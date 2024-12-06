身為吐司控的你，一定不能錯過位在天母運動公園的好吃平價早餐店多心吐司！這家早餐店除了吐司三明治還有漢堡、可頌，份量十足、口味多變，絕對能滿足你挑剔的味蕾。而且環境舒適，價格親民，環境也很明亮舒適，還有插座，跟免費提供小朋友著色畫紙和色筆，CP值非常高，推薦給大家

1. 多心吐司士東店︱交通、營業資訊

多心吐司士東店

住址：台北市士林區士東路286巷3弄2號

FB: https://www.facebook.com/61568774632532

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2. 多心吐司士東店︱店內環境

多心吐司士東店就位在士林天母運動公園旁，全落地窗的設計，明亮又舒適，價格也相當親民，CP值非常高

因為沒另外收服務費，採用自助式掃碼點餐，用完餐後再將餐盤放到櫃枱旁回收

這裡還有免費提供給小朋友的著色畫紙和色筆，讓爸爸媽媽可以好好的吃一頓早餐

而且還有提供插座，要是帶著筆電來或手機沒電充一下也很方便

3. 多心吐司士東店︱牛肉堡多心餐$135+D餐（炸餃子+25飲料）$45

這樣的早午餐盤只要$135，多心餐的牛肉堡再加荷包蛋+15元，每一口都能吃到牛肉的鮮嫩多汁，漢堡麵包更是每日新鮮烘烤，口感軟硬適中，與牛肉完美搭配，還有小朋友愛吃的薯條和熱狗和蛋、花椰菜，營養價值滿分

這裡還有小朋友可以喝的台農鮮乳有巧克力、草莓、原味三種口味

這裡副餐還可以有炸餃子可以選，炸的酥酥的餃子，醬料區還有東泉辣椒醬可以自取搭配，太幸福了

厚醇奶茶那麼大杯只要套餐再加價$5元，還可以選擇糖度跟冰塊

4. 多心吐司士東店︱肉蛋菲菲總匯$90+E餐（薯條+飲料)$50

多心吐司的肉蛋菲菲吐司總匯，選用新鮮雞蛋、現煎肉片、香嫩火腿以及多種起司，搭配每日新鮮烘烤的吐司，每一口都能吃到食材的原汁原味，除了早午餐盤還可以自已選擇配餐



不得不誇讚一下多心吐司的薯條做成波浪形狀炸的不會過老，是算蠻好吃的薯條

酸酸甜甜的港式凍檸茶升級套餐只要再加10塊就可以享用

5. 多心吐司士東店︱哇莎米鮪魚可頌$75+B餐（薯餅+飲料25元)$40

多心吐司的哇沙米鮪魚可頌，我另外再加了散蛋+10元，起司+10元口感更豐富，選用新鮮鮪魚、特製哇沙米醬、洋蔥、小黃瓜等多種食材，搭配酥脆可頌，雖然寫哇莎米口味，但吃起來完全沒有哇莎米的嗆辣感

配餐除了薯條還有好好吃的薯餅只要套餐再加價25元

還有中杯莊園美式咖啡可以選擇，只要套餐+15元就可以升級

6. 多心吐司士東店︱個人評價

多心吐司整體我個人都覺得很好吃，麵包吐司和可頌都有再烤過不會像一般早餐店吃起來濕濕軟軟的，而且環境舒適，自已一個人或帶著小孩都蠻適合，重點是整體價格也不貴，若是想要吃好吃又不會太貴的早餐或早午餐，這家多心吐司是不錯的選擇，吃完還可以到天母運動公園散散步

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