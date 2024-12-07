「丸川烏龍麵」是一間台日結合的烏龍專賣店，將日式烏龍湯麵搭配台灣食材煮出不一樣的好味道，除了招牌湯烏龍麵之外還有乾烏龍和丼飯可以選，最低只要100元就能享用到烏龍麵的美味，如果是喜歡吃海鮮的還有「吃貨限定」，裡面的配料加入豐富台灣在地的海鮮，像是鮮蚵、蛤蜊、瓜仔雞等海鮮肉品，實際的用料比想像中還要多，將食材的味道都熬煮在湯頭中，每一口都帶有海鮮的鮮甜味。

餐廳資訊

丸川烏龍麵



名稱 : 丸川烏龍麵(中和店)

電話 : (02)2228-1356

地址 : 新北市中和區員山路477巷2號 (Google地圖)

營業時間 : 週一~週日 11:00-22:00

粉絲專頁 : 丸川烏龍麵-中和店

Instagram : 丸川烏龍麵-中和店(@wanchuan_udon_zhonghe)

從捷運環狀線中原站步行約15分鐘可抵達。

「丸川烏龍麵」的店內有兩層樓。一樓主要是吧台座位，適合一個人用餐，還能近距離欣賞廚房的烹調過程！二樓則是普通座位區，適合家庭或朋友聚餐。

門口設有免費紅茶和開水自助取用，餐具則放在中間區域。點餐非常方便，只要在自助點餐機上操作即可，支援現金和電子支付，免去排隊的麻煩！

餐點有湯烏龍、乾烏龍和素烏龍，如果想吃飯也有幾款丼飯可以點

點餐的方式是直接使用自助點餐機，付款不管是電子支付還是現金支付也都是在機台上操作

爆炸鯛魚烏龍麵

這碗烏龍麵的主角是滿滿的鯛魚片，吸飽湯汁後鮮嫩無比，完全沒有腥味！

配軟硬適中的烏龍麵條，讓每口都特別過癮。湯頭加入了薑絲，香氣清爽又暖胃，還有火鍋料增添飽足感，整碗料多又實在！

東石鮮蚵烏龍麵+鯛魚片

愛海鮮的一定要點這道！東石鮮蚵顆顆肥美，咬下去就爆汁，鮮甜滋味完全征服味蕾！

整碗的份量超驚人，蚵仔的鮮香和魚肉的細膩交織，讓湯頭層次更加豐富，每一口都充滿海鮮的味道！

記得打卡還能拿到一顆溏心蛋！這顆蛋口感綿密，蛋香濃郁，搭配湯麵一起吃超加分！

「丸川烏龍麵」的料理結合了台灣在地海鮮和日式烏龍麵技法，每一道菜都吃得到滿滿的用心。不論是東石鮮蚵的鮮美，還是鯛魚片的嫩滑，所有的精華都融入到湯頭裡，讓人一碗接一碗吃得心滿意足。下次來中壢，一定要來這裡試試這碗超實在又好吃的烏龍湯麵！