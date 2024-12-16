奪下世界冠軍的這一天，真是讓人熱血沸騰！中華隊終於打破日本隊在國際賽中的27連勝紀錄，這種值得慶祝的時刻當然要喝一杯啊！剛好我的愛店「微風建一食堂」新進了一批超肥美的愛爾蘭麵包蟹，這可是我最愛的口味，立刻揪朋友一塊去大快朵頤！
這家位於台北市中山區的日式餐廳，開業超過10年，靠著高CP值的無菜單海鮮套餐吸引了一大批死忠顧客。老闆堅持用當季新鮮食材，簡單料理卻能完美帶出食材的鮮甜，價格分為1380、1880和2480三種選擇，喜歡日式海鮮的朋友千萬別錯過！餐廳的木造外觀帶著濃厚的日式風情，醒目的紅色招牌也很好認。
【微風建一食堂】位於台北市中山區八德路2段300巷10號，介於捷運綠線的南京復興站、捷運藍線的忠孝復興站之間，步行大概10分鐘左右可到。
一走進店裡，日式小店的氛圍讓人彷彿穿越到日本街頭。店內空間不大，有板前區可以邊看師傅料理邊喝酒聊天，也有小包廂適合多人聚會。不過位置有限，來之前記得先訂位！
有一個半開放式的包廂，約容納10人。
為了慶祝這次奪冠，我們毫不手軟地選了2480元的海陸雙主菜套餐，還加碼點了店內的酒水。服務員一開始就會詢問是否有飲食禁忌，根據當天進貨的最新鮮食材來搭配菜單，這樣的用心服務讓人感覺很貼心。
「微風建一食堂」除了頂級料理，還提供種類豐富的酒水選擇，讓您搭餐更加愉悅！
📌 日本酒品項多元，滿足各種喜好
生啤酒：清爽解膩，最適合搭配海鮮料理。
清酒：傳統日本美酒，濃淡各有選擇，與生魚片是絕佳搭配！
水果酒：口感香甜，適合喜歡果香的朋友。
日本燒酎：濃烈醇厚，喜歡重口味的必試。
日本沙瓦：微酒精飲品，酒精濃度較低，口感清新解渴，非常適合不愛濃烈酒精的客人。
📌 貼心無酒精選擇
如果不喝酒，也不用擔心，店內提供日本進口汽水及果汁，多樣選擇滿足各年齡層需求。
溫馨提醒：店內不提供茶水，酒水需另外計費。想喝點什麼請提前做好選擇，享受專屬的飲食搭配體驗！
(禁止酒駕 •未滿18請勿飲酒)
(禁止酒駕 •未滿18請勿飲酒)
剛坐下，桌上已經擺好了涼拌毛豆當招待小菜。黑胡椒的香氣搭配微辣的口感，超級開胃又下酒！
開胃菜有味噌小黃瓜、廣島炸牡蠣和韓式泡菜，清爽、酥脆、爽口的層次感讓每一道都超吸睛。
尤其炸牡蠣又大又飽滿，搭配自製酪梨醬，讓人一吃就停不下來！。
這次我們專程為了「蟹膏之王」愛爾蘭麵包蟹而來！店家還特別拿來給我們展示，果然肥美到喪心病狂，比往年更大隻。原本的清蒸和奶油鍋兩種做法已經夠吸引人，但老闆這次特別試做了新菜式，將蟹黃撈飯升級！濃郁的蟹膏淋在粒粒分明的白飯上，香氣撲鼻，每一口都是極致享受。
刺身盛合 - 極上豪華十種
這一大盤刺身絕對是視覺與味覺的雙重享受！有日本厚岸生蠔肉、鮪魚、日本青甘、日本金目鯛、日本真鯛、鮑魚、北海道大干貝、軟絲、澳洲海膽、西班牙天使紅蝦。每一口都鮮甜美味，尤其那海膽的細膩滑口，配上天使紅蝦的Q彈肉質，簡直是人間極品！
