我是徹底的牛肉控！知道家裡附近來了一家平價牛排館～高興得不得了～

雖然是平價牛排愛好者，但我也不隨便吃的！看到魔力牛店內標榜使用原塊肉、不使用重組肉，現在平價又會兼顧品質的店家真的很少，所以看到通常會想帶家人捧場看看！

而安平這家魔力牛是安南魔力牛的分店，先前有幸在安南區吃過一回，牛排煎得很香，肉質也很不錯，能讓我記到現在真是不簡單～

▼魔力牛排餐選擇豐富，各種肉品海鮮任搭任選，除了菜單表定的雙拼，還有自由配雙拼再折扣39元，價位很可愛！很適合胃口大的人或一起分享！

▼飲料採自助式，無限暢飲。

▼還有脆脆的古早味餅乾小點心～

▼各種調味料也都放在自助區自行取用。

▼湯品是玉米濃湯也是在自助區無限享用，濃稠度對我來說剛剛好，口味上較不會膩口！

▼排餐附的麵包是爆漿奶油餐包，因為是現烤的，熱熱吃外皮酥脆，裡面則是融化的奶油內餡，沾上濃湯也很好吃。

▼魔力牛的醬料是另外裝的，而且老闆說是用來配鐵板麵的！竟然不是配牛排？讓我們忍不住問了出來。

老闆說他們的肉有經過鹽巴、香料醃製，原味吃本來就有味道，加上是特別挑選過的原塊肉，希望讓大家在吃平價牛排也能享受到原塊好肉的高級感，當然想配醬汁也是可以的！

接著進入魔力牛的排餐～

菲力牛排

追求細緻口感的絕對不能錯過菲力！

▼嫩到不行的肉質，切開還是粉嫩的顏色，吃下去滿滿牛肉鮮汁，以及菲力油脂量不高的特色，加上原味直接吃，更能品嚐出牛肉的甜味～不想吃麵還能換成蛋，不用加價～變成雙蛋！菲力也可以沾一下半熟蛋，那也是極品搭配！蛋液的滑順搭配牛肉的軟嫩（滿足）

超值雙拼

（沙朗牛排＋五香雞排）

大胃王必點！一次滿足兩種願望！

▼沙朗牛排大概控制在七分熟，入口是軟嫩的，而且沒有吃到什麼筋，整體感受度很棒！五香雞排厚實又大塊，份量十足，CP值真的很高～

自由雙拼（折扣39元）

香煎雞腿排＋炙燒魷魚排

海陸通吃最爽！一次擁有兩種不同的口感！

▼香煎雞腿排是蜜汁口味，本身是有味道的了，肉質鮮嫩多汁，鹹中帶甜的滋味絕對涮嘴！煎到恰恰的雞皮上撒了黑白芝麻，香氣讓一整塊吃完也不會覺得很油膩～搭配一整隻炙燒魷魚，沒想到吃起來這麼嫩！咀嚼時還充滿魷魚鮮汁，讓我們對這隻魷魚吸引力大增！

戰斧豬排

大口吃肉的快感在戰斧豬排身上更鮮明！

▼用手吃最爽快～今天要拍照我姊才比較”幼秀”，不然平時早就開啃啦！厚切的戰斧豬排經過鐵板煎製後，外層油亮油香，內裡還是軟嫩肉汁豐沛～

魔力牛排餐各有特色，從精緻的菲力牛排到份量十足的雙拼，再到海陸雙拼的自由組合，以及霸氣十足的戰斧豬排，蛋白質與碳水的聯合雙打(原塊肉與鐵板麵餐包)，是連一滴醬汁也不會放過的完食！吃得一乾二淨啦！

魔力牛牛排館-安平文平店

地址：台南市安平區文平路408號

電話：06 295 0113

營業時間：11:15-14:00、16:45-20:30（週二休息）

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魔力牛牛排館-台南安中店

地址：台南市安南區安中路一段361-51號

電話：06 247 9616

營業時間：11:15-13:45、16:45-20:30（週二休息）