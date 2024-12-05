



海森Hisun~嘉義老屋美食。暖身暖心的炊飯滋味!

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早上在『スピード Supiido』喝著咖啡時，

見到一組人馬走入廟旁的小巷、

接著進去一個門口。這看著就有戲啊❤





當然立刻過去看看!

結果就看到一個很小巧漂亮的日式老屋庭園。





之前來時還沒注意到？

查一下才知是半年前新開的

日式炊飯店〖海森Hisun〗





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推門進去（這門還挺沉滴！）

哦哦哦！這不是在日劇傳統食堂中

很常出現的迷人景色嗎❤

尤其是掛著各式菜單名牌

與擺放鍋碗瓢盆的吧台、讓人更有感覺啊❤





空間不大、以吧台單人座與四人榻榻米為主。

（明艷的窗景真是好看❤）

點菜方式是手寫在紙條上再給店家，

菜單就看上面掛著的木牌。





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♦︎［牡蠣炊飯］

（上桌先靜置三分鐘）





鍋蓋打開、滿滿蚵鮮香氣瞬間湧出~

一個個飽滿大顆的牡蠣呈現眼前!





這牡蠣真的大！咬下爆汁且甜





而下方的炊飯濕潤晶瑩，

看著就是吸滿了牡蠣鮮味。





事實也的確是如此!

飯香裡的海味鮮甜挺明顯的。

（炊飯本身有加一點點的醬油，

若覺得鹹度不夠桌上有醬油瓶可用。）





♦︎［明太子玉子燒］





滑嫩滑嫩的蛋香與濃濃的明太子美乃滋

好吃❤





店名：海森Hisun

地址：嘉義市東區北榮街48號

時間：11:00–21:00

電話: 05 228 6988