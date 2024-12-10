天氣涼涼的，是不是特別想吃火鍋？但有時候會不會覺得火鍋吃來吃去，好像總是那幾種味道？今天要跟大家分享一家超特別的泰式火鍋店——泰滾Rolling Thai泰式火鍋！

「泰滾」目前在全台有四家門市，快看看哪一家離你最近：

南京門市：台北市南京東路二段178號B1

營業時間：11:00-01:00 電話：02-2500-7333

桃園門市：桃園市桃園區中華路10號2樓

營業時間：11:00-22:00 電話：03-347-3333

崇德門市：台中市北屯區崇德路三段75號

營業時間：11:00-22:00 電話：04-2422-3399

朝富門市：台中市西屯區朝富路116號

營業時間：11:00-22:00 電話：04-2258-5333

今天的用餐地點是桃園門市，位置就在中華路上，面對桃園統領百貨，交通方便，附近有公車站，還有停車場和機車停車格。

一上樓就感受到滿滿的萬聖節氣氛，整個餐廳被布置得儀式感十足。

走進店內，迎面而來的是濃濃的南洋風情，瞬間彷彿飛到了東南亞渡假村！

餐廳空間很寬敞，不論是朋友小聚還是公司聚餐，都非常適合。

還有設計精緻的小包廂，很適合想要隱私感的客人！

今天和朋友兩人一起來，被安排到一個隱密感十足的座位。

泰滾的點餐方式很方便，採桌邊掃碼點餐。菜單提供單點與套餐兩種選擇，單點的部分可以自由選擇湯底、肉品、火鍋料等；如果不想選擇太多，可以直接點套餐。

我們這次選的是雙人套餐，雖然價格稍高，但內容超豐富！包括雙鍋底、兩杯泰奶，以及一道南椰奶凍。今天選擇的湯底是「泰滾招牌冬蔭功」和「綠咖哩」——兩種都非常特別。

這兩種湯底光是顏色就讓人食慾大開，內含食材也超級用心！綠咖哩湯裡有杏鮑菇與雞肉，而冬蔭功湯則撈得到天使紅蝦。服務人員貼心提醒我們，湯滾後要先試味道，再下火鍋料。

湯頭中，朋友和我一致最愛綠咖哩，香氣濃郁又帶點甜味，尾韻微辣，非常有層次。喜歡小辣的朋友一定要試試！

接下來上桌的是「泰拳蝦餅」、「菜盤」，以及「特製火鍋料」，其中的丸類是牛肉丸喔！

泰拳蝦餅外酥內Q，如果喜歡的話也可以單點加點。

最讓人驚呼的是那盤華麗的和牛組合，還加了小乾冰裝飾，擺盤相當浮誇！

每片和牛又大又厚，涮幾秒入口即化，簡直幸福滿滿。

搭配店家特製的三款沾醬——酸甜、青檸、酸辣，特別推薦清新的青檸醬，讓肉質更加提味。如果你偏好重口味，也可以跟店員要隱藏版的辣醬喔！

這個辣醬也好吃，不死鹹不死辣，風味是很豐富的。

除了肉品外，海鮮部分也很有看頭，食材新鮮，蝦子更是又大又飽滿。吃到一半，店內突然舉辦猜拳活動，每桌派一人出來參加，贏了還能拿到一包蝦餅，驚喜感十足！

用餐尾聲，最後上的是「南椰奶凍」作為完美結尾。

濃濃的椰香搭配細膩的口感，椰肉更是甜而不膩。

此外，餐廳也有壽星優惠活動，像是當月壽星幾歲就送幾隻蝦，真的超有趣！不過需要提前三天預訂，且攜帶相關證件。更多細節如下：

單點消費需達指定金額，兩人1600元、三人2000元以上（不含其他加價費用）。

壽星需選一人並提前預約，活動不可與其他優惠併用。

宵夜場專屬的泰奶塔只限南京門市，一桌一份。

「泰滾Rolling Thai泰式火鍋」不僅食材好，氛圍更是絕佳，是個慶生或聚餐的好選擇！推薦給大家，趕快揪團來試試吧！