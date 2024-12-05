台中慶生約會義式餐廳推薦/網美最愛白色系玻璃窗景唯美氛圍【les aqua水相餐聚苑】生日送慶生蛋糕+拍慶生相片。(結婚週年紀念~招待甜點+拍紀念日相片)聚餐/下午茶/耶誕大餐(中央公園美食)水相餐聚苑菜單

生日餐食1分鐘(短影)快速看 https://youtube.com/shorts/5BTolruQ53U?si=KJMqAFOgsdfDFtjn

緊鄰北屯中央公園美美獨棟白色建築

潔白庭院裡種了一棵粉色紫薇花是饕客與網美們必拍打卡點

Les aqua 水相餐聚苑

電話:04-2426-4288

營業時間:(一~五)11:30~22:00(六日)11:00~22:00

地址:台中市北屯區經貿三路二段100號

線上看菜單: https://www.d-design.url.tw/aqua/mobile/index.html

線上訂位: https://booking.menushop.tw/aqua2006

粉絲頁:Les aqua水相餐聚苑

【les aqua水相餐聚苑】餐廳外

沒有一般餐廳那種大大醒目招牌；僅有門口小小銅製店名(門牌)很低調。

若不是看 網路食記 或ig貼文來此用餐~路過絕對會錯過『會誤以為這是好野人(有錢人)獨棟住宅』

小紫生日曾來此慶生用餐

水相餐聚苑白天與晚上都好拍(夜晚更美)氣氛更棒

食記 台中美食/北屯中央公園【les aqua水相餐聚苑】約會/慶生/求婚/閨蜜聚餐義式餐廳；純白色系網美景點；生日月用餐送壽星4吋蛋糕+慶生照(詳細食記)

我非常在意節日用餐儀式感!

這次為了給一直忙碌工作(很少休假)大仁哥生日驚喜! 放假回台中時特別預約訂位(這家)小紫一直想回訪(質感餐廳)幫他慶生

當月生日壽星用餐(至少提前一天)預約訂位並主動告知『有當月壽星』

用餐日~餐廳會送4吋蛋糕+拍慶生相片喔！

結婚週年紀念日~提前訂位(主動告知過節)用餐日也會招待精緻手作甜點+拍週年紀念相片送您們

用餐區域總共有3個樓層；會視當日來客數開放用餐區

公司聚餐或多人用餐慶生宴也可『包區』

包區有低消限制；詳情請電洽04-2426-4288餐廳詢問

各樓層用餐環境(相片)小紫等等放文末分享

一樓無化粧室 洗手間分佈於2、3、4樓(有電梯)

2樓是女生專用；3、4樓是男女共用

(2樓)女生洗手間 裡頭有親子家庭用餐媽咪們超需要的寶寶尿布檯

全棟有電梯! 行動不便饕客用餐~沒問題!

水相餐聚苑服務很貼心

剛入座就馬上幫我們各倒一杯水

並做用餐環境、洗手間位置及消費方式之介紹

(餐桌上)黑瓶蓋是佐餐用黑胡椒；白瓶蓋是玫瑰鹽

消費方式:

禁帶外食。餐食 +10%服務費 用餐時間2小時

想微醺小酌有:茶果酒/精釀啤酒/氣泡酒/紅酒/白葡萄酒等....酒精飲品可點飲

若自備酒水酌收『開瓶費』200元/瓶

(未成年勿飲酒、喝酒不酒駕、安全有保障)

現場看紙本MENU點餐

線上看菜單 https://www.d-design.url.tw/aqua/mobile/index.html

餐食選擇有:開胃菜/沙拉/湯品/義式燉飯/義大利麵/主廚排餐/精選雙人組合套餐/甜點/冰淇淋/咖啡茶品/果汁飲品及波爾多天使鈴(可麗露)甜點禮盒

座位下方有置物籃可放包包

餐點是依開胃菜、沙拉等...先後順序一一出餐

幫哥慶生當然要好好記錄一下

(生日餐)相機先食! 刻意等餐出齊拍張合照再開動(平日出餐速度很快)沒有等很久一下下就出齊囉!

除了單點MENU；另有一款精緻雙人組合套餐可點食

『雙人套餐』主餐是搭配排餐。

若您喜歡吃燉飯、義大利麵就不適合點組合餐喔!

