之前在「板橋區美食里」分享府中站另一間超人氣的泰式料理「泰樂泰國料理」時，有人推薦了紅蔥頭麵食館。親自一探究竟才發現，這間店雖然低調，晚餐時間還沒到七點就已經收攤，顯然生意好的不得了！於是隔天馬上來試試。結果證明，這裡的油麵口感超合我胃口，白灼羊肉份量超多又好吃，物美價廉果然名不虛傳。

板橋在地人應該對泰樂泰國料理不陌生，這家小店特別受年輕人歡迎。個人覺得這裡的味道非常接近泰國路邊攤，但排隊可不是開玩笑，拿號碼牌至少等半小時以上。下次再找機會分享這家美味吧！

查了一下店主之前在星級飯店工作，他們的招牌牛肉麵就是參照當年的飯店湯頭製作。不過，後來網路爆紅的是麻辣與藥膳口味，反而更受顧客喜愛。紅蔥頭麵食館的營業時間很早，從早上6點半開始營業，但晚上7點就打烊，對於晚睡的朋友可能需要提早計畫囉。

店內空間不大，但提供冷氣環境。

麵類選擇豐富，分為牛肉麵、麻辣麵和藥膳湯麵三大類，還有一般乾麵可以選擇。小菜部分也很齊全，像是黑白切、涼拌菜都很值得一試。

飲料部分則是採用自助式的自動販賣機，自己操作非常方便。

點完才發現，這裡果然如里民說的份量不少。

麻辣涼麵

涼麵份量足夠，麻醬與辣醬比例拿捏得恰到好處，香辣帶麻，非常涮嘴。

若是重口味愛好者，桌上的鬼椒醬更能讓你辣到過癮，但不嗜辣的人可別輕易嘗試。

藥膳湯麵

這是店內的另一招牌，網友評價超高。但個人覺得藥膳味偏淡，麵條煮得剛好，整體還是很不錯。

白灼羊肉

一大盤滿滿的羊肉，搭配豆芽和蔥花，肉質軟嫩，調味清爽。一盤的份量夠大，單人享用也不覺得太多。

黑白切

粉腸和嘴邊肉份量多，粉腸處理乾淨，口感脆Q，嘴邊肉微黏帶油甜，搭配薑絲和醬油膏剛剛好。

涼拌豆芽

涼拌豆芽上面灑了油蔥酥，味道中規中矩，同樣份量不少。

米血糕

米血表面灑滿香濃的花生粉，口感軟糯帶勁，非常好吃，大推必點。

紅蔥頭麵食館真不愧是隱藏的平價美食寶地，從麵食到小菜，每道菜都讓人驚豔。不論是早晨來一碗熱騰騰的牛肉麵，還是午餐、晚餐小聚，這裡都是絕佳選擇。下次經過板橋，記得把它加入你的美食清單！

店家資訊

店名：紅蔥頭麵食館

地址：新北市板橋區公園街50號

營業時間：06:30-19:00（星期一公休）

電話：02-2958-1339

更多:小吃麵館 (133)

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