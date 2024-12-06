一年一度的2024愛在聖誕、愛在宜蘭活動於11月28日隆重登場~~

隨著聖誕節的腳步到來，宜蘭逐漸被濃郁的節日氛圍所包圍，活動主場設於宜蘭縣議會紅磚廣場，每當夜幕降臨，鮮豔奪目的燈飾與童趣十足的聖誕樹點亮整個廣場，吸引路過人們駐足欣賞，成為冬日夜晚難以錯過的美景。

📸2024愛在聖誕｜愛在宜蘭

📆活動日期：2024/11/28~2025/02/16 每天17:00-21:30

📌活動地點： 260宜蘭縣宜蘭市縣政北路1號

💡音樂燈光秀時間：每天17:00-21:00整點演出

☑停車無料🚗🛵｜廁所🚾🚻。

活動場地的正中央，一棵高達9.5米的聖誕樹映入眼簾，成為最吸睛的焦點。

這棵聖誕樹巧妙融合了宜蘭的溫泉意象，雖然說聖誕節是外國的節日，但帶入台灣地方的特色，創造出屬於宜蘭的獨特聖誕節~~

夜晚時分隨著燈光亮起，整個廣場瞬間被璀璨的燈飾點綴，顯得更加絢麗迷人。

儘管今天下著細雨，天氣微涼濕冷，當燈光亮起的那一時刻~~

像是溫暖的光芒撫平了冬夜的寒意，形成了一幅溫馨動人的畫面。

每逢整點時刻，還有燈光與音樂秀演出，為寒夜增添了一份活力與浪漫，讓人陶醉其中。

今年的燈飾除了經典的聖誕老人之外，還有可愛的薑餅人與麋鹿的趣味展出，為廣場增加童趣的元素~~

像是蘭陽博物館與馴鹿共同入景；像是薑餅人乘著火車到來的場景，粉有創意也充滿故事感。

不僅讓人感受到節日的溫馨，還能細細品味宜蘭獨特的文化特色。

今年宜蘭縣議會大樓也是有裝飾佈置，一棵高聳的9米聖誕樹矗立其中，樹周圍點綴著象徵宜蘭12鄉鎮特色的門牌燈飾，粉有在地文化氣息。

另外燈飾還結合了特色花磚設計圖案有：宜蘭縣徽、大白斑蝶、國蘭與百年磚窯等元素，展現出宜蘭的文化與自然之美。

雖然2024愛在聖誕、愛在宜蘭這裡是一個小點！

( 以上純屬個人不負責任之觀感)

喜愛的朋友可以來此散步、拍照，一起來感受宜蘭濃濃的聖誕氣息吧！

📸2024礁溪溫泉燈花季

📆活動日期：2024/11/22~2025/03/02 每天18:00-23:00

📌活動地點：湯圍溝溫泉公園｜262宜蘭縣礁溪鄉德陽路99-11號

☑停車有料🚗🛵｜廁所🚾🚻。

2024冬戀蘭陽溫泉季暨2024礁溪溫泉燈花季於2024年11月22日正式展開~~

一樣從湯圍溝溫泉公園作為起點，雖然他的規模並不算大，但整個園區的裝飾充滿了溫泉特色氛圍，每當燈光亮起時，滿園的燈飾與溫泉的熱氣相映成趣，營造出獨特的療癒氛圍。

公園內設有多處泡腳池(無料)，可以輕鬆體驗礁溪溫泉的溫暖，尤其是在寒冷的冬夜裡，雙腳浸入溫熱的泉水，瞬間驅散了寒意，帶來雙足的舒適感。

今年光與泉的主題光雕設計，充分發揮了湯圍溝溫泉公園的自然地勢，創造出一個光影交織、浪漫迷人的場景。

不管是水面上的倒影，還是矗立在水中的立體燈飾，都巧妙地與環境融合，展現了光與水的完美互動。

當夜晚時刻燈光隨著水面的漣漪輕輕搖曳，像是人間小銀河閃亮~~

燈飾在水面上留下美麗的倒影，使得整個公園的氛圍更加動人，無論是漫步其中，還是停下來靜靜觀賞，在夜晚的氛圍中更顯迷人，個人倒是很推薦這個地方，很好拍照取景~~

在溫泉廣場有一座光繫礁心的光廊拱門，像是璀璨的項鍊，靜靜矗立在廣場中央。

弧形的造型搭配多層次交織的LED霓虹燈條，光廊的上方還有漂亮的立體七彩溫泉魚花燈，在夜晚讓整個光景流光溢彩，點亮了整個廣場。

這些華麗的燈飾不僅增添了浪漫氛圍，也完美地融入了溫泉的主題，使得整個廣場充滿了夢幻的色彩。

當走過這片光影交織的區域，彷彿穿越進一個充滿奇幻魅力的仙境。

而一旁的步道以冬季紫花瀑布為靈感，打造像是一條流動的紫色瀑布~~

自高處垂落，溫柔地在夜幕下盛開，形成一片夢幻般的紫色花海。

這些紫色的光影花朵在微風中輕輕搖曳，漫步其中就像進入了浪漫的清境，置身於鮮花爭相綻放的美麗世界~~

今年2024礁溪溫泉燈花季以璀璨光、映礁心為設計理念，充分運用了色彩豐富的燈光與溫暖的色調，打造出一個炫麗的光影世界。

每一處光影的交織，讓人沉醉於礁溪迷人的光影氛圍中，這個活動不僅能夠欣賞美麗的燈飾，還能體驗礁溪的溫泉，是一場視覺與身心的雙重饗宴。

活動將持續至明年3月初，2024礁溪溫泉燈花季，與您相約在冬季，歡迎一起來感受礁溪的冬日魅力吧！