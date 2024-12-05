距離華泰名品城3分鐘車程！有間以金魚當吉祥物的石頭火鍋店，招牌石頭鍋用麻油炒魷魚干與香料，現場爆炒香氣好逼人，還加入蘋果大骨熬煮的高湯，拿來涮煮Prime等級牛小排，廣島牡蠣、雲林吋蛤都很讚～

東東石頭火鍋環境很不錯，連包廂都很舒適，包廂只有一個要提前預約～

東東石頭火鍋 在哪？

東東石頭火鍋地址很特別！在桃園大園區新生路四段與中壢區致遠一路交叉口！旁邊是農會後方有收費停車場，也能搭乘大眾交通到桃園高鐵下，步行約11~13分鐘可抵達，東東距離華泰名品城與KEA約3~4分鐘車程，桃園市兒童美術館約5~7分鐘，可以安排行程一起走～

地址：桃園市大園區新生路四段121號

聯絡電話：03-2872601

營業時間：11:00~15:00 / 17:00~24:30

兒童餐具、兒童座椅：有，有

寵物友善：是（寵物籃）

東東石頭火鍋真的很低調！藏在新住宅大樓一樓轉間處，沒有明顯LOGO招牌！看到轉角間大玻璃寫著石頭火鍋就是～

一進去就先被這長型水族箱吸引！坐在等待區不怕無聊！可以看著小金魚游來游去～

吉祥物 金魚きんぎょ

整間餐廳都可以發現金魚蹤影！尤其是超大金魚缸好吸睛，現場還有很多金魚擺飾品與畫作！原來金魚是這的吉祥物～

東東石頭火鍋 菜單

現場是用手機掃碼點餐！先點湯底接著點肉品，肉品最便宜梅花豬340元，想吃好一點也有A5山形縣和牛1120元，也有現拉生啤酒可以點，配料與海鮮都在冰箱請自取～

每人收30元清潔費

客滿用餐時間100分鐘

低消每人300元

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

挑高環境．超長包廂

裡面近70個座位！以4人桌～6人桌為主，超過12人來吃聚餐可以訂包廂，如果不說這是一間石頭火鍋店，我會以為我在吃韓式燒肉～

以台式經典石頭火鍋來講！內用環境挑高舒適，沒有一點粘膩感，遇到客滿用餐時間為100分鐘～

另外值得一提洗手間很乾淨！有提供兒童座椅，親子客很適合坐包廂～

週末約中午12點瞬間客滿！幾乎每桌都滿座～

現場通風設備不錯！每桌間有一定到距離，用餐空間不會擁擠很可以～

自助區有九層塔！

自助區有醬料與餐具！醬料一字排開好乾淨，最特別的是竟然有生九層塔，新鮮九層塔配什麼都能提味～

自助盤色計價！40元起

冰箱配料海鮮近100種選擇！有七種價格，依照不同盤色計價，上面盤子有清楚標明價格，每人低消300元隨便拿也超過，每種配料來一盤就變一桌，真的要多一點人來吃啦～

橘盤40元

紅盤50元

大黃盤50元

黑盤60元

白盤80元

藍盤120元

白藍花盤160元

近100種配料好難抉擇！有卡利棒、龍蝦沙拉、炸干貝、蛋、歐姆蛋、韓國魚板、東東滷大腸、南瓜、魚豆腐、福袋、花椰菜、娃娃菜、穿耳、番茄、三記魚餃、蝦滑、花枝滑、花枝漿、爆漿牛丸、鮮蚵仔、金針菇、玉米、鴻禧菇、大甲芋頭、南瓜、魚豆腐..等～

每盤都用保鮮膜包起來！看起來乾淨又衛生，新不新鮮看顏色就知道～

還有三角甜不辣、老油條、蛋皮、北門米血糕、鴨血、豆腐、凍豆腐…等！

冰箱也有不少蔬菜！這菜頭乍看下還以為是年糕！絲瓜也切的整齊，大白菜、高麗菜一盤都是50元～

其它像蛤蠣、貴妃蝦滑、巨無霸蟳味棒、廣島牡蠣…看起來也不錯！

現拉！柏克金啤酒

看到生啤酒比飲料還興奮！桃園在地優質品牌！柏克金現拉生啤酒一杯500ml售價150元，生啤酒沒有包裝，現拉生啤酒喝起來更純粹，啤酒花與麥芽香更明顯，喝起來細膩又清爽，本來點兩杯…變三杯～

