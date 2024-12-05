Hoda Bistro 餐酒館

今年新開幕的Hoda Bistro 餐酒館位於市政府站附近，交通超級方便，出站1分鐘即可開始大快朵頤，除了常見的經典調酒外，Hoda Bistro還有屬於自己的創意特調，保證款款HO拎!餐點中西日泰通通有，有招牌墨西哥辣醬起司牛肉堡，泰式冬陰功義大利麵、還有富台灣特色的炒水蓮、紅燒牛肉麵等，在Hoda Bistro一網打盡多國美味料理，店內氣氛年輕活潑，三五好友聚餐或是下班吃飯小酌都適合，還有包廂多人聚餐沒煩惱，信義餐酒館推薦推薦給軟絲們。Hoda Bistro 餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館、信義區餐酒館、市政府餐酒館推薦中。

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Hoda Bistro是今年新開幕的信義區酒吧，位在市政府站4號出口正旁邊，交通超級無敵方便，巷弄間有間可以吃飽喝足的餐酒館，不管下班聚餐或是姐妹約會都很適合。

信義餐酒館推薦 Hoda Bistro餐酒館 用餐環境

Hoda Bistro燈光有氣氛，店內放著流行音樂，吃著餐點時不時會跟著哼唱兩句，跟其他高雅餐酒館比起來，Hoda Bistro多了份年輕活潑，美式復古潮流裝潢縮短了店和人之間的距離感，來店人客也放鬆愜意自在聊天，非常適合下班來小酌聚餐。

Hoda Bistro取名源自台語HO搭拉，希望大家來Hoda Bistro喝得盡興吃得開心，連酒單都有各種HOHOHO諧音取名，看了讓人噗ㄘ笑出來，就連logo人物都是依照老闆形象設計的呢。Hoda Bistro一樣收錄在軟西的台北餐酒館、信義區餐酒館、市政府餐酒館推薦中。

Hoda Bistro還有一個小包廂，最多可以容納8位，6人以下低消NT3000，每多一位加NT500低消，Hoda Bistro一樣收錄在軟西的包廂餐酒館、台北包廂餐廳推薦中。

「It all happened here.」斗大霓虹燈飾標語，是Hoda Bistro念舊老闆的開店理念之一，不管是跟三五好友一起來到Hoda Bistro度過歡樂美好時光，抑或是在燈光美氣氛佳的餐酒館中，邂逅了新的戀情，這一切的珍貴回憶都發生在Hoda Bistro，歡迎大家一起來Hoda Bistro，創造屬於你我的獨特回憶。

信義餐酒館推薦 Hoda Bistro餐酒館 調酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

來餐酒館就是要看調酒師俐落調出一杯杯特調的厲害身影，Hoda Bistro有多種創意特調，搭上台灣人最愛的諧音梗取名，每一杯都要讓人客HO搭啦~!

Ho拎(NT400)

酒精濃度高達70%的艾碧斯，一直以來大家對他的印象就是酒感很重很烈，Hoda Bistro的這款Ho拎，就是想要顛覆大家對艾碧斯的印象，加入白桃果香、伯爵茶調和，喝起來完全就是清爽水果茶的酸甜香氣，芬芳撲鼻又不會酒感太濃烈厚重，反而清香綿密爽順，這杯真的是喝過最不讓人害怕的艾碧斯，果然Ho拎!

噤維(NT400)

這杯噤維詢問之下原來是以老闆同事之名命名，看來老闆真的是個重情義的人，把朋友名字直接入菜，人客點這杯時、調酒師調酒時，聽到這杯名稱鐵定都會心一笑吧，這杯噤維以紅酒為基底，加入紫蘇偏酸的基底，上面是接骨木花香奶蓋，入口少了紅酒苦味反而多了股清新花香，酸酸甜甜搭配奶泡細緻盈香，是款華麗又少女的漂亮調酒!

信義餐酒館推薦 Hoda Bistro餐酒館 美食介紹

干貝海膽漢堡(NT250/顆)

飽滿肥潤的生食級干貝超級滑嫩，上面濃郁海膽與魚子醬海味十足，一口吃下爆擊味蕾，蟹肉棒比較低調隱身其中，整體鮮甜味美!

