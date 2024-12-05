小伍手路鍋， 台中火車站美食推薦 。台中火鍋你最愛哪間?我蠻推薦位在大魯閣新時代購物中心附近這間小伍手路鍋。主打台式風味個人小火鍋，老闆自己熬煮的火鍋高湯，沒有化學添加甘甜好喝。胡椒蒜頭雞、剝皮辣椒雞、藥膳食補、麻油燒酒風味在這都有。就連魷魚螺肉蒜這種經典合菜才吃得到的，一個人也可以吃，肉盤還有3種份量可以選擇，加上自助吧飲料冰淇淋任你吃，絕對夠你吃得飽。

小伍手路鍋

地址:台中市東區大智路80-1號

電話:04-2226-0050

時間:上午11:30~22:00

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台中火鍋懶人包

小伍手路鍋地點位置/停車資訊

小伍手路鍋位在台中後火車站大智路上，靠近大魯閣新時代購物中心這邊，出火車站走路5分鐘就到

小伍手路鍋環境介紹

走進小伍手路鍋整個店內寬敞明亮，給人乾淨舒服的感覺，桌位主要都以4人桌為主，部分會加隔板拆分兩人座位。

小伍手路鍋自助吧

店內果汁、汽水、茶類等飲料無限暢飲，吃飽還有冰淇淋任你吃。

吃火鍋肯定少不了沾醬，我還是最喜歡經典台式口味，沙茶配蔥蒜辣椒

老闆精心熬煮的高湯，使用多種蔬菜水果跟雞骨下去熬煮，沒有添加任何化學成分，完全真材實料

這次也是特別為了吃魷魚螺肉蒜而來，平常只能在合菜餐廳吃到，現在一個人小火鍋也能吃

肉盤都是現點現切，保證使用新鮮原肉，現場也能看的到製作過程，令人安心。

小伍手路鍋菜單價位

火鍋選擇搭配多樣化，光口味就超過10種可以選，可依個人喜好選擇自己喜歡的口味，不點肉盤改選海鮮盤也是OK的唷，最便宜組合火鍋+肉盤只要$239起，就能享自助吧吃到飽，還是挺划算的。

相較一般平價小火鍋店，小伍手路鍋的台式風味鍋還是很有特色的，是那種不用沾醬也很好吃的湯頭鍋底。

魷魚螺肉蒜 $209

店家招牌魷魚螺肉蒜，魷魚給的超多，還有螺肉也很大顆，結合特製醬料湯底，鮮甜交融非常好喝。

川味麻辣鍋 $189

麻辣鍋底香麻夠味，裡頭還吃的到鴨血，鴨血Q彈滑嫩，而且滷的有入味~很可以。

藥膳食補雞 $289

滿滿中藥香的湯頭，加入了紅棗跟枸杞多了幾分甘甜，喝起來相當溫和順口，尤其嚴選的土雞腿肉，每塊肉質都很嫩。

胡椒蒜頭雞 $299

我個人心目中的第一名就是這道胡椒蒜頭雞，湯頭相當濃郁，蒜頭跟胡椒香非常濃厚，超好喝。

鮮蔬菜盤／火鍋料盤

連火鍋菜盤也有可以選擇唷~有分蔬菜跟火鍋料，選用的都是當季新鮮食材，各種菇類鮮蔬豆腐下去搭配，非常豐富。

國產梅花豬17oz $389

17oz超狂肉量真的沒在給你客氣的，2~3人吃也超滿足。不得不說他們家的肉質真的不錯，梅花豬色澤跟油花都非常吸引人，搭配風味鍋底涮過吃起來散發出一種自然甘甜味，我很少吃豬肉完全不用沾醬的，這盤真的可以。

精選小肥牛11oz $219

喜歡油脂多一點的推薦選小肥牛，我們拿來涮麻辣鍋相當對味，油脂的部分真是越嚼越香。

健康低脂牛11oz $299

低脂牛對於想瘦身又想吃點肉的朋友真的是不錯的選擇，油花相對較少，肉質卻很甜，建議可以涮個8-9分熟呈現粉嫩粉嫩的顏色，吃起來口感最棒。

霜降牛胸腹肉5oz $179

小伍手路鍋在給的肉量上很有誠意，5oz的份量對於一個人來說也是相當足夠的。這盤霜降部位大概介於半肥半瘦之間，口感溫潤細膩，帶著濃郁的牛肉香。嘗試涮了一下胡椒蒜頭雞的湯底，也是好吃到不行欸~

海鮮拼盤 $239

想吃好一點的可以直接點海鮮盤，有白蝦、天使紅蝦、淡菜、蛤蜊、鱸魚、干貝，海鮮料也都蠻新鮮，大顆肉也多。

吃完火鍋當然要來吃一下冰淇淋，這天吃到芒果、抹茶、巧克力，口感香醇濃郁還不錯唷~

真材實料的台式小火鍋，充滿特色的湯底讓人印象深刻，其中胡椒蒜頭雞跟魷魚螺肉蒜是我的心頭好，湯頭味美讓人意猶未盡。肉盤品質沒話說，幾乎吃到的都很新鮮，肉質鮮美完全不用沾醬就很好吃了~這間有機會還會想再來吃，推薦給大家。

店家資訊

小伍手路鍋

地址:台中市東區大智路80-1號

電話:04-2226-0050

時間:上午11:30~22:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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