提到沖繩美式漢堡，絕對少不了「A&W美式漢堡」！這家來自美國的百年速食品牌自1919年創立至今，特色是餐點隨時都能吃到，招牌「The A&W Burger」結合多種口味不用擔心時間限制。而飲料部分也很特別，與一般速食店的可樂或紅茶不同，這裡主打的「麥根沙士」成了沖繩人的最愛！每次被採訪時，顧客總是大力推薦這款飲品。一口漢堡、一口麥根沙士，這滋味真的讓人回味無窮。

餐廳資訊

這次，我們從「那霸國際街藝術住宿飯店」步行約12分鐘抵達A&W，餐廳距離單軌列車縣廳前站步行只要4分鐘，交通非常便利。

A&W的店面設在二樓和三樓，一樓是伴手禮店，樓梯和電梯都可以使用。

當天我們11點多抵達，餐廳內的座位已經幾乎全滿。不過速食店翻桌速度很快，稍等片刻就有位子，整體用餐氛圍輕鬆又舒適。

A&W的菜單選擇非常豐富，特別推薦的「The A&W Burger」是海陸雙拼漢堡，光聽名字就很吸引人！

我們去的時候剛好是星期二，正好遇上「Lucky Tuesday」活動，當天所有薯條都可以免費升級加大，實在太幸運！

這次我們點了兩份套餐，分別是「The A&W Burger」和「JR.Mozza Burger」。

The A&W Burger這是店內最受歡迎的招牌漢堡，內餡包含生菜、番茄、炸洋蔥、起司片、火腿肉和牛肉片，份量十足！

整個漢堡以紙包包裝，不用擔心配料掉得滿桌都是

咬下去的第一口，比想像中還清爽，番茄的鮮甜中和了肉類的油膩感，炸洋蔥更是鎖住香甜水分，牛肉片軟嫩多汁，搭配起來非常過癮。

當天點餐時才發現是「Lucky Tuesday」，薯條免費加大！薯條的長度誇張到每根都像手指一樣，酥脆又不油膩，吃起來非常涮嘴。

JR.Mozza Burger這款漢堡內餡的生菜比前者更多，第一口咬下去，鮮甜的番茄和洋蔥味讓人以為是在吃清爽的生菜堡。

不過細嚼後，牛肉和起司的香氣逐漸釋放出來，對於喜歡清爽口感的朋友非常推薦！

A&W的另一個亮點就是麥根沙士，這款飲料不僅清爽解膩，更是沖繩人心中的經典！不過用餐當天為了防疫，改用外帶杯裝飲料，雖然無法拍到玻璃杯豪邁暢飲的樣子，但風味依然不減。