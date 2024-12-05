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【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃早餐、肉蛋生吐司、鮮奶茶，中永和人激推必嚐！

2024-12-05 19:07:00 文字：小珊珊
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小珊珊

小珊珊

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

中永和人氣美味肉蛋吐司EVERYDAY CAFE 插旗台北六張犁了！375揮手帕

早餐經典的肉蛋吐司，絕對是吐司控必吃！【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

超人氣早午餐店「EVERYDAY CAFE」，一開幕就創下幾乎是每天排隊超誇張的紀錄

想試試看到底有多厲害？！011想

立馬來去探店！160開車

【EVERYDAY CAFE 六張犁店】就位於捷運六張犁站旁，交通是相當方便

，從六張犁站出口過馬路就到，走路不用1分鐘

這家分店是外帶店，沒有提供店內座位

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

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這間EVERYDAY CAFE人潮真的很誇張，連平日外帶都排隊，真不敢想假日是有多誇張！！

建議先打電話到餐廳先訂餐，服務人員會告知什麼時候來取餐，這樣就不會在現場等太久了

線上點餐(請點我)

怕電話佔線，可以到官方LINE，這邊直接點可以直接接單，週一週四都有優惠

也有外送平台(請點我)

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

來看一下Everyday CAFE的菜單有哪些產品吧？

Everyday CAFE主打獨家製程的『雲朵生吐司』製作的三明治以及咖啡豆選用100%阿拉比卡等級

價位從60元起跳，高達18種口味提供大家選擇，可搭配鮮奶、咖啡、茶類等飲品

菜單上有打讚號的都是人氣必點，如果不知道怎麼點餐可以照著點

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

沒有內用區，小編直接外帶回家慢慢享用囉

文青風白色包裝，上面還有他們家的LOGO超可愛！

用防油紙袋不僅能有效避免油脂滲透，保持食品新鮮和包裝乾淨，還非常方便攜帶028揪耳朵

包裝紙很不錯，比一般早餐店質量更好，乾淨衛生沒有異味，非常滿意〜

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

這兩款絕對是吐司控必買的口味啦！！！004拍手

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

【豪華雙肉蛋】

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

超厚切雙肉蛋土司，一口真的塞不下啦〜〜〜067不要啊

肉排超大！肉片幾乎要比吐司還大，超霸氣！356給力

煎到焦香的紮實肉排，口感軟嫩略帶嚼勁，好咬不柴口，吃得到古早味醃肉香

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

肉排的厚度跟吐司、蘑菇蛋搭配起來，超經典組合，是有種讓人吃過會想念的味道

肉蛋土司和一般肉蛋吐司差別在Everyday CAFE放了超級滑嫩的厚蛋

一咬下去滿載著豐富的蛋香味，裡面竟然還加了蘑菇，更增添了濃郁的風味

喜歡吃肉肉的人一定要點啊！087抓

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

【國王薯於泥總匯】

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

我的老天！！！真的是超級巨無霸的！015啊

不但有手打里肌肉排含有滿滿薯泥蛋沙拉跟超大蘑菇嫩蛋，超豐盛的，份量又大

以份量而言真的算是King Size了，小編吃完超級飽，若你是大胃王的話也不用擔心

料真的很多，一手無法掌握，一口無法吃到所有料XD

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

早餐簡單吃又想吃的營養，推薦薯泥蛋沙拉！

特製的薯泥蛋沙拉口感綿密又清爽，馬鈴薯泥還保留一些塊狀，吃起來口感更豐富

雞蛋與馬鈴薯泥細緻順滑，嚼著嚼著豐富的層次在嘴中跳躍！

有媽媽的味道，兒時校外教學必定會有的便當，回憶殺〜016飄過

薯泥蛋沙拉的量給得毫不手軟，一個人吃完這份真的超滿足，好吃推薦！133頂

跟肉排、嫩蛋搭配在一起好好吃，鹹香甜飽足感也不單調，吃起來就很讚啊！

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

【每日鮮奶茶+黑糖伯爵紅茶】

奶茶是這裡點購率非常高的，尺寸還有XL巨無霸的size

每日鮮奶茶都是用純鮮奶做的，冰塊跟甜度可以調整，輕盈無負擔又可以滿足奶茶控的螞蟻心！

鮮奶與茶融合後展現的美妙層次感，喝起來有茶味、甘甜、些微花香

、搭配牛奶順口整體來說是不錯的鮮奶茶

黑糖伯爵紅茶像極了手搖飲口感！

濃郁伯爵紅茶，帶有佛手柑香氣，再加入香濃黑糖，口感馥郁香甜，相當令人著迷

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

小珊珊碎碎念：

特別要稱讚他們家的吐司本身就很好吃〜口感相當細緻綿密，還有令人滿足嚼感與Q度！

而且真的是用料不手軟，不僅好吃價位也很實在！051點頭

現煎里肌肉鹹香入味，愛肉蛋的你不能錯過阿〜〜〜070搖擺

【六張犁美食】EVERYDAY CAFE 六張犁店，台北必吃

 

【INFO】

【EVERYDAY CAFE 六張犁店】

地址：台北市信義區和平東路三段163號

訂餐專線：0983-397-666

營業時間：平日：06:30-13:30/假日：07:00-14:00

官方臉書Everyday CAFE -toast.coffee.tea 總部

X提供WIFI  X一成服務費  V寵物入內

【其他分店】

EVERYDAY CAFE永安店(永安捷運站中和路400巷巷子)

地址：新北市中和區中和路400巷21號之1

訂餐專線：0979 180 888

EVERYDAY CAFE 土城海山店

地址：新北市土城區裕民路92巷22弄6號

訂餐專線：0979-205-818

Everyday CAFE 永和頂溪店

地址：新北市永和區中正路746號

訂餐專線：0918 007 799

 

線上點餐(請點我)

怕電話佔線，可以到官方LINE，這邊直接點可以直接接單，週一週四都有優惠

也有外送平台(請點我)

 

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小珊珊

翰寶寶與小珊珊的旅遊美食生活手札

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EVERYDAY CAFE 六張犁店

phone0983-397666
place台北市信義區和平東路三段163號
4.80 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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