台南的美食天堂，怎能錯過「富鴻魚肚」！這家店營業到深夜一點，睡不著的夜晚來上一份外酥內嫩的煎魚肚，配一碗鮮味滿分的蛤蜊湯，再加上一碗香氣十足的肉燥飯，讓你深夜也能品嚐到幸福滋味！

台南的特色美食，你最想嘗哪一道呢？除了必吃的牛肉湯外，煎魚肚絕對是另一道不可錯過的經典！點上一份煎魚肚，再搭配鹹香的肉燥飯和各種精緻小菜，這樣的餐點怎麼能讓人不滿足呢？

位於台南市中西區金華路三段25號的「富鴻魚肚」，從下午五點營業到凌晨一點，非常適合你在逛完百貨後來這裡享用美味！店內主打各式海鮮料理，包括魚類、花枝、蝦仁、蛤蜊等，每一道都超級誘人。其中煎魚肚是必點招牌，再來杯古早味冰紅茶搭配，絕對讓你回味無窮。選擇超級多，只可惜肚子容量有限，真的恨不得每道都嘗試一遍！

店內設有室內和室外用餐區，室內還提供冷氣，讓人吃得更舒適。點餐方式也非常方便，掃碼完成點餐後到櫃檯付款，就能輕鬆回座等待美食上桌。

來到這裡，絕不能錯過店內招牌——煎魚肚！煎得外皮金黃酥脆，裡面的魚肉鮮嫩多汁，鹹度調味剛剛好。還可以擠上一點檸檬汁，帶出酸甜滋味，不僅減少油膩感，還讓口感更加滑順！

酥脆可口的芹炒花枝是必點的下飯好菜，Q彈的花枝新鮮又鮮甜，每一口都讓人停不下來！

鹹香的肉燥飯經過精心燉煮，不油不膩，香氣直衝鼻尖，讓人一口接一口停不下來。

香噴噴的豬油拌麵線（乾）絕對讓人愛不釋手！一端上桌豬油香氣撲鼻而來，攪拌均勻後鹹香入味，麵線口感剛剛好，絕不軟爛。

吃了魚和肉，怎能少了爽脆的炒空心菜？清爽的口感讓人一口接一口，真的很推薦！

最後，記得點上一碗蛤蜊湯！湯頭鮮甜，滿滿的蛤蜊更是每口都鮮味十足，令人回味無窮。

富鴻魚肚的用餐環境非常舒適，室內空間還有冷氣，讓人吃得清涼又愜意。不過座位數量有限，熱門時段可能需要稍作等待，但若是夜晚涼爽，坐在室外也是個不錯的選擇。上菜速度很快，完全不用擔心等太久。

招牌的煎魚肚，外酥內嫩，每一口都鮮美無比，絕對值得點上一份。再搭配一碗肉燥飯和幾道精緻小菜，保證吃得心滿意足。營業到深夜一點，作為宵夜再合適不過，台南必吃美食，千萬不要錯過！

店家資訊

店名：富鴻魚肚

地址：台南市中西區金華路三段25號

營業時間：17:30-01:00

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