日本厚岸生蠔肉
來自日本生蠔勝地，厚實飽滿的生蠔肉，綿密濃醇又鮮甜，搭配醬汁後更是令人驚艷，完全無法抗拒這份海味魅力。
鮪魚
油脂豐厚，入口即化，肉質鮮甜細緻，絕對是刺身中的經典。
日本青甘
紋路細緻展現豐富油脂，滑嫩鮮甜的口感，一吃就停不下來！
日本金目鯛
魚皮經過炙燒後充滿焦香，肉質細緻鮮甜，油脂適中不膩口，是名副其實的「貴族魚」。
日本真鯛
肉質鮮甜有彈性，滋味清爽淡雅，被譽為「魚中之王」實至名歸。
鮑魚
柔軟鮮甜的口感，帶有豐富的彈性與細膩肉質，堪稱完美。
澎湖軟絲
軟嫩彈牙的澎湖軟絲搭配鹹香海苔醬，鮮甜滋味瞬間提升，讓人一口接一口。
北海道大干貝
生食級干貝經過炙燒，外層焦香內部軟嫩，再加上鮮美魚子醬，層層疊加的鮮味讓人拍案叫絕！
澳洲海膽+西班牙天使紅蝦
澳洲海膽細膩爽口，完全無腥味，帶有回甘甜韻，搭配Q彈鮮甜的天使紅蝦，入口後讓人感動到想再點一份！
如果有朋友不敢吃生食也沒問題，店內很貼心地提供熟食版，包括干貝、鮑魚、鮭魚肚等，還有鹹香的軟絲炒明太子，讓每個人都能滿足！
北海道大干貝
炙煎得恰到好處，干貝口感飽滿多汁，鮮甜軟嫩中帶著微微的焦香，讓人驚喜不已。
鮑魚
滋味入味，口感Q彈又脆口，咀嚼時感受到滿滿鮮甜精華。
鮭魚肚
油脂豐厚的鮭魚肚煎至金黃酥脆，入口即化，滑嫩綿密得讓人欲罷不能。
海大蝦
剝殼後的明蝦肉質飽滿緊實，彈牙中帶著濃郁的蝦膏香氣，燒烤後更是香氣四溢。
軟絲炒明太子
軟絲的鮮彈口感搭配鹹香明太子，是絕妙的下酒好菜，吃完還想續盤！
鮮魚燒 - 日本喜知次
被譽為「三大名魚」之一，喜知次的細膩魚肉經鹽烤後外酥內嫩，肉質鮮美多汁，油脂豐富又不膩，滋味無懈可擊。
芫荽籽娃娃菜
娃娃菜的口感脆嫩，搭配芫荽籽燴炒，帶點淡淡的清香、鮮甜。
麵包蟹蟹黃撈飯（試菜）
將整隻麵包蟹的蟹肉和蟹黃燴煮後澆淋在白飯上，每一口都充滿濃郁的海鮮香氣！飯粒被蟹粉完全包覆，香濃滑口讓人直呼「太浮誇、太邪惡！」
肉品有 和牛/肋眼/菲力/牛小排/伊比利豬/鴨胸 6種可以選擇
美國特選肋眼
油花分佈均勻，香氣濃郁的肋眼肉質軟嫩多汁，搭配胡椒鹽或烤肉醬，層次口感令人驚艷
美國特選菲力
菲力脂肪較少，炙烤後肉質細緻軟嫩，經洋蔥、大蒜拌炒後更添風味，鮮嫩度爆棚！
淡菜粉蛤湯，主角「野生粉蛤」被譽為蛤蠣界的藝術品，肉質脆口鮮美，每一口湯都濃縮了大海的精華，鮮甜滋味讓人直呼「太好喝啦！」
甜點 - 哈密瓜 / 法爵娜冰淇淋
哈密瓜又香又甜，冰淇淋是鐵觀音口味，茶香濃郁不會太甜，完美的結束這一回合！
微風建一食堂
電話：02-8772-2178
地址：台北市中山區八德路二段300巷10號
捷運資訊：台北捷運板南線 忠孝復興站 1 號出口 (步行約10分鐘)
營業時間： 週一 ~ 週日 12:00~14:30 18:00~23:00
粉絲專頁：https://www.facebook.com/Jian1.Jian1/