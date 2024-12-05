海森Hisun~嘉義老屋美食。暖身暖心的炊飯滋味!
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早上在『スピード Supiido』喝著咖啡時，
見到一組人馬走入廟旁的小巷、
接著進去一個門口。這看著就有戲啊❤
當然立刻過去看看!
結果就看到一個很小巧漂亮的日式老屋庭園。
之前來時還沒注意到？
查一下才知是半年前新開的
日式炊飯店〖海森Hisun〗
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推門進去（這門還挺沉滴！）
哦哦哦！這不是在日劇傳統食堂中
很常出現的迷人景色嗎❤
尤其是掛著各式菜單名牌
與擺放鍋碗瓢盆的吧台、讓人更有感覺啊❤
空間不大、以吧台單人座與四人榻榻米為主。
（明艷的窗景真是好看❤）
點菜方式是手寫在紙條上再給店家，
菜單就看上面掛著的木牌。
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♦︎［牡蠣炊飯］
（上桌先靜置三分鐘）
鍋蓋打開、滿滿蚵鮮香氣瞬間湧出~
一個個飽滿大顆的牡蠣呈現眼前!
這牡蠣真的大！咬下爆汁且甜
而下方的炊飯濕潤晶瑩，
看著就是吸滿了牡蠣鮮味。
事實也的確是如此!
飯香裡的海味鮮甜挺明顯的。
（炊飯本身有加一點點的醬油，
若覺得鹹度不夠桌上有醬油瓶可用。）
♦︎［明太子玉子燒］
滑嫩滑嫩的蛋香與濃濃的明太子美乃滋
好吃❤
店名：海森Hisun
地址：嘉義市東區北榮街48號
時間：11:00–21:00
電話: 05 228 6988