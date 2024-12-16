奪下世界冠軍的這一天，真是讓人熱血沸騰！中華隊終於打破日本隊在國際賽中的27連勝紀錄，這種值得慶祝的時刻當然要喝一杯啊！剛好我的愛店「微風建一食堂」新進了一批超肥美的愛爾蘭麵包蟹，這可是我最愛的口味，立刻揪朋友一塊去大快朵頤！

這家位於台北市中山區的日式餐廳，開業超過10年，靠著高CP值的無菜單海鮮套餐吸引了一大批死忠顧客。老闆堅持用當季新鮮食材，簡單料理卻能完美帶出食材的鮮甜，價格分為1380、1880和2480三種選擇，喜歡日式海鮮的朋友千萬別錯過！餐廳的木造外觀帶著濃厚的日式風情，醒目的紅色招牌也很好認。

【微風建一食堂】位於台北市中山區八德路2段300巷10號，介於捷運綠線的南京復興站、捷運藍線的忠孝復興站之間，步行大概10分鐘左右可到。

一走進店裡，日式小店的氛圍讓人彷彿穿越到日本街頭。店內空間不大，有板前區可以邊看師傅料理邊喝酒聊天，也有小包廂適合多人聚會。不過位置有限，來之前記得先訂位！

有一個半開放式的包廂，約容納10人。

為了慶祝這次奪冠，我們毫不手軟地選了2480元的海陸雙主菜套餐，還加碼點了店內的酒水。服務員一開始就會詢問是否有飲食禁忌，根據當天進貨的最新鮮食材來搭配菜單，這樣的用心服務讓人感覺很貼心。

「微風建一食堂」除了頂級料理，還提供種類豐富的酒水選擇，讓您搭餐更加愉悅！

📌 日本酒品項多元，滿足各種喜好

生啤酒：清爽解膩，最適合搭配海鮮料理。

清酒：傳統日本美酒，濃淡各有選擇，與生魚片是絕佳搭配！

水果酒：口感香甜，適合喜歡果香的朋友。

日本燒酎：濃烈醇厚，喜歡重口味的必試。

日本沙瓦：微酒精飲品，酒精濃度較低，口感清新解渴，非常適合不愛濃烈酒精的客人。

📌 貼心無酒精選擇

如果不喝酒，也不用擔心，店內提供日本進口汽水及果汁，多樣選擇滿足各年齡層需求。

溫馨提醒：店內不提供茶水，酒水需另外計費。想喝點什麼請提前做好選擇，享受專屬的飲食搭配體驗！

(禁止酒駕 •未滿18請勿飲酒)

(禁止酒駕 •未滿18請勿飲酒)

剛坐下，桌上已經擺好了涼拌毛豆當招待小菜。黑胡椒的香氣搭配微辣的口感，超級開胃又下酒！

開胃菜有味噌小黃瓜、廣島炸牡蠣和韓式泡菜，清爽、酥脆、爽口的層次感讓每一道都超吸睛。

尤其炸牡蠣又大又飽滿，搭配自製酪梨醬，讓人一吃就停不下來！。

這次我們專程為了「蟹膏之王」愛爾蘭麵包蟹而來！店家還特別拿來給我們展示，果然肥美到喪心病狂，比往年更大隻。原本的清蒸和奶油鍋兩種做法已經夠吸引人，但老闆這次特別試做了新菜式，將蟹黃撈飯升級！濃郁的蟹膏淋在粒粒分明的白飯上，香氣撲鼻，每一口都是極致享受。

刺身盛合 - 極上豪華十種

這一大盤刺身絕對是視覺與味覺的雙重享受！有日本厚岸生蠔肉、鮪魚、日本青甘、日本金目鯛、日本真鯛、鮑魚、北海道大干貝、軟絲、澳洲海膽、西班牙天使紅蝦。每一口都鮮甜美味，尤其那海膽的細膩滑口，配上天使紅蝦的Q彈肉質，簡直是人間極品！