墨西哥辣醬起司牛肉堡(NT300)

這款漢堡是Hoda Bistro必點招牌菜色，超浮誇起司瀑布從頂流瀉到枕頭造型盤子上，視覺衝擊加上滿溢奶香撲鼻而來，附上手套或是用刀叉優雅吃，金價HO甲。

裡面是手打牛肉漢堡排和Hoda Bistro自製墨西哥辣椒醬，牛肉超級紮實但一咬下去卻是鮮甜蓬鬆多汁，碎肉顆粒有口感，其中竄出辣醬點點香辣在舌尖留下刺激痛覺，隨著麵包麥香、牛肉鮮美、香濃起司入喉，鹹甜辣香餘韻留存，豐富又有層次的漢堡真的榮登本日最愛。

日本海膽義大利麵(NT480)

光看到上面新鮮海膽+海膽醬+金黃色澤渾圓生蛋黃就超級療癒，麵體旁邊一塊塊正方體居然是杏鮑菇，很佩服Hoda Bistro廚師刀工阿!

天使細麵麵體細長，吸附海膽醬裹上稠順蛋液馥郁醇香，雖然我們拍照放了一下稍微乾澀，但整體是個豪奢的鮮味義大利麵。

麻油松阪豬炒水蓮(NT250)

很難得在餐酒館可以點到中式的餐點，Hoda Bistro滿足了亞洲胃，除了有熱炒菜色，還有富有台灣特色的牛肉湯，像這道水蓮爽脆不腥無土味，搭配飄香麻油和彈牙松阪豬，配酒又更可以HO搭啦。

椒麻炸雞(NT400)

這是我吃過最!乾!爽!脆!的雞皮了，收汁乾脆清爽一咬下去滿滿卡滋聲響縈繞耳中，柔嫩雞肉更是牢牢鎖住湯汁，爆汁滿滿肉香，Hoda Bistro自製椒麻炸粉，微辣溫潤不嗆卻又畫龍點睛，多層次酥香麻辣，吃完一整隻雞腿也不油不膩。

紅燒牛肉湯(NT300)

Hoda Bistro牛肉湯熬煮12小時，湯頭醇順甜美，暖胃熱身，清甜回甘微辣爽口，連不愛喝湯的軟西都忍不住直接把湯碗捧起來灌了幾口!

牛肋條燉得有軟嫩有Q勁越嚼越香，搭配蘿蔔和青江菜，滿滿一碗營養滿分。

信義餐酒館推薦 Hoda Bistro餐酒館菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

Hoda Bistro餐酒館

新開幕Hoda Bistro 餐酒館，潮流美式復古裝飾搭配流行歌曲，一入店就感受到Chill用餐氛圍，三五好友聚餐或是下班吃飯小酌都適合，餐點融合多國料理，不僅亞洲胃獲得滿足，喜愛吃炸物、大口吃漢堡的朋朋都能享受Hoda Bistro用心準備的各種佳餚，調酒更是創意爆棚，顛覆想像，難怪評價超高，最近信義區聖誕節裝飾非常好拍，先來Hoda Bistro吃頓好料再出發吧!信義餐酒館推薦推薦給軟絲們。Hoda Bistro 餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館、信義區餐酒館、市政府餐酒館推薦中。

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Hoda Bistro餐酒館 ✓Hoda Bistro餐酒館地址：台北市信義區忠孝東路五段61號(地圖點我) ✓Hoda Bistro餐酒館交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)市政府站4號出口 ✓Hoda Bistro餐酒館電話：02-27560639 ✓Hoda Bistro餐酒館營業時間：17:00-01:00，五六17:00-02:00 ✓Hoda Bistro餐酒館臉書粉絲團：Hoda Bistro餐酒館 FB ✓備註：可線上訂位、用餐時間2小時、低消NT500/人、可刷卡、開瓶費紅白氣泡酒NT1000/支、烈酒NT1500/支

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