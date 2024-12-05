中永和人氣美味肉蛋吐司EVERYDAY CAFE 插旗台北六張犁了！

早餐經典的肉蛋吐司，絕對是吐司控必吃！

超人氣早午餐店「EVERYDAY CAFE」，一開幕就創下幾乎是每天排隊超誇張的紀錄

想試試看到底有多厲害？！

立馬來去探店！

【EVERYDAY CAFE 六張犁店】就位於捷運六張犁站旁，交通是相當方便

，從六張犁站出口過馬路就到，走路不用1分鐘

這家分店是外帶店，沒有提供店內座位

這間EVERYDAY CAFE人潮真的很誇張，連平日外帶都排隊，真不敢想假日是有多誇張！！

建議先打電話到餐廳先訂餐，服務人員會告知什麼時候來取餐，這樣就不會在現場等太久了

線上點餐 (請點我)

怕電話佔線，可以到官方LINE，這邊直接點可以直接接單，週一週四都有優惠

也有外送平台 (請點我)

來看一下Everyday CAFE的菜單有哪些產品吧？

Everyday CAFE主打獨家製程的『雲朵生吐司』製作的三明治以及咖啡豆選用100%阿拉比卡等級

價位從60元起跳，高達18種口味提供大家選擇，可搭配鮮奶、咖啡、茶類等飲品

菜單上有打讚號的都是人氣必點，如果不知道怎麼點餐可以照著點

沒有內用區，小編直接外帶回家慢慢享用囉

文青風白色包裝，上面還有他們家的LOGO超可愛！

用防油紙袋不僅能有效避免油脂滲透，保持食品新鮮和包裝乾淨，還非常方便攜帶

包裝紙很不錯，比一般早餐店質量更好，乾淨衛生沒有異味，非常滿意〜

這兩款絕對是吐司控必買的口味啦！！！

【豪華雙肉蛋】

超厚切雙肉蛋土司，一口真的塞不下啦〜〜〜

肉排超大！肉片幾乎要比吐司還大，超霸氣！

煎到焦香的紮實肉排，口感軟嫩略帶嚼勁，好咬不柴口，吃得到古早味醃肉香

肉排的厚度跟吐司、蘑菇蛋搭配起來，超經典組合，是有種讓人吃過會想念的味道

肉蛋土司和一般肉蛋吐司差別在Everyday CAFE放了超級滑嫩的厚蛋

一咬下去滿載著豐富的蛋香味，裡面竟然還加了蘑菇，更增添了濃郁的風味

喜歡吃肉肉的人一定要點啊！

【國王薯於泥總匯】

我的老天！！！真的是超級巨無霸的！

不但有手打里肌肉排含有滿滿薯泥蛋沙拉跟超大蘑菇嫩蛋，超豐盛的，份量又大

以份量而言真的算是King Size了，小編吃完超級飽，若你是大胃王的話也不用擔心

料真的很多，一手無法掌握，一口無法吃到所有料XD

早餐簡單吃又想吃的營養，推薦薯泥蛋沙拉！

特製的薯泥蛋沙拉口感綿密又清爽，馬鈴薯泥還保留一些塊狀，吃起來口感更豐富

雞蛋與馬鈴薯泥細緻順滑，嚼著嚼著豐富的層次在嘴中跳躍！

有媽媽的味道，兒時校外教學必定會有的便當，回憶殺〜

薯泥蛋沙拉的量給得毫不手軟，一個人吃完這份真的超滿足，好吃推薦！

跟肉排、嫩蛋搭配在一起好好吃，鹹香甜飽足感也不單調，吃起來就很讚啊！

【每日鮮奶茶+黑糖伯爵紅茶】

奶茶是這裡點購率非常高的，尺寸還有XL巨無霸的size

每日鮮奶茶都是用純鮮奶做的，冰塊跟甜度可以調整，輕盈無負擔又可以滿足奶茶控的螞蟻心！

鮮奶與茶融合後展現的美妙層次感，喝起來有茶味、甘甜、些微花香

、搭配牛奶順口整體來說是不錯的鮮奶茶

黑糖伯爵紅茶像極了手搖飲口感！

濃郁伯爵紅茶，帶有佛手柑香氣，再加入香濃黑糖，口感馥郁香甜，相當令人著迷

小珊珊碎碎念：

特別要稱讚他們家的吐司本身就很好吃〜口感相當細緻綿密，還有令人滿足嚼感與Q度！

而且真的是用料不手軟，不僅好吃價位也很實在！

現煎里肌肉鹹香入味，愛肉蛋的你不能錯過阿〜〜〜

【INFO】

【EVERYDAY CAFE 六張犁店】

▶地址：台北市信義區和平東路三段163號

▶訂餐專線：0983-397-666

▶營業時間：平日：06:30-13:30/假日：07:00-14:00

▶官方臉書：Everyday CAFE -toast.coffee.tea 總部

X提供WIFI X一成服務費 V寵物入內

【其他分店】

EVERYDAY CAFE永安店(永安捷運站中和路400巷巷子)

▶地址：新北市中和區中和路400巷21號之1

▶訂餐專線：0979 180 888

EVERYDAY CAFE 土城海山店

▶地址：新北市土城區裕民路92巷22弄6號

▶訂餐專線：0979-205-818

Everyday CAFE 永和頂溪店

▶地址：新北市永和區中正路746號

▶訂餐專線：0918 007 799

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