雙人套餐附:紅白酒(擇2)+驚喜甜點+熔岩起士麵包+套餐組合MENU內開胃菜、沙拉(擇1)+主餐類(擇2)+168元以內飲品(任選2杯)超過可補差額

套餐看起來很豐盛！cp值比單點好

哥想吃燉飯so我們今日一樣選擇單點餐食

小紫生日時(開胃菜)點吃過義式清炒櫛瓜鮮蝦(食記 點我 )

發現水相餐聚苑的(蝦)開胃菜出餐時都會貼心先剝除蝦殼；對愛吃蝦又懶得剝蝦客人而言(必點)

哥愛吃蝦! 也是懶的動手剝蝦一族! 今天換點另一道『蝦~開胃菜』讓壽星開心吃

橄欖油蒜味鮮蝦 $368元

每隻鮮蝦size都很大隻

除了已先剝除蝦頭蝦身之蝦殼還貼心的開背去腸泥(口感鮮Q彈牙)

蝦子浸泡在蒜味橄欖油裡! 入口無油膩感(蒜香迷人)。咬食一口蝦仁後會想再撈幾片(橄欖油蒜醬)搭著吃~添增好蒜香味

哥則是覺得蒜味橄欖油(我稱:蒜油)沾食熔岩起士麵包也很好吃

您也可以這樣沾食看看唷!

開車不喝酒~生日用餐沒點酒精飲品慶生

翻閱MENU時看到水相餐聚苑有多款『天然氣泡水』可點飲。

加上menu裡寫『合適的好水；可讓精心料理之餐點有更完整的搭配』這句話很有道理於是點了一瓶

法國-聖漾綠水天然氣泡水佐餐 $288元 (750ml)

這~不是酒飲

出餐時竟然有貼心的(冰鎮)服務

服務生問: 品飲天然氣泡水需要+檸檬片嗎？

我和哥同時異口同聲的回: 好~

當下互看一眼! 笑~(真有默契)

開瓶後服務生為我們各倒一杯氣泡水;出餐巡桌時我們杯內氣泡水快喝完也會(主動)為我們續倒 (10%服務費)付的值得

上回已吃過網路推薦人氣沙拉 北歐柚香蜂蜜煙燻鮭魚羽衣甘藍( 食記點我 )

今天改點目前人氣紅不讓 紐奧良風炙烤楓糖培根油醋沙拉 $388元

厚切培根肉表層帶著一層脆脆炙烤楓糖培根甜味

沙拉出餐時有刨乳酪絲、灑杏仁、核桃多了一層堅果香；生菜脆口新鮮

吃之前需先將沙拉攪拌均勻。

再盛到小盤子內(分食)享用

沒想到炙烤過培根肉淋上楓糖後口感脆甜可口；

咀嚼中散發著培根肉香(不會鹹)因為表層包附了一層楓糖

栗子南瓜塊有灑紐奧良風味(肯瓊粉)屬重口味(綜合香料)鹹香滋味；適合搭配炙烤鳳梨與生菜一起入口享食；這外脆(甜)內(煙燻培根)肉香沙拉滋味~我們都很喜歡!

2人共食份量很足

第一次看平時不太喜歡吃生菜沙拉(大仁哥)一次吃了2/3盤；可見這沙拉有『中』他的喜好

索蘭諾火腿布拉塔起司 $398元

剛看menu內圖片很好奇加了水果的起司是什麼滋味？乾脆直接點一份嘗鮮!

來自義大利經典布拉塔起司口感很特別

回家科普了一下(布拉塔起司)成份:是由莫札瑞拉起司和奶油製成。外觀很像白色小籠包(有兩種不同層次之口感和風味)

餐廳出餐時已先將布拉塔起司對半切(攤平擺盤)再灑辛香料與自調醬汁調味+薄荷葉點綴裝飾

(so已看不到布拉塔起司經典小籠包外型)

+西班牙索蘭諾風乾火腿、再依水果季節選用當令水果做搭配。今天搭的好像是秋脆or麝香無籽綠葡萄？(單吃葡萄好甜好多汁)

不曉得該如何品嘗才是(正確吃法？)

凡事詢問服務生就對啦!!

