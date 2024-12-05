上了一天的班，最需要一個交通方便又療癒的場所，來慰藉疲累的心！

跟大家分享離新北耶誕城超近的貓陪吃飯餐廳！

貓欸Camulet

地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄6號

電話：02-8258-1127

時間：週一休．週二至週日 AM 11:00-PM 21:00

一進貓欸，要先脫鞋，也可跟店家購買紙拖鞋NT $10元，洗好手之後，就可以進去吃美食擼貓咪了！

一進門就可以看到貓店員的名單，貓欸也是貓咪中途之家，已經有很多小貓貓被愛心領養，過上幸福快樂的生活了！

貓欸除了提供讓貓貓舒適的環境，有很多貓貓相關的擺飾，也有販賣貓貓飾品及店家自製的貓貓造型餅乾！

店家提供多款逗貓棒，店員也會親切仔細的告知如何和小貓咪互動！

貓欸Camulet的菜單有特色早午款，多款貓耳朵麵及燉飯，還有精緻小點，及自製手工甜點，真的好豐富！

飲料的菜單選擇也超多，咖啡、花茶少不了，還有低酒精飲品！

還有CP值超高，經濟實惠的雙人套餐！

跟大家分享貓欸Camulet的美味餐點！

雙人套餐 NT $1099

墨西哥辣奶油嫩雞貓耳朵麵

青醬嫩雞貓耳朵麵

美式薯條

炸雞脆脆

美式咖啡

蜂蜜柚子茶

手工鮮奶酪 NT $90

貓頭髤餅 NT $140

墨西哥辣奶油嫩雞貓耳朵麵 NT $310

像勺子凹狀的貓耳朵麵，更好裝著醬汁讓麵更有味道，神奇是貓欸的奶油麵系列，店家自製黃金比例的醬汁，口感超讚！

青醬嫩雞貓耳朵麵 NT $310

超可愛的啦！都是貓貓元素，使用貓耳朵麵當麵體，連沙拉的沾醬盤都是貓貓耶，簡直被萌到不要不要，濃郁的青醬口味也超棒，雞肉軟嫩超美味！

美式薯條

炸雞脆脆

熱呼的薯條及多汁的炸雞，都超級美味！吃完之後看到貓貓盤子，真的太有趣啦，超級符合貓欸Camulet貓咖的主題！

美式咖啡 NT $140

貓貓的咖啡杯及貓咪的咖啡盤，這杯美式咖啡真的是萌翻了！

蜂蜜柚子茶 NT $130

清爽酸甜的蜂蜜柚子茶也超好喝，蓋上貓咪杯蓋實在是超可愛！

手工鮮奶酪 NT $90

店家自製的奶酪，濃醇綿密又Q彈，我好喜歡喔！

貓頭髤餅 NT $140

提供蜂蜜沾醬的鬆餅又是貓頭形狀，店家好用心呀！好吃到連貓都被吸引來啦！

貓店員每天都有四次的用餐時間，店員也會細心的介紹每一隻貓店員的喜好，店家也會紀錄貓店員的體重，以掌握貓咪們的健康情況，真的好用心！

在貓欸Camulet用餐，真的很棒！店家有提供貓咪毛毯，貓咪可以恣意的在身邊近距離的走跳，貓喵還擼摸，真的是好解壓的一餐！

一年一度的新北耶誕城己經展開，在新埔站的貓欸Camulet，也提供火鍋限時餐點，快來吃美食擼貓咪！

貓欸Camulet

地址：新北市板橋區文化路一段270巷3弄6號

電話：02-8258-1127

時間：週一休．週二至週日 AM 11:00-PM 21:00

FB：https://www.facebook.com/Camulet/?locale=zh_TW

IG：https://www.instagram.com/camulet2017/

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