為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 海森Hisun~嘉義老屋美食。暖身暖心的炊飯滋味!

海森Hisun~嘉義老屋美食。暖身暖心的炊飯滋味!

2024-12-05 22:55:00 文字：沾墨點落
share
沾墨點落

沾墨點落
close

/tmp/phpssONho

海森Hisun~嘉義老屋美食。暖身暖心的炊飯滋味!

早上在『スピード Supiido』喝著咖啡時，
見到一組人馬走入廟旁的小巷、
接著進去一個門口。這看著就有戲啊

/tmp/phpoJ2jSj

當然立刻過去看看!
結果就看到一個很小巧漂亮的日式老屋庭園。

/tmp/phpJvYjz8

/tmp/phpnpTl0G

之前來時還沒注意到？
查一下才知是半年前新開的

日式炊飯店〖海森Hisun〗

/tmp/phpiME24u


推門進去（這門還挺沉滴！）
哦哦哦！這不是在日劇傳統食堂中
很常出現的迷人景色嗎

/tmp/phpG1D0oT

 

/tmp/phpoG9Pb6

尤其是掛著各式菜單名牌
與擺放鍋碗瓢盆的吧台、讓人更有感覺啊

/tmp/phpA4VSEt

空間不大、以吧台單人座與四人榻榻米為主。
（明艷的窗景真是好看

/tmp/phpgxAQBj

點菜方式是手寫在紙條上再給店家，
菜單就看上面掛著的木牌。

/tmp/phpNyzd3W


♦︎［牡蠣炊飯］
（上桌先靜置三分鐘）

/tmp/phpgDdAL2

鍋蓋打開、滿滿蚵鮮香氣瞬間湧出~
一個個飽滿大顆的牡蠣呈現眼前!

/tmp/phpI7rQBO

這牡蠣真的大！咬下爆汁且甜

/tmp/phpEeAEaY

/tmp/phpQfStJS

而下方的炊飯濕潤晶瑩，
看著就是吸滿了牡蠣鮮味。

/tmp/phpAFm7vN

事實也的確是如此!
飯香裡的海味鮮甜挺明顯的。
（炊飯本身有加一點點的醬油，
若覺得鹹度不夠桌上有醬油瓶可用。）

/tmp/phpbtybSi

 

♦︎［明太子玉子燒］

/tmp/phpOV4sTU

滑嫩滑嫩的蛋香與濃濃的明太子美乃滋
好吃

/tmp/phpdWvvPq

/tmp/phpkkPNNz

店名：海森Hisun

地址：嘉義市東區北榮街48號

時間：11:00–21:00

電話: 05 228 6988

創作者介紹
創作者 沾墨點落 的頭像
沾墨點落

閒人夢想

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

海森Hisun

phone
place嘉義市東區北榮街48號
4.85 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up