前來賞花、賞楓、賞雪的聖地。園區規劃完善，有花園果園、河谷溪流、登山步道、露營區、涼亭吊橋、住宿區…等等，提供民眾生態觀光旅遊絕佳場所。

武陵農場｜景點資訊

■ 地址 : 台中市和平區武陵路3-1號

■ 電話 : 04- 2590 1257

■ 營業時間 24小時

■ 武陵農場官方網站 或 FB臉書 武陵農場

寫過好幾篇的 武陵農場 ，今天直接欣賞風景，交通及門票、園區景點介紹可以參考以下這幾篇

▲台中武陵農場》必拍新亮點【京華吊橋】【武陵吊橋】交通門票及景點介紹｜夏季青草綠茵樹林蒼鬱、景色秀麗

▲ 武陵農場絕美必拍景點【雪山登山口】 高山景色倒影超夢幻，夏季必吃限定的雪山紅茶冰淇淋

▲ 【武陵農場】盛夏繡球花大滿開｜漫步在迷人夢幻的花海步道，快把握最佳花期6月到7月來一場浪漫約會

武陵農場賞楓｜景色分享

武陵農場的楓紅景致以 武陵國民賓館 為主，可以將車子停在客用停車場，圓形的大草坪周圍種植楓樹和落羽松，紅黃綠色漸層相間，與藍天青山疊趁出絕美的風景，暖光與微風的籠罩下，葉片飄搖生動不已，大家爭相拍下浪漫又迷人的照片

拾起地上的一片楓葉與樹影合照

停車場旁設有露天木製桌椅，也有遊客自備糧食就坐在楓樹下野餐，談笑風生盡情地擄掠眼前這一片好風景

陽光下的楓葉紅通通，美不勝收

連落在小水塘裡的紅葉也如此迷人

隨著水波盪呀盪呀 ~好像在跳舞似的

在武陵賓館後方駐足一會，我們接著到露營A區來欣賞水杉，每年11月中旬之後這裡的落羽松及水杉陸續轉色，金黃耀眼更是讓人瘋迷

露營區的兩排高大水杉非常壯觀，當天抵達時已經幾乎全部轉色了，無敵美

天空的雲朵也不遜色，恣意滿布在湛藍天幕之中， 高山的空氣清新又寧靜，坐在露營桌旁發呆也覺得愜意無比

目前水杉在11/30已經變色，但是露營A區對面大草原上的落羽松還未轉色，今年似乎受到天氣影響感覺葉子轉變比較慢

開車途中經過露營區的油菜花海，官網資料說原本在10月浪漫盛開，但經過颱風還有季風的吹襲當天並沒有看到地毯般的花海，雖然有些可惜，不過這壯闊的山景也讓人足以震撼

武陵農場的楓紅與金黃水杉你追過了嗎?

此生一定要浪漫一回，出發吧

武陵農場｜景點資訊

■ 地址 : 台中市和平區武陵路3-1號

■ 電話 : 04- 2590 1257

■ 營業時間 24小時

■ 武陵農場官方網站 或 FB臉書 武陵農場