先將所有食材mix攪拌均勻；讓帶著一層(莫札瑞拉起司)乳酪外皮、內部濕潤奶油(布拉塔起司) 與辛香料及主廚特調醬汁充分融合後

再盛一匙細細品味

會吃到帶著一層起司皮與濕潤濃郁奶香(起司)雙重食感

搭配鹹度比較低的風乾索蘭諾火腿片及脆甜葡萄(鹹香醬料+起司奶香+火腿香+葡萄甜)完美在嘴裡蹦出鹹甜交織、順口又獨特起司食感

點義大利麵/燉飯/主廚排餐(主餐系列) 附一份熔岩起士麵包

熔岩起士麵包必須(點主餐)才會隨餐附送喔!

目前(無)單點! so想吃! 記得點一份主餐嘿!

小提醒: 14:30~17:00(是下午茶時段)不供應主餐餐食與少部份開胃菜餚! 若您們也是想來水相餐聚苑用餐過節；午餐推薦(預約)剛營業時段最適宜!

熔岩起士醬(超濃) 麵包表層烤酥酥、內部口感軟香(很涮嘴)

吃了幾塊香濃起司麵包

再喝一口加了檸檬片(法國)聖漾綠水天然氣泡礦泉水~舒爽!!

聖漾綠水天然氣泡水

來自法國火山地區(奧弗涅)海拔510公尺水源地。因火山作用形成稀有天然氣泡含豐富礦物質成份(造就出不同層次之味道與口感)獲得許多米其林餐廳青睞！而且還得過巴黎最佳美食水『金牌獎』

+檸檬片氣泡水! 淡淡檸香! 氣泡不會像喝汽水般嗆喉感! 尾韻滑順還帶了些許礦泉水甜(口感多層次)順口好喝

熔岩起士麵包~吃完可續!

壽星覺得好吃又續了一份! 鑄鐵盤很燙! 服務生出餐時都會貼心提醒(要小心拿取)避免被鐵盤燙傷

淋上濃郁起士醬烤麵包! 趁熱吃~香氣迷人(你融我溶)

若您是起司控肯定會失控! 猛吃

主廚排餐 (14:30~17:00)不供應 (附熔岩起士麵包)

西班牙伊比利豬佐青麻椒醬 $798元

正統西式餐廳；為保持料理最佳風味(餐盤會加熱過so盤子會燙)請小心!!

出餐時服務生介紹: 這是選用伊比利豬(老饕肉上肋)煎製

印象中:老饕肉又稱肋眼蓋!

這是位於豬肉肩部與里肌中間呈現三角形的蓋肉；也是豬肉肉質最優部位之一(油花分佈均勻)肉質嫩口、不硬不柴

原本以為伊比利豬排上方放的是炸蒜片!

入口酥脆尾韻帶甜；

沒有蒜香、嘴裡散發的是類似洋蔥甜味

好奇地詢問後~賓果! 小紫猜對啦

主廚以食用花瓣、自炸洋蔥絲搭配嫩煎伊比利豬排；咀嚼時軟嫩肉香搭酥脆炸洋蔥甜很可口

附餐烤時蔬吃的到廚師用心之處。

馬鈴薯帶著胡椒香。茭白筍原汁甜。栗子南瓜濕潤綿密。蓮藕有蜜漬過~酸酸甜甜很開胃!

青麻椒醬 (沒有想像中的辣麻感) 滋味滑順、醬感好食

哥以為今天只是載我回台中賞花海+回海線的家；到了午餐時段順便找家想吃的餐廳吃午餐而以

後知後覺(發現)原來我早早事先

預約訂位(並主動告知有壽星/慶生)

感覺的出他今天很開心(很喜歡我給的生日餐驚喜)

燉飯系列 (14:30~17:00)不供應

點燉飯主餐 (附一份熔岩起士麵包）

我們兩人都有點主餐so起士麵包出餐時會放一起(一盤呈現)

小紫之前生日用餐點的台味 北港黑麻油雞肉燉飯很合哥的享食喜好( 食記點我 )

點餐時看到MENU內鮮蚵香菜辣豆瓣燉飯介紹；感覺這道燉飯應該也很台味又帶辣感

(哥~豪不考慮的直接點這道) $468元

這鮮蚵! 應該是台灣生蠔等級的蚵肉size吧!

