說到嘉義的經典美食，除了雞肉飯，還有什麼不能錯過的呢？答案就是 阿岸米糕！這家位於嘉義西區文化路的傳統 古早味美食，不僅擁有鹹香入味的米糕，還搭配多種經典小菜，真的讓人吃完回味無窮。如果你也想品嚐不一樣的 嘉義米糕 滋味，這裡絕對是你不能錯過的好選擇！

剛踏進阿岸米糕，就聞到濃濃的肉燥香味撲鼻而來，感覺像是在熱情迎接每一位顧客。店內裝潢走簡約風，但整體環境乾淨舒適，還有冷氣讓人用餐時格外放鬆。就算是簡單的環境，也讓人感受到店家滿滿的用心。

阿岸米糕看似平凡，但一吃下去真的讓人驚艷！米糕的口感軟硬適中，糯米粒粒分明，搭配鹹香肉燥，味道爽口完全不油膩。這碗米糕真的好吃到讓人忍不住想續碗！但想到糯米不易消化，我只好克制自己，不然真的可以再多吃幾碗！

吃米糕怎能少了湯品搭配呢？阿岸米糕的自助區提供免費的柴魚湯，清爽的口感讓人覺得很貼心。

想要更豐富一點的話，可以點上一碗土魠魚羹。土魠魚肉質Q彈，湯頭微甜，剛好中和了鹹香的米糕。一口米糕配一口土魠魚羹，簡直是絕配！而且料給得很足，讓人吃完完全飽足。

除了主餐米糕外，阿岸米糕的小菜也超級值得推薦！像是滷到入味的 滷蛋，咬下去滿滿的香氣，真的讓人愛不釋口。貢丸則是彈牙有勁，搭配肉燥更是絕妙。另外，一定要試試他們的 油豆腐，每一塊都吸飽了濃郁滷汁，只要10元就能享受到這麼有誠意的美味，CP值真的超高！

清爽小菜：酸甜木耳

如果擔心吃得太油膩，不妨點上一份酸甜木耳，脆口又清爽，瞬間平衡整體口感，讓整頓餐點更加完美。

阿岸米糕不僅是價格實惠、用餐環境舒適，還有鹹香爽口的米糕與滷到入味的小菜，讓人每一口都能感受到滿滿的嘉義 古早味美食 魅力！自助區提供的免費柴魚湯與各種醬料，更是加分的小細節。如果你來嘉義旅遊，千萬別錯過這家在地推薦的阿岸米糕，絕對會讓你的味蕾留下深刻的印象！

阿岸米糕 元創店

嘉義市西區文化路5號

營業時間:16:00–00:00

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