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信義餐酒館推薦「Hoda Bistro 餐酒館」起司瀑布中西創意料理餐酒館 - 軟西，遊記

市政府餐廳 Hoda Bistro 信義區酒吧 信義餐酒館 more
2024-12-05 21:23:00 文字：軟西，遊記
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軟西，遊記

軟西，遊記

Hoda Bistro 餐酒館

今年新開幕的Hoda Bistro 餐酒館位於市政府站附近，交通超級方便，出站1分鐘即可開始大快朵頤，除了常見的經典調酒外，Hoda Bistro還有屬於自己的創意特調，保證款款HO拎!餐點中西日泰通通有，有招牌墨西哥辣醬起司牛肉堡，泰式冬陰功義大利麵、還有富台灣特色的炒水蓮、紅燒牛肉麵等，在Hoda Bistro一網打盡多國美味料理，店內氣氛年輕活潑，三五好友聚餐或是下班吃飯小酌都適合，還有包廂多人聚餐沒煩惱，信義餐酒館推薦推薦給軟絲們。Hoda Bistro 餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館信義區餐酒館市政府餐酒館推薦中。

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跟著軟西看下去

▻原文:信義餐酒館推薦》Hoda Bistro 餐酒館

信義餐酒館推薦「Hoda Bistro 餐酒館」起司瀑布中西創意料理餐酒館 - 軟西，遊記

Hoda Bistro是今年新開幕的信義區酒吧，位在市政府站4號出口正旁邊，交通超級無敵方便，巷弄間有間可以吃飽喝足的餐酒館，不管下班聚餐或是姐妹約會都很適合。

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信義餐酒館推薦 Hoda Bistro餐酒館 用餐環境

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Hoda Bistro燈光有氣氛，店內放著流行音樂，吃著餐點時不時會跟著哼唱兩句，跟其他高雅餐酒館比起來，Hoda Bistro多了份年輕活潑，美式復古潮流裝潢縮短了店和人之間的距離感，來店人客也放鬆愜意自在聊天，非常適合下班來小酌聚餐。

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Hoda Bistro取名源自台語HO搭拉，希望大家來Hoda Bistro喝得盡興吃得開心，連酒單都有各種HOHOHO諧音取名，看了讓人噗ㄘ笑出來，就連logo人物都是依照老闆形象設計的呢。Hoda Bistro一樣收錄在軟西的台北餐酒館信義區餐酒館市政府餐酒館推薦中。

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Hoda Bistro還有一個小包廂，最多可以容納8位，6人以下低消NT3000，每多一位加NT500低消，Hoda Bistro一樣收錄在軟西的包廂餐酒館台北包廂餐廳推薦中。

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「It all happened here.」斗大霓虹燈飾標語，是Hoda Bistro念舊老闆的開店理念之一，不管是跟三五好友一起來到Hoda Bistro度過歡樂美好時光，抑或是在燈光美氣氛佳的餐酒館中，邂逅了新的戀情，這一切的珍貴回憶都發生在Hoda Bistro，歡迎大家一起來Hoda Bistro，創造屬於你我的獨特回憶。

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信義餐酒館推薦 Hoda Bistro餐酒館 調酒介紹

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

來餐酒館就是要看調酒師俐落調出一杯杯特調的厲害身影，Hoda Bistro有多種創意特調，搭上台灣人最愛的諧音梗取名，每一杯都要讓人客HO搭啦~!

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Ho拎(NT400)

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酒精濃度高達70%的艾碧斯，一直以來大家對他的印象就是酒感很重很烈，Hoda Bistro的這款Ho拎，就是想要顛覆大家對艾碧斯的印象，加入白桃果香、伯爵茶調和，喝起來完全就是清爽水果茶的酸甜香氣，芬芳撲鼻又不會酒感太濃烈厚重，反而清香綿密爽順，這杯真的是喝過最不讓人害怕的艾碧斯，果然Ho拎!

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噤維(NT400)

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這杯噤維詢問之下原來是以老闆同事之名命名，看來老闆真的是個重情義的人，把朋友名字直接入菜，人客點這杯時、調酒師調酒時，聽到這杯名稱鐵定都會心一笑吧，這杯噤維以紅酒為基底，加入紫蘇偏酸的基底，上面是接骨木花香奶蓋，入口少了紅酒苦味反而多了股清新花香，酸酸甜甜搭配奶泡細緻盈香，是款華麗又少女的漂亮調酒!

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信義餐酒館推薦 Hoda Bistro餐酒館 美食介紹

干貝海膽漢堡(NT250/顆)

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飽滿肥潤的生食級干貝超級滑嫩，上面濃郁海膽與魚子醬海味十足，一口吃下爆擊味蕾，蟹肉棒比較低調隱身其中，整體鮮甜味美!

