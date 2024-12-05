2024全新開幕！房價超值、早餐豐盛的舒適飯店開箱「河堤漫旅自立館」餐廳美到直接開拍網美照！高雄三民區住宿｜高雄飯店推薦

高雄住宿推薦～ 2024年全新開幕！位於高雄三民區、距離捷運三塊厝站不遠的 河堤漫旅自立館 (近高雄火車站後站)，入住開箱的滿意度超乎我的意料之外，本想著能用對比其它旅宿來說相對親民可愛的房價入住新飯店就已經是賺到，想不到實際進到大廳和房間後發現內部寬敞度和舒適性都在平均水準之上，重點隔天的自助式早餐餐廳環境根本美到能直接開拍網美照，餐點品項還非常用心到位，高雄三民區住宿 推薦名單這間要收藏！

河堤漫旅自立館｜住宿環境

飯店門口附設停車位

河堤漫旅自立館 靠近 高雄火車站 後站 (步行約15分鐘) 及 後驛商圈，搭乘交通運輸工具的話，可在 捷運三塊厝站 下車；如果是自行開車前往，飯店1樓門口及後門共計有5個免費停車位 (含1個無障礙車位，採先到先停制)，另有館外特約停車場 和雲高雄三鳳自立停車場 相當方便。這天我們在下午2點多抵達，幸運的停到門前位置，在大廳登記入住後就開心出門散步，順便物色晚餐要在哪覓食啦 (斜對面巷子裡的 君腿庫飯 和 木蘭咖哩 都好吃)！

1樓｜飯店大廳

河堤漫旅自立館 1樓飯店大廳空間寬敞舒適，提供免費雜誌閱覽及飲水機，窗邊座位還貼心設有充電座。為響應環保政策，房間內不主動陳列或免費提供一次性備品，我們近年旅行也都習慣了自備牙刷、牙膏和毛巾 (還有女孩們出門在外必備的卸妝品、保養品、洗面乳、潤髮乳，本來就都是用喜歡的品牌慣了)，如果旅人們真的不小心忘記的話，目前在飯店1樓櫃檯旁有備品能夠自取。(2025年起順應法規，不提供一次性備品)

窗邊座位區貼心設有充電座

免費雜誌閱覽

9樓｜精緻家庭房

精緻家庭房 客房面積為33平方公尺，備有2張雙人床可供4人入住，在訂房網站分類為4星級住宿、但價格卻非常平實親民，進到房間後發現內部寬敞度和舒適性都在平均水準之上，曼達覺得 河堤漫旅自立館 雙人床躺起來軟硬適中、枕頭則是屬於偏軟的那種飯店枕，晚上整家子都睡得很香。

走道寬敞可放置行李箱

過道寬敞，可攤開放置我們帶的29吋行李箱都沒問題，還設置了衣櫃及全身鏡方便出門前確認穿著。

乾濕分離衛浴

乾濕分離的衛浴空間簡單乾淨，淋浴間水量足、溫度夠，洗漱完畢身體暖呼呼的躺在床上看電視超放鬆。

河堤漫旅自立館｜自助式早餐

河堤漫旅自立館 自助式早餐用餐時段為7點到10點，2個小怪獸出遊都照樣維持平常上學6:15起床的習慣，時間一到眼睛就會自然張開 (哈)，7點準時出現在 B1 餐廳報到果然就能拍到美美空景，以女孩們最愛的粉嫩色調營造出療癒慵懶氛圍的用餐區完全打中我的喜好，太可愛了啦！

用餐區設有雙人桌、四人桌和多人大長桌，能一次滿足情侶出遊或團體住房的需求，自助式早餐自行取用喜歡的餐點和飲品，中西式熱食 (這天品嚐到的有馬鈴薯燉肉、清炒時蔬、美式炒蛋、奶油蔬菜濃湯等)、生菜沙拉、吐司餐包等品項一應俱全，餐畢再將餐盤和餐具擺放到自助回收區。

繽紛多樣的餐點品項

生菜沙拉及水果

吐司及餐包

咖啡及飲品

特別值得一提的是，河堤漫旅自立館 使用 璞珞咖啡 的研磨咖啡豆，上方立牌詳細介紹了這種咖啡豆的風味和特色，一大早站在咖啡機前就陷入選擇障礙，好想每種都喝看看呀～

住宿環境舒適、自助式早餐高分過關的 河堤漫旅自立館 是會讓人日後想要回訪的 高雄住宿推薦 名單之一，分享給大家囉！

【文末附上分館資訊】

。河堤漫旅高雄站前館：高雄市新興區中山一路257號 / 07-288-2111

。河堤國際商旅機場館：高雄市小港區宏平路447號 / 07-803-8881

。河堤美學商旅九如館：高雄市三民區安東街23-1號 / 07-311-9101

。河堤戀館商務汽車旅館：高雄市苓雅區憲政路128號 / 07-223-3288

。河堤墾丁渡假酒店：屏東縣恆春鎮恆公路1180號 / 08-889-3138

。河堤時尚旅店恆春館：屏東縣恆春鎮恆南路123號 / 08-888-3111

。墾丁丹麗渡假會館(私人)：屏東縣恆春鎮恆公路965號 / LINE ID：@485tczvs

河堤漫旅自立館｜住宿資訊

地址：高雄市三民區自立一路303號

電話：07-313-3131

入住時間：下午3點後 / 退房時間：隔天中午12點前