ABC Burger

地址：台南市中西區尊王路110號

TEL：0905-588793

營業時間：11:30~20:00(週一、二休息)

FB：ABC Burger

來台南，想吃漢堡的時候，第一個想到的就是「ABC Burger」！這家美式漢堡店幾乎是台南人心中的經典，不只漢堡好吃，用餐環境也很棒，是每次嘴饞時的首選。Liz真的很喜歡這裡的用餐環境！復古美式的裝潢搭配寬敞明亮的空間，讓人一走進來就覺得好自在～彷彿置身於美國的漢堡店一樣（雖然我沒去過美國啦，哈哈）。這裡還有播放運動比賽的電視，邊吃漢堡邊看球賽，真的超放鬆！

這次我們點了「經典ABC漢堡」和「辣肉醬牛肉漢堡」，單層漢堡對我們這種食量小的人非常友善，而如果是大胃王朋友，還可以選擇雙層漢堡，甚至加價升級套餐！套餐附薯條和飲料，薯條還可以選地瓜薯條或馬鈴薯薯條喔！

我吃的「辣肉醬牛肉堡」肉醬其實不會辣，但香氣很足，搭配嫩多汁的牛肉真的超過癮！勛點的「經典漢堡」果然名不虛傳，牛肉鮮嫩又多汁，讓他每吃一口都直呼好吃！

我們還特地加了一份套餐，選了地瓜薯條，外酥內軟，香甜又滿足，真的是會一口接一口停不下來！飲料我們選了伯爵紅茶，茶香濃郁不膩口，搭配漢堡真的很搭～

每次想吃漢堡，腦中第一個浮現的就是ABC Burger。不論是復古美式的用餐氛圍，還是多樣化的漢堡選擇，都讓人好滿足！如果你也愛漢堡，一定要來台南的ABC Burger嚐嚐，他們的經典漢堡和地瓜薯條絕對不會讓你失望！