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墨西哥辣醬起司牛肉堡(NT300)

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這款漢堡是Hoda Bistro必點招牌菜色，超浮誇起司瀑布從頂流瀉到枕頭造型盤子上，視覺衝擊加上滿溢奶香撲鼻而來，附上手套或是用刀叉優雅吃，金價HO甲。

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裡面是手打牛肉漢堡排和Hoda Bistro自製墨西哥辣椒醬，牛肉超級紮實但一咬下去卻是鮮甜蓬鬆多汁，碎肉顆粒有口感，其中竄出辣醬點點香辣在舌尖留下刺激痛覺，隨著麵包麥香、牛肉鮮美、香濃起司入喉，鹹甜辣香餘韻留存，豐富又有層次的漢堡真的榮登本日最愛。

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日本海膽義大利麵(NT480)

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光看到上面新鮮海膽+海膽醬+金黃色澤渾圓生蛋黃就超級療癒，麵體旁邊一塊塊正方體居然是杏鮑菇，很佩服Hoda Bistro廚師刀工阿!

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天使細麵麵體細長，吸附海膽醬裹上稠順蛋液馥郁醇香，雖然我們拍照放了一下稍微乾澀，但整體是個豪奢的鮮味義大利麵。

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麻油松阪豬炒水蓮(NT250)

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很難得在餐酒館可以點到中式的餐點，Hoda Bistro滿足了亞洲胃，除了有熱炒菜色，還有富有台灣特色的牛肉湯，像這道水蓮爽脆不腥無土味，搭配飄香麻油和彈牙松阪豬，配酒又更可以HO搭啦。

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椒麻炸雞(NT400)

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這是我吃過最!乾!爽!脆!的雞皮了，收汁乾脆清爽一咬下去滿滿卡滋聲響縈繞耳中，柔嫩雞肉更是牢牢鎖住湯汁，爆汁滿滿肉香，Hoda Bistro自製椒麻炸粉，微辣溫潤不嗆卻又畫龍點睛，多層次酥香麻辣，吃完一整隻雞腿也不油不膩。

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紅燒牛肉湯(NT300)

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Hoda Bistro牛肉湯熬煮12小時，湯頭醇順甜美，暖胃熱身，清甜回甘微辣爽口，連不愛喝湯的軟西都忍不住直接把湯碗捧起來灌了幾口!

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牛肋條燉得有軟嫩有Q勁越嚼越香，搭配蘿蔔和青江菜，滿滿一碗營養滿分。

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信義餐酒館推薦 Hoda Bistro餐酒館菜單

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「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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Hoda Bistro餐酒館

新開幕Hoda Bistro 餐酒館，潮流美式復古裝飾搭配流行歌曲，一入店就感受到Chill用餐氛圍，三五好友聚餐或是下班吃飯小酌都適合，餐點融合多國料理，不僅亞洲胃獲得滿足，喜愛吃炸物、大口吃漢堡的朋朋都能享受Hoda Bistro用心準備的各種佳餚，調酒更是創意爆棚，顛覆想像，難怪評價超高，最近信義區聖誕節裝飾非常好拍，先來Hoda Bistro吃頓好料再出發吧!信義餐酒館推薦推薦給軟絲們。Hoda Bistro 餐酒館一樣收錄在軟西的台北餐酒館信義區餐酒館市政府餐酒館推薦中。

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▻原文:信義餐酒館推薦》Hoda Bistro 餐酒館

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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Hoda Bistro餐酒館

✓Hoda Bistro餐酒館地址：台北市信義區忠孝東路五段61號(地圖點我)

✓Hoda Bistro餐酒館交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)市政府站4號出口

✓Hoda Bistro餐酒館電話：02-27560639

✓Hoda Bistro餐酒館營業時間：17:00-01:00，五六17:00-02:00

✓Hoda Bistro餐酒館臉書粉絲團Hoda Bistro餐酒館 FB

✓備註：可線上訂位、用餐時間2小時、低消NT500/人、可刷卡、開瓶費紅白氣泡酒NT1000/支、烈酒NT1500/支

▻合作請洽：puddingann@gmail.com◅

▻歡迎追蹤軟西◅

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Hoda Bistro餐酒館低消多少?

Hoda Bistro餐酒館低消NT500/人。

Hoda Bistro餐酒館用餐限時多久?

Hoda Bistro餐酒館用餐時間2小時。
評分者：軟西
評論分數
5.0

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phone02-27560639
place台北市信義區忠孝東路五段61號
4.50 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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