日本厚岸生蠔肉

來自日本生蠔勝地，厚實飽滿的生蠔肉，綿密濃醇又鮮甜，搭配醬汁後更是令人驚艷，完全無法抗拒這份海味魅力。

鮪魚

油脂豐厚，入口即化，肉質鮮甜細緻，絕對是刺身中的經典。

日本青甘

紋路細緻展現豐富油脂，滑嫩鮮甜的口感，一吃就停不下來！

日本金目鯛

魚皮經過炙燒後充滿焦香，肉質細緻鮮甜，油脂適中不膩口，是名副其實的「貴族魚」。

日本真鯛

肉質鮮甜有彈性，滋味清爽淡雅，被譽為「魚中之王」實至名歸。

鮑魚

柔軟鮮甜的口感，帶有豐富的彈性與細膩肉質，堪稱完美。

澎湖軟絲

軟嫩彈牙的澎湖軟絲搭配鹹香海苔醬，鮮甜滋味瞬間提升，讓人一口接一口。

北海道大干貝

生食級干貝經過炙燒，外層焦香內部軟嫩，再加上鮮美魚子醬，層層疊加的鮮味讓人拍案叫絕！

澳洲海膽+西班牙天使紅蝦

澳洲海膽細膩爽口，完全無腥味，帶有回甘甜韻，搭配Q彈鮮甜的天使紅蝦，入口後讓人感動到想再點一份！

如果有朋友不敢吃生食也沒問題，店內很貼心地提供熟食版，包括干貝、鮑魚、鮭魚肚等，還有鹹香的軟絲炒明太子，讓每個人都能滿足！

北海道大干貝

炙煎得恰到好處，干貝口感飽滿多汁，鮮甜軟嫩中帶著微微的焦香，讓人驚喜不已。

鮑魚

滋味入味，口感Q彈又脆口，咀嚼時感受到滿滿鮮甜精華。

鮭魚肚

油脂豐厚的鮭魚肚煎至金黃酥脆，入口即化，滑嫩綿密得讓人欲罷不能。

海大蝦

剝殼後的明蝦肉質飽滿緊實，彈牙中帶著濃郁的蝦膏香氣，燒烤後更是香氣四溢。

軟絲炒明太子

軟絲的鮮彈口感搭配鹹香明太子，是絕妙的下酒好菜，吃完還想續盤！

鮮魚燒 - 日本喜知次

被譽為「三大名魚」之一，喜知次的細膩魚肉經鹽烤後外酥內嫩，肉質鮮美多汁，油脂豐富又不膩，滋味無懈可擊。

芫荽籽娃娃菜

娃娃菜的口感脆嫩，搭配芫荽籽燴炒，帶點淡淡的清香、鮮甜。

麵包蟹蟹黃撈飯（試菜）

將整隻麵包蟹的蟹肉和蟹黃燴煮後澆淋在白飯上，每一口都充滿濃郁的海鮮香氣！飯粒被蟹粉完全包覆，香濃滑口讓人直呼「太浮誇、太邪惡！」

肉品有 和牛/肋眼/菲力/牛小排/伊比利豬/鴨胸 6種可以選擇

美國特選肋眼

油花分佈均勻，香氣濃郁的肋眼肉質軟嫩多汁，搭配胡椒鹽或烤肉醬，層次口感令人驚艷

美國特選菲力

菲力脂肪較少，炙烤後肉質細緻軟嫩，經洋蔥、大蒜拌炒後更添風味，鮮嫩度爆棚！

淡菜粉蛤湯，主角「野生粉蛤」被譽為蛤蠣界的藝術品，肉質脆口鮮美，每一口湯都濃縮了大海的精華，鮮甜滋味讓人直呼「太好喝啦！」

甜點 - 哈密瓜 / 法爵娜冰淇淋

哈密瓜又香又甜，冰淇淋是鐵觀音口味，茶香濃郁不會太甜，完美的結束這一回合！

微風建一食堂

電話：02-8772-2178

地址：台北市中山區八德路二段300巷10號

捷運資訊：台北捷運板南線 忠孝復興站 1 號出口 (步行約10分鐘)

營業時間： 週一 ~ 週日 12:00~14:30 18:00~23:00

粉絲專頁： https://www.facebook.com/Jian1.Jian1/