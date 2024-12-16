在南港車站隨便閒晃，突然想吃越南菜，沒想到還真被我找到一家非常道地的「越亮 Only Pho You」！這家越南料理餐廳就在南港車站 C 棟 7 樓，雖然稍微需要找一下路，但真的非常值得。越亮的越南火鍋、火車頭河粉、乾拌檬、越式法包，甚至生春卷，每一道都超有越南味！我還特地找朋友一起回訪好幾次，大家一致大讚真的很棒，根本是把越南搬到台灣啦！

如果是從 A 棟出發，建議直接走 AB 棟旁的手扶梯到 2 樓，再循著指標前往 C 棟，這樣會比較方便！

走到 C 棟後，選擇手扶梯或電梯直上 7 樓，一抬頭就能看到越亮在手扶梯旁，位置非常好找。

▲ 到了7樓就可以看到他們在手扶梯旁邊喔～

一進到店裡，你會發現滿滿越式風情，溫馨的木頭桌椅讓人感覺很舒適。桌與桌之間的距離不會太擠，無論是一個人來小酌，還是揪朋友來聚餐都很合適。

▲ 越式料理裡有非常多可以加的調味料或是豆芽之類的，

他們家也有提醒加入以增加風味或是自行調味喔，

大家可以照著上面的指示來自行斟酌加入喔～

越亮 Only Pho You 菜單價格

▲MENU(拍攝於2024/11/13，一切以店內現場為主喔！)

越亮 Only Pho You 餐點推薦

越式皇朝火鍋

越式皇朝牛肉火鍋

價格：NT.278

這鍋火鍋真的讓我有回到越南的錯覺！擺盤很精緻，湯頭屬於鮮甜清爽的類型，喝起來完全不油膩。牛肉的油花分布均勻，菜也都非常新鮮。冬天來一鍋，不只暖胃，還暖心！

越亮湯河粉

價格：火車頭河粉 NT.268 / 峴港海鮮河粉(酸辣) NT.258+35

這裡的河粉是我心目中的第一名！粉條口感偏軟，湯頭更是讓人一喝就停不下來。火車頭河粉用牛骨熬煮，鮮甜清爽；而加價升級的酸辣湯頭，則是酸辣適中、香氣十足，配上海鮮料更是絕配。兩款湯頭都各有特色，必點！

西貢雞絲乾拌檬

價格：NT.198

乾拌檬類似米粉，但口感更細緻。酸酸甜甜的醬汁拌著雞絲，清爽又開胃，非常適合炎熱的夏天，一整個涼爽舒適！

打拋火爆豬肉飯

價格：NT.218

這道菜真的驚喜！打拋豬肉味道濃郁，比泰式的口味還要更重一點，肉量非常多，配上濕潤的白飯，一口接一口，真的不小心就吃光了！

越式法包

價格：豬排越式法包 NT.188

越式法包的麵包外酥內嫩，裡面的豬排厚實又多汁，搭配越南風味的配料，讓我一口咬下去就回憶滿滿！越南控一定要來試試。

越亮小點

價格：招牌炸春卷 NT.118 / 鮮蝦生春卷 NT.148 / 越亮蝦餅 NT.188

炸春卷內餡特別加了芋頭，酥脆不膩；生春卷滿滿的蝦肉，外觀就超誘人；蝦餅則是餡料紮實、外皮酥香，配上酸甜醬更是加分！

涼拌青木瓜沙律

價格：NT.108

這道應該算是泰國口味的融合，微酸微辣的青木瓜絲讓人胃口大開，清爽又解膩，是整桌菜的亮點之一！

越亮調飲

價格：熱帶羅旺果汁 NT.88 / 越南滴露咖啡 NT.98

羅旺果汁酸甜開胃，讓人想起東南亞的風情。而越南滴露咖啡則是招牌必點，濃濃的咖啡香混著煉乳的甜，喝起來又濃又滑，真的像在越南街頭喝到的一模一樣！

越亮 Only Pho You 店家資訊

越亮 Only Pho You（南港citylink店）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/onlyphoyou2020/

營業時間：週日到週四 11:00–21:30、週五六 11:00–22:00​

店家電話：02 27829697

店家地址：115台北市南港區忠孝東路七段369號C棟7樓



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