一份有5顆! 每顆都好大個

蚵仔口感Q軟Q軟帶著淡淡奶香、熟度嘟嘟好~沒有腥味也不會覺得噁心

不曉得是不是饕客們不愛『香菜味？』

還是我們誤解了？菜名:有香菜

我們原本以為這道燉飯是搭台式香菜(芫荽)出餐。但今天燉飯上方搭配的青菜看起來很像是『豆苗類生菜』

正統義式燉飯米飯(米心)偏硬沒煮透!

水相餐聚苑的燉飯! 符合台灣人享食喜好!

米心有熟! 燉飯熟度嘟嘟好(不會太硬)也不會過於軟爛

ㄟ....!! 要怎形容呢？ 就是那種+比較少水量燉煮後『口感帶Q』燉飯感!粒粒分明~不硬也不軟

加洋蔥丁、辣豆瓣醬與乾辣椒煸炒後

燉飯入口帶著鮮蚵海味與洋蔥甜及微微辣(豆瓣香)很台味!

單點飲料 水蜜桃冰淇淋蘇打 $198元/杯

草莓口味冰淇淋+萊姆片+水蜜桃果粒與氣泡水mix調製

飲用前可先挖幾口冰淇淋吃

再將剩餘冰淇淋與杯內水果攪拌mix

草莓冰淇淋+水蜜桃果粒、萊姆片攪拌後(甜甜氣泡果汁味)尾韻一瞇瞇酸。好看好拍又好喝

甜橙咖啡 $168元 柳橙汁與咖啡做成的漸層咖啡飲

上方(果乾)也可放進咖啡內浸泡更出味!

拌勻第一口帶著微微咖啡苦感! 尾韻迷人橙香。

女人的胃無論再飽都有放甜點空間

法式栗子塔 $268元

栗子泥擠成美美紋路；灑上糖粉再放一顆鬆綿栗子裝飾

塔皮酥脆。酸v藍莓+黑醋栗果醬搭甜甜香草慕斯

那酸中帶甜~酸v味蕾我喜歡

當月生日壽星用餐(至少提前一天)預約訂位並於電話中主動告知『有當月壽星慶生』

用餐日出示證件(證明)

送4吋生日蛋糕+現場拍慶生照送壽星

(祝)哥心想事成! 生日快樂!

對了! 如果您們想找慶祝結婚週年餐廳

水相餐聚苑(慶祝週年紀念)也是至少提前一天預約訂位(主動告知)用餐日會送(手作甜點+拍週年紀念相片)送您們唷

芋香巧克力蛋糕~好吃(很經典)

因為我 生日 來用餐也是送這個口味(期待未來)能推出(新口味)生日蛋糕

(常客)壽星會比較有驚喜感!

帶大家來看看【les aqua水相餐聚苑】各樓層用餐環境

一樓落地窗景用餐氛圍很舒服

這區適合多人聚餐(約可容納10人左右)

戶外露天庭院區 (好像比較少安排客人入座)

我覺得此區很適合開放讓客人(純拍)網美照

2樓用餐空間也超有質感

2樓也是餐廳製作咖啡、飲品吧檯區

(下圖)是吧檯區前方座位! 適合4人用餐

3樓是廚房

4樓用餐環境: 分前後兩區

(下圖/右下)這間約可容納6~8人用餐；很適合包區開慶生宴

(下圖/右上) 這間採光很好! 整片落地窗景~視野不錯! 公司團體辦尾牙、春酒、慶功宴大約可容納16~20席吧？

壽星哥說: 自加新鮮檸檬片~(法國)聖漾綠水天然氣泡水很順口買了一瓶外帶！

等下回小紫宅煎牛排或煮蝦料理時再開來品飲

愛拍照的網美、網帥這家真的可以收藏喔!!

餐廳內外~以不同『白色系設計風格』組合而成! 夜晚亮燈後又有偽地中海用餐fu

樓梯間、窗邊或庭院都是很好的拍照(取景點)

回想當初~小紫也是看到網路(ig)貼文

被這唯美用餐氛圍給吸引。生日時專程預約來此慶生吃義式料理

現在...也推薦給正在找尋過節、慶生的您們

不想用餐! 也可來此喝下午茶喔!

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