企鵝上班時偶然間發現了位於桃園後火車站的「WHATEVER 華艾芙美式餐飲」，立刻被這家溫馨又親切的小餐廳圈粉。店內環境乾淨舒適，老闆超熱情又平易近人，讓人感覺像是到朋友家作客，心情特別放鬆。這篇就要跟大家介紹這家非常適合小家庭和上班族聚餐的美式餐廳，愛吃義大利麵或手作漢堡的朋友，趕緊加入收藏清單吧！

WHATEVER 華艾芙位於桃鶯路，就在桃園火車站後站麥當勞的對面，地點可以說是相當好找。然而，餐廳的外觀偏樸素，路過時可能不容易注意到。企鵝第一次來還差點錯過，但也正因如此，這家餐廳的氣氛更加低調自然，讓人吃飯時特別放鬆。門口提供機車停放空間，如果開車來建議停在附近的全方位停車場桃鶯站，更加方便喔！

餐廳內部延續外觀的樸素風格，擁有5至6組餐桌，最多能容納12位客人左右，整體感覺很溫馨。家有小孩的朋友也別擔心，這裡貼心準備了兒童椅，絕對是親子友善餐廳的好選擇。

此外，還有靠窗吧檯座位，單人來用餐或想欣賞外面的車水馬龍景象，坐在這裡也別有一番風味。

別看這間餐廳規模不大，菜單可是一點也不馬虎！從沙拉、義大利麵、手作漢堡到炸物和點心，種類多到讓人目不暇給，粗略算算有近50種選擇！價格也很平實，對於上班族或小家庭來說相當友好，不會造成經濟壓力。

中午用餐時間，我和同事相約來到 WHATEVER 華艾芙美式餐飲。由於我們下午還得趕著回辦公室，所以一致選擇了義大利麵作為午餐主角🍝這家店所有餐點都是現點現做，尤其是手作漢堡，製作時間相對較長，如果時間充裕的話，下次一定要來試試他們的招牌漢堡🍔聽說這可是許多網美推薦的必點餐點呢！

紅醬牛肉義大利麵

這次點的紅醬牛肉義大利麵真是讓人驚艷！醬汁是店家用心熬煮而成，入口可以感受到番茄的自然香氣和濃郁果肉🍅這款義大利麵的味道與一般現成的紅醬完全不同，更清爽自然，帶有微微的酸甜感，吃起來非常開胃。

麵條充分吸附了番茄醬汁，每一口都能感受到濃郁的番茄風味，口感Q彈，讓人一吃就停不下來！牛肉則是採用類似漢堡排的方式製作，質地軟嫩多汁，入口有嚼勁又不失滑順感。我個人非常喜歡這樣的搭配！如果你和我一樣是天然蕃茄控，那這道紅醬牛肉義大利麵一定要嘗試看看🍝

這間餐廳最讓我感動的，除了美味的餐點外，還有老闆的貼心服務！用餐時，老闆會與我們閒聊並給予建議，得知我們有時間限制，還特別提醒漢堡需要較長時間製作，讓我們能更妥善安排點餐內容。這樣的用心與客氣，真的讓人感受到滿滿的誠意🥰。

這次因為時間關係沒有嘗試到手作漢堡，下次我一定會找機會再來挑戰。想吃天然食材、體驗真材實料的朋友們，來到桃園火車站附近千萬不要錯過這家溫馨的美式餐廳！

店家資訊