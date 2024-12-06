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高雄市前鎮區饗麻饗辣-高雄夢時代店

火鍋吃到飽 高雄食記
2024-12-06 10:21:00 文字：湯小君
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湯小君

湯小君

 

高雄市前鎮區饗麻饗辣-高雄夢時代店

 

高雄市前鎮區饗麻饗辣-高雄夢時代店

 

高雄市前鎮區饗麻饗辣-高雄夢時代店

 

* 心得乃個人當日消費感受 真實評價還是要親自去過才知道喔 *

 

上次放縱日去吃饗麻饗辣

一到現場人好多 結果那排都是訂位的

我們結帳時也在櫃台排隊等一陣子

建議訂位和結帳要改善 

 

高雄市前鎮區饗麻饗辣-高雄夢時代店

 

肉跟湯的來源 成分有寫 真好

 

高雄市前鎮區饗麻饗辣-高雄夢時代店

 

麻辣湯感覺是人工化學味（別桌飄過來的） 味道殘留在衣服上好久

我們點的白雪湯和昆布湯頭也不好喝

像是有顏色的水而已 連對湯不挑的老頭子只喝一口就不喝了

 

沾醬也是...長湯匙不好拿

蔥跟洋蔥有股生腥味 蒜頭 沒啥味道 醬油非常的鹹

 

接著是去自助吧看看有什麼吧

 

火鍋料區

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高雄市前鎮區饗麻饗辣-高雄夢時代店

 

最推薦點的就是肉片和蝦子

但肉片也要看種類點 有的煮了太硬

蝦子新鮮 還好拿的時候沒有到處亂跳

很久以前去台南店過一次簡直慘不忍睹 因為這樣就不想再去了

 

飲料區

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跟其他吃到飽差不多 就不多介紹了

 

壽司 炸物區

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壽司我只會拿鮭魚 只有這個比較好吃

 

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炸物都冷掉的 裹粉很厚 不好吃...

 

甜點區

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也還好

馬卡龍乾乾的 芝麻奶酪...普普

萬聖節有活動點心 蠻可愛的 不過沒照到就算了 有太多要吃的

 

冰品區

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光是冰淇淋就有三種挖的 跟一台霜淇淋機可以選

愛吃冰的一定超高興的 但根本吃不完呀 💦

 

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選了小象樹的士力架 血橙口味也ok 這個要請服務生幫忙拿取

 

限量品

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吃到一半還有限量品可以拿 商家真懂限量魔咒

這次是冰淇淋蛋塔 也是在小象樹那裏排隊拿的

蛋塔皮很酥 看起來很有食慾 味道也不錯

不過老頭子覺得還好

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💬結論:

服務部分 ok

cp值感覺有比聚好一點

可惜最重要的湯頭和醬料真的不行 自助區喜歡吃的選項很少 ☹

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饗麻饗辣-高雄夢時代店

phone07-811083
place高雄市前鎮區中華五路789號1樓
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