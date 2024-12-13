最近在中原夜市發現一家超棒的新開幕餐廳「日升日式濃咖哩屋」！咖哩香氣十足，店內乾淨寬敞，用餐環境明亮又舒適，超適合愛吃咖哩的朋友聚餐。重點是，它就在中原商圈旁，吃飽了還能逛街散步，真是一舉兩得！現在更推出超狂聖誕節優惠活動，點指定咖哩飯加 1 元就送一份牛筋肉丼飯！這麼佛心的優惠，真的要找家人朋友一起來才划算！

餐廳位於桃園市中壢區新中北路34巷15號~靠近中原夜市和中壢大潤發、好停車又熱鬧。

一走進「日升日式濃咖哩屋」，就能感受到滿滿的日式元素。店內以咖哩色系裝飾，搭配日文招牌，質感直接拉滿！

座位安排很用心，有適合家庭聚餐的四人桌，也有適合約會的小桌，還有吧檯區可以單人用餐，空間寬敞不擁擠，走道也很大，完全沒有壓迫感～

如果你是想找地方聚餐的小公司，這裡絕對是好選擇，記得提前訂位就對了！

日升日式濃咖哩屋的菜單真的超豐富，從經典的牛肉咖哩飯、炸豬排咖哩飯，到雞肉和海鮮咖哩飯，選擇超級多！如果不想吃咖哩，還有半筋牛丼飯、小菜和炸物，甚至連甜湯都很到位。

特別推薦現在的聖誕節優惠活動，點一份軟殼蟹咖哩飯，只要加 1 元就能再拿一份牛筋肉丼飯！這活動從 11/22 持續到 12/29，每日限量 10 份，真的超划算，吃多更賺！

軟殼蟹咖哩飯

超大的軟殼蟹炸得金黃酥脆，再淋上濃濃的咖哩醬，香氣直接飄滿整個桌子！搭配升級套餐附的蔬菜天婦羅、溫泉蛋和特調氣泡茶，整個套餐既豐富又飽足，滿分推薦！

老闆還強調，他們的咖哩是靠辛香料提味，完全不放辣椒，所以味道微辣但不嗆，吃起來超有層次。

活動期間點這道再加 1 元就有牛筋肉丼飯可以帶回家！雖然份量不大，但小朋友吃也剛剛好，還可以升級其他套餐，CP值真的超高。

牛筋肉咖哩飯

喜歡牛肉的朋友一定要試試牛筋肉咖哩飯！牛筋和牛肉以完美比例呈現，吃起來軟嫩又不油膩，搭配濃郁的咖哩香氣，每一口都能感受到多層次的風味。這道咖哩飯更適合全家人一起享用，不論大人小孩都讚不絕口。

「日升日式濃咖哩屋」的咖哩味道濃郁，辛香料的層次豐富，每一口都令人欲罷不能。再加上貼心的用餐環境，無論是來吃飯還是聊天，感覺都像在咖啡廳般放鬆舒適。

想趁聖誕節嘗試特別活動的朋友，記得要趕快揪團來試試！別忘了加入店家的會員系統，這樣不但能享受優惠，也不會錯過壽星的專屬折扣喔！



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日升日式濃咖哩屋 在哪裡？

🏠 店名 : 日升日式濃咖哩屋

📞 電話 : 03-4659899

⏰ 營業時間 : 每日11:30-13:30，17:30-20:30

📍 地址 : 桃園市中壢區新中北路34巷15號

📩粉絲團：日升日式濃咖哩屋粉絲團

💰付款方式：現金、刷卡