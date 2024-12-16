如果你是夜貓族，或者突然想吃點台灣古早味，那你一定不能錯過位於岡山省道上的「李賀什菜」！這家老字號店鋪最讓人驚豔的就是它 24小時營業 的特點，隨時滿足你的胃。不管是經過岡山農校的學生，還是往來旅途的旅人，這裡的 滷肉飯、什菜湯、海產粥、魚肚粥等招牌料理，總是散發著家的溫暖香氣。



李賀什菜營業資訊

🏠 岡山區岡山路562號

⌚️ 24小時

🛏️ 星期日休15:00~24:00 星期一休00:00~17:00

🚇 捷運岡山站 單車4分鐘 走路18分

▲高雄岡山美食李賀什菜



▲李賀什菜就在岡山的省道上24小時營業。

▲李賀什菜菜單

▲李賀什菜餐點

▲魯肉飯40元



▲魯肉飯40元

滷好的豬肉切成小塊，鋪在香噴噴的白飯上，再淋上特製的滷汁，鹹香濃郁，每口都讓人停不下來。搭配荷包蛋一起吃，簡單又滿足，荷包蛋15元、番茄炒蛋 20元！

▲▼什菜湯50元







▲李賀什菜短影片

當夜色降臨，街燈亮起，

岡山的街頭，有家傳奇。

李賀什菜，飄來香氣，

二十四小時，等你來探秘！

李賀什菜，隨時都在，

香濃滋味，溫暖心懷。

高麗菜、豆皮、香菇入味，

一碗滿足，不論早晚。

清晨的微風，夜裡的星光，

不論何時來，都有美味飄香。

滷肉飯燉湯，陪你到天亮，

這裡是家的味道，總在身旁！

李賀什菜，隨時都在，

香濃滋味，溫暖心懷。

招牌滋味，人人都愛，

二十四小時，永遠不打烊！

無論忙碌或是悠閒時光，

這碗雜菜總是最療癒的夥伴。

人生的滋味就在這裡，

歡迎你來共享這幸福氣息！

李賀什菜，夢裡還在，

香氣縈繞，帶著家的期待。

二十四小時，一直等待，

岡山的美味，隨時都精彩！

李賀什菜，隨時都在～

李賀什菜2019年6月18日初稿



▲「李賀什菜」就位在岡山省道旁，鄰近岡山農校和魚市場，找起來超方便。

雖然店內沒有冷氣，但環境簡單整潔，來這裡享用熱騰騰的料理，讓人不由得心情愉快。

如果怕熱的朋友，也可以選擇外帶方式，繼續享受這份古早味的幸福滋味。



菜單有飯、魚湯等等，魚湯下午3點到晚上8點不提供。



▲什菜湯(40元)。

這碗湯真的很有誠意！以白菜、高麗菜、香菇、筍子和白蘿蔔熬煮，喝起來甜而不膩，蔬菜的香氣十足。裡頭還加了幾顆貢丸和鵪鶉蛋，營養滿分又飽足。



豬腳飯（40元/小份）

軟嫩的豬腳配上肥瘦均勻的肉燥，加一塊油豆腐，組成這碗經典的豬腳飯。豬腳滷得入味，肉質彈嫩中帶有膠質，口感真的超棒！

除了湯品和主餐外，前台還有許多小菜自助選擇，像是滷花生、吳郭魚、魚頭等。

加上一碗飯或麵，份量剛剛好，特別適合胃口小的朋友。這種簡樸的菜色搭配，是台灣味的最佳體現。



滷吳郭魚（50元）

滷到剛剛好的吳郭魚鮮嫩多汁，不僅下飯，還能吃出魚肉的鮮甜，配上幾道小菜就能讓人吃得滿足又開心。



「李賀什菜」的魅力就在於它提供的不只是美味，還有那份家的溫暖。滷肉飯的濃郁香氣、什菜湯的天然甜美，每一口都是台灣經典的回憶。下次路過岡山，無論清晨還是深夜，不妨來這裡坐坐，感受24小時營業帶來的便利與幸福吧！

李賀什菜

地址：高雄市岡山區岡山路562號

開放時間： 24 小時營業

電話： 0988 833 309

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