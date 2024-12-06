* 心得乃個人當日消費感受 真實評價還是要親自去過才知道喔 *

上次放縱日去吃饗麻饗辣

一到現場人好多 結果那排都是訂位的

我們結帳時也在櫃台排隊等一陣子

建議訂位和結帳要改善

肉跟湯的來源 成分有寫 真好

麻辣湯感覺是人工化學味（別桌飄過來的） 味道殘留在衣服上好久

我們點的白雪湯和昆布湯頭也不好喝

像是有顏色的水而已 連對湯不挑的老頭子只喝一口就不喝了

沾醬也是...長湯匙不好拿

蔥跟洋蔥有股生腥味 蒜頭 沒啥味道 醬油非常的鹹

接著是去自助吧看看有什麼吧

火鍋料區

最推薦點的就是肉片和蝦子

但肉片也要看種類點 有的煮了太硬

蝦子新鮮 還好拿的時候沒有到處亂跳

很久以前去台南店過一次簡直慘不忍睹 因為這樣就不想再去了

飲料區

跟其他吃到飽差不多 就不多介紹了

壽司 炸物區

壽司我只會拿鮭魚 只有這個比較好吃

炸物都冷掉的 裹粉很厚 不好吃...

甜點區

也還好

馬卡龍乾乾的 芝麻奶酪...普普

萬聖節有活動點心 蠻可愛的 不過沒照到就算了 有太多要吃的

冰品區

光是冰淇淋就有三種挖的 跟一台霜淇淋機可以選

愛吃冰的一定超高興的 但根本吃不完呀 💦

選了小象樹的士力架 血橙口味也ok 這個要請服務生幫忙拿取

限量品

吃到一半還有限量品可以拿 商家真懂限量魔咒

這次是冰淇淋蛋塔 也是在小象樹那裏排隊拿的

蛋塔皮很酥 看起來很有食慾 味道也不錯

不過老頭子覺得還好

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💬結論:

服務部分 ok

cp值感覺有比聚好一點

可惜最重要的湯頭和醬料真的不行 自助區喜歡吃的選項很少 ☹