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

另一個小冰箱都是放飲料！價格也都清楚標示～

爆炒石頭火鍋

爆炒湯底有經典石頭湯或藥膳麻辣湯二選一！

「經典石頭鍋」桌邊爆炒湯底一鍋280元，越多人吃平分越划算，我們6人等於一人不用50元～

石頭火鍋先用麻油炒底料！魷魚干、洋蔥、蔥、薑與蒜炒出香氣，接著放入梅花豬肉片炒到半熟，夾起來放到盤子，再倒入蘋果大骨熬煮的高湯，等煮滾就能開始下料啦～

每桌都招待醃漬蘿蔔挺好吃！酸甜交織很開胃，不知道可不可續？這讓人忍不住一口接一口～

吃石頭火鍋就是那麼隨性！想吃什麼就加什麼，湯底已經很夠味，根本不用沾醬啦～

肉片用金屬盤裝有質感！重點是肉片不會薄有一定厚度～

伊比利豬

原塊快切西班牙伊比利豬！絕對是吃豬首選！

伊比利豬油花分佈均勻，吃起來肉質挺細緻，口感Q彈又軟嫩，沒有豬腥味也是特色之一，石頭湯底本身就很夠味，不用沾醬就滿好吃～

Prime板腱牛

板腱牛適合喜歡咀嚼的朋友！這部位肌肉運動量大，咀嚼起來緊實有嚼勁，涮七分熟就好，板腱牛煮太久口感沒那麼好，不要衝動整盤下，板腱牛就是要一片片涮煮～

Prime等級牛小排

看到牛小排一定要點！Prime等級牛小排也是原塊現切，使用牛胸前肋脊部第6節～第8節，均勻大理石油花是美味關鍵，每片Prime牛小排有一定厚度，涮煮起來才有肉感，一盤約8片960元我要省省吃～

Prime牛小排就是那麼讚！稍微涮煮粉嫩嫩就可夾起，快速高溫涮煮把牛小排表面封住，一入口先是爆炒石頭鍋香氣，肉質軟嫩又多汁就是好吃，我是無骨牛小排愛好者～

保鮮膜打開每樣食材都很可以！沒任何異味，沒有混雜其它食材味～

芋頭要趕快放下去煮，芋頭澱粉甜味可平衡火鍋湯油膩感，芋頭煮到綿密吸附湯底，家人都很愛這一味～

這應該是手工蛋餃滿好吃！蛋皮不會因為煮久就破掉，蓮藕有脆、鴨血Q嫩、玉米挺甜～

主食有烏龍麵、白飯與冬粉可選！烏龍麵Q彈！米飯挺香滿好吃，鋪上滿滿涮牛肉，這樣吃真享受～

巨無霸蟳味棒．白蝦

巨無霸蟳味棒稍微燙一下就好！不然它會散掉不好夾，巨無霸吃起來特別爽，白蝦也滿彈牙～

廣島牡蠣．雲林吋蛤

廣島牡蠣看起來很像生食級！但是建議還是涮煮一下再吃，大顆廣島牡蠣煮完沒啥縮水，肉質依舊肥美飽滿，一口咬下微微爆漿，沒有牡蠣生味只有鮮味，這牡蠣好吃我喜歡～

來自雲林的吋蛤比ㄧ般蛤蠣大！每顆蛤蠣肉質好飽滿，一咬就爆漿鮮味十足好吃～

再來盤東東滷大腸！大腸滷夠味也軟嫩～

幾乎每桌都會來盤山茼蒿！11月下旬就吃得到山茼蒿，冬天沒吃山茼蒿總覺得少了點什麼，它特有香氣喜歡的人會很喜歡～

魔法金魚別針 帶回家！

角落這桌可以畫畫！隨意揮灑想畫內容，作品可以拿到櫃檯兌換金魚別針，挺可愛小朋友可以別書包～

6人戰力算一算有27盤配、四盤肉、麵飯、飲料與三杯生啤酒，一個人800多元吃很飽，有吃到牛小排、白蝦、大蛤蠣與廣島生蠔..等，老樣子我們吃不完又打包啦～

＊東東石頭火鍋整體不錯！跳脫傳統石頭火鍋給人粘膩印象，菜單肉品、菜盤海鮮價格透明，食材都很新鮮，適合揪朋友或帶家人來吃，旁邊就有停車場，不用擔心停車問題～

桃園市兒童美術館

地板面積約2180坪！探險未來區最受歡迎

※艾瑪分享真實感受，可能因個人口味或店家變動改變，有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

東東石頭火鍋 店家資訊

交通資訊

延伸閱讀