





趁著小核桃考完期中評量，快被生活壓垮的艾琳，決定帶著瀕臨崩潰的自己出門透透氣，好好拯救一下疲累的靈魂！她一邊翻著手機，一邊想到好久沒去興安兒童公園了，聽說那邊多了不少新設施，揪了朋友後決定來個午後散心之旅。



但就在準備出門時，朋友突然打來：「還沒出門吧？可以幫忙帶你家附近那家『十二韻』的飲料嗎？」朋友的語氣充滿期待：「那家飲料真的超好喝！價格平實又實在，尤其是粉珍粿奶茶，咬起來超過癮，一杯就能飽！」連她老公也淪陷，最近超迷玫瑰美妍冰茶，說喝了之後感覺整個人都順暢起來！





『十二韻』，這名字聽起來就很有詩意，原來是來自唐朝的《詠茶十二韻》古詩。品牌創辦人希望結合茶的文化底蘊，將台灣的優質茶推廣到世界各地，並加入創新元素，讓每杯茶飲都能展現出不凡的深度與風味。

這家位於昌平路上的『十二韻昌平店』，門面不大但非常乾淨，客人一波接一波，卻絲毫不顯雜亂，完全可以感受到店家對於衛生的用心。



不只如此，他們的茶葉全部來自南投高山茶區，從茶葉摘採到製茶過程都層層把關，並經過SGS檢驗，讓人喝得安心又滿足。鮮奶則是採用台東初鹿牧場的新鮮直送，這份堅持真的讓人佩服！







艾琳發現這間店的飲品種類超多，除了經典台灣茶，還加入台灣鳳梨、柳橙、百香果等新鮮水果，推出健康又清爽的纖果飲系列。













門市也有販售玫瑰立體茶包和超值完玫組合，在家就可以自行沖泡。



還有超應景的冬季限定飲品——桂圓紅棗茶，暖呼呼的甜蜜滋味讓人忍不住一杯接一杯。









水凝HA莓果Q凍飲

這杯是莓果控的最愛！以綜合莓果為基底，加入『十二韻』獨家超水感玻尿酸80mg，再搭配純釀桂花手工製作的桂花凍。喝起來酸甜清爽，桂花的香氣在嘴裡漫開，而Q彈的桂花凍口感更是咬咬控的心頭好！





玫瑰美妍冰茶

近期網路爆紅的玫瑰美妍冰茶，不只顏值高，還內外兼修！採用合法進口的食品級玫瑰花瓣，經過SGS與ISO22000認證，甚至獲得2024年歐洲ITI兩星殊榮。玫瑰花香淡雅自然，完全沒有人工香精的味道，讓人喝了舒心又放鬆。









土鳳梨青茶（左）

粉珍粿鮮奶茶（右）



土鳳梨青茶，也不能錯過！採用台灣土鳳梨慢熬釋放果香，再搭上低卡高纖的小紫蘇，酸甜解渴超適合夏天。還有超應景的冬季限定飲品——桂圓紅棗茶，暖呼呼的甜蜜滋味讓人忍不住一杯接一杯。





粉珍粿鮮奶茶

這杯是咬咬控的終極夢想！『十二韻』招牌的粉角、粉粿和珍珠，Q彈的口感，+15元可升級台東初鹿牧場鮮奶，茶香濃郁且配料滿滿，一口接一口根本停不下來！







巨峰葡萄吸凍飲（左）



季節限定的巨峰葡萄吸凍飲，每口都是滿滿的誠意！十二韻選用台灣在地的新鮮巨峰葡萄，細火慢熬出濃郁果香，再搭配純釀桂花凍。果香與桂花的搭配實在太絕妙，酸甜又清爽，喝一口就愛上！







艾琳帶著『十二韻』的手搖飲來到公園，心情瞬間放鬆許多！











每杯飲品都滿載台灣特色，還支持了在地農產，難怪口感和品質都這麼棒！下次有機會，不妨也來試試這間充滿韻味的飲料店吧！





Tea Meloday 十二韻昌平店



電話：04-2236-6006



營業時間：週一～週日 09:00~00:00



地址：台中市北屯區昌平路一段220號



官網：http://www.tea-melody.